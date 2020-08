‘IMAT ĆEMO SIGURNO DESETAK TISUĆA UČENIKA U SAMOIZOLACIJI’: Bivša ministrica tvrdi da se treba pripremati za najgore

Komentirajući ulogu sindikata i njihovom odnosu prema ministru Fuchsu, Divjak je rekla da oni nisu tu da brinu o učenicima nego o zaposlenima u školstvu

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u N1 studiju uživo da je dobro da je ministar krenuo u konzultacije, ali da je odluka o uvjetima za početak školske godine, ipak na samom ministru.

“Ono što su trebali, a vidim da nisu, jest iskoristiti akcijski plan za nastavu na daljinu koji smo donijeli 03.07. Plan treba biti za cijelu godinu, a ne za početak školske godine. Treba urediti na najbolji način, da su djeca čim više u školama, a da budu sigurni”, rekla je Divjak.

“Moramo imati spremne različite scenarije, osigurati opremu i edukaciju, a uvijek se treba pripremati za najgori scenarij”, poručila je te dodala da u rujnu stiže i još 100 000 tableta za učenike te 27 tisuća računala za nastavnike.

Zaposleni u školstvu

Komentirajući ulogu sindikata i njihovom odnosu prema ministru Fuchsu, rekla je da oni nisu tu da brinu o učenicima nego o zaposlenima u školstvu.

“I ako to dođe u koliziju, uvijek će izabrati zaposlenike, to je legitimno i to se sada vidjelo”, istaknula je, dok je za izjave premijera koji je danas, za razliku od ministra Fuchsa, rekao da škola počinje sigurno 7. rujna, podsjetila: “Tjedan dana prije uvođenja on line nastave rekao je da su to bedastoće i da će djeca sigurno biti u školama. To vam je nekad pitanje trenutka, ali ima dovoljno vremena i ključno je da treba razumjeti da ne planiramo početak, nego cijelu školsku godinu, i da uzimamo u obzir najgori scenarij”, istaknula je Divjak.

Smatra da ćemo sigurno imati 10-ak tisuća učenika u samoizolaciji, te da je važno razrijediti razrednu nastavu koristeći veće prostorije za razrednu nastavu.