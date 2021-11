Cjepivo protiv koronavirusa je trenutno odobreno od Europske agencije za lijekove (EMA) za djecu stariju od 12 godina, tako da će i maloljetnici morati imati covid-potvrde za ulazak u ustanove za koje je ona propisana kao obveza, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

To znači da će djeca stara 12 godina, koja po prvi put vade osobnu iskaznicu uz davanje otiska prsta, ako nisu cijepljena ili preboljela covid, morati imati negativan test na koronavirus. Inače, obveza covid-potvrde uvedena je za sve državne i lokalne institucije, za sve posjetitelje i zaposlenike.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, iznimka su škole, što znači da će djelatnici u obrazovnom sustavu morati imati potvrdu, ali ne i djeca, neovisno jesu li starija od 12 godina.

Do sada je od 12 do 14 godina, cjepivo primilo ukupno 1.78 djece te dobi. U dobi od 15 do 19 godina cijepio se svaki peti tinejdžer, odnosno 19,9 posto.

'Škole bez antivakserskog populizma'

Udruga Nastavnici organizirano zauzela se u ponedjeljak za "škole bez antivakserskog populizma" kritizirajući, uz vlasti koje samo prebacuju odgovornost na druge, sindikate školstva koji se samo "čude i pitaju, umjesto da su se aktivno uključe u suzbijanje pandemije".

Udruga ističe da je masovno cijepljenje jedno od ključnih dostignuća moderne civilizacije, čije je pozitivno djelovanje dokazano kroz više od stotinu godina djelovanja. Svi komentari koji se pokušavaju progurati kao "skepsa", "oprez" ili "kritičko razmišljanje" samo su loša maska za antiznanstveno i anticivilizacijsko, politikantsko i populističko podilaženje bivšim lošim učenicima i vraćanje u srednji vijek.

Kritizirajući epidemiologe i Stožer civilne zaštite jer su se tek sada sjetili obrazovnog sustava, a nisu se sjetili prosvjetare staviti među prioritete kada se počinjalo s cijepljenjem ili nakon pojave delta soja, nastavnici organizirano primjećuju da se nakon odluke o uvođenju covid-potvrda i u škole "otvorio pandemonium".

"Dio zbornice urla kako je to napad na osobne slobode jer se ne žele cijepiti, a neki čak niti testirati, dio se, pak, slaže s mjerom jer se nada da će pripomoći suzbijanju galopirajućih i zastrašujućih brojki oboljelih".

Sindikati se čude da je lakše ući u kladionicu nego u učionicu i pitaju se što će biti s nastavom odu li necijepljeni učitelji iz sustava, kao da škole nisu institucije u koje je dolazak obavezan, gdje ipak trebaju "vrijediti druga pravila od onih u kladionicama i birtijama".

'Kako biti antivakser, a da ne kažeš ja sam antivakser'

Valjda bi škole trebale prve uvoditi nešto takvo, bez obzira na to što se događa u kladionicama i birtijama, jer je civilizacija uspostavljena na temeljima znanja, razuma i znanosti, čiji je korijen u školstvu, kaže Udruga.

Sindikati se samo čude i pitaju umjesto da se aktivno uključe u kampanju suzbijanja pandemije, bilo edukacijama o cijepljenju, bilo inzistiranjem na sigurnim uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Kao da među 7000 novozaraženih danas ili među gotovo 10.000 umrlih do danas nema niti jednog sindikalca, učitelja, nastavnika, stručnog suradnika, tajnika ili domara, nikoga tko plaća sindikalnu članarinu, kaže se u objavi i ocjenjuje da je to sto i jedna lekcija iz "Kako biti antivakser, a da ne kažeš ja sam antivakser".

Očito su i sindikati povjerovali u ono u što vjeruje dio pučanstva: da je škola uslužna djelatnost u kojoj je klijent uvijek u pravu. Nije, škola je javna ustanova koja služi za elementarno, a kasnije i opsežno opismenjavanje onih koji ju pohađaju, ističu Nastavnici organizirano.

Dosadašnji "reformski" zahvati, pedocentrizam, permisivno postupanje u odgojnom aspektu škole zatrli su veći dio njezine prosvjetiteljske uloge i od nje napravili prostor u kojemu djeca borave dok roditelji rade, a ako baš moraju, nešto i nauče.

Uz želju da se ujednače mjere u prijevozu, državnim, javnim i ostalim službama i ustanovama, trgovačkim centrima, ugostiteljskim objektima, kinima, kazalištima i tako dalje, možemo samo poručiti: perite ruke, držite razmak, nosite zaštitne maske, testirajte se, cijepite se. Ako baš želite preboljeti covid i tako steći imunitet, posjetite neki infektološki odjel bez zaštitne opreme, poručuju Nastavnici organizirano.