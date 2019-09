IMATE KREDITNU KARTICU? OD SUTRA NASTUPAJU VELIKE PROMJENE: Mnogim korisnicima će zadati glavobolje. Tko će pamtiti još i to?

Od sutra u Hrvatskoj počinje primjena Direktive EU o decentralizaciji platnog prometa PSD2 koja donosi promjene u platnom prometnu kreditnim karticama te internetskom i mobilnom bankarstvu

Korisnici kreditnih kartica će od 14. rujna, dobiti opciju koju su dosad imali samo korisnici debitnih kartica. Naime, stupanjem na snagu Direktive EU o decentralizaciji platnog prometa PSD2, obvezat će sve da umjesto potpisom, transakcije u fizičkim prodavaonicama potpisuju PIN-om, javlja Poslovni dnevnik.

Još se raspravlja o primjeni potpisa PIN-om na internetu, a vrlo je izvjesno kako će se, zbog sigurnosti podataka, to odgoditi. No, to je samo jedna od promjena koje će stići na naše tržište. Naime, “otvoreno bankarstvo” koje od sutra dolazi u Hrvatsku, podrazumijeva i potpisivanje svih digitalnih transakcija u bankama te ukidanje limita od 5000 kuna za fizičke osobe.

Provjereni primatelji

“Izuzetak su transakcije u korist IBAN-ova s popisa provjerenih primatelja, koje će klijenti sami moći kreirati, transakcije između vlastitih računa, kao i pojedine transakcije ispod 200 kuna”, objasnio je Igor Strejček, direktor sektora direktnih kanala u Erste banci, dodavši da se pojam “provjerenih primatelja” odnosi na isporučitelje komunalnih usluga, režija i slične usluge koje netko plaća svakoga mjeseca.

Oni koji za prijavu na internetsko bankarstvo koriste mToken, moći će ga koristiti i za potpisivanje transakcija, a korisnici “display” kartica i dalje će se moći prijavljivati svojom karticom, a sve će transakcije potpisivati unosom upita i odgovora koji generira kartica, što je i dosad bilo uobičajeno. Korisnici mobilnog bankarstva već se od ranije osim mPIN-om u aplikaciju prijavljuju pomoću otiska prsta ili skeniranja lica, a novost je da će tako moći i potpisivati transakcije u m-bankingu. Ovisno o mogućnostima pametnog telefona, biometrija će služiti i za prijavu u aplikaciju mToken.

Uključivanje trećih strana

Erste banka je razvila i platformu preko koje se se u platno-prometne transakcije mogu uključiti i treće strane, koje mogu dohvatiti podatke ili plaćati.

“Mislimo da je regulator propisao dobru mjeru i mi smo je objeručke prihvatili i implementirali, ne samo ono što je zakon propisao, nego i mnogo šire”, odgovorio je Strejček na pitanje je li za financijski sektor otvoreno bankarstvo prijetnja ili prilika.

EU je dugo pripremala direktivu kojom se nebankarskim tvrtkama omogućava pristup podacima i uslugama koje su dosad na raspolaganju bile jedino bankama. Za klijente to znači veću konkurenciju i niže cijene, uz visok stupanj sigurnosti transakcija.

“To je direktiva koja povećava konkurenciju. Jedna od očekivanih posljedica je i pad naknada za financijske usluge”, rekao je guverner Boris Vujčić na pitanje o efektima PSD2.