‘IMAT ĆEMO SHOW PROGRAM’: Analitičar ne isključuje mogućnost nove debate; ‘Prljava kampanja mogla bi postati još prljavija’

Politički analitičar Krešimir Macan smatra kako je debata uključila ljude u raspravu te ne isključuje mogućnost još jedne debate u petak

Tijekom predsjedničke kampanje moglo se čuti dosta zanimljivosti, ali najviše je upamćena ostala izjava predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o korupciji u tajnim službama. To je osjetljiva tema i teško je pomisliti da je takva njena izjava slučajna. Stoga je politički analitičar Krešimir Macan za RTL otkrio što se skriva iza ovakvog poteza samo četiri dana prije izbora.

“To je bio gaf, nije ciljano. Vidimo po današnjim odgovorima, tu su oni elementi gdje još nije bila najbolja. Ne možete joj dati pet. A danas se ne želi povući, bolje da je sve zatvorila i rekla ‘idemo dalje’. Sreća da građanima to nije bliska tema, ne razumiju je i nije im bitna”, smatra Macan i osvrće se na moguće promjene raspoloženja birača u anketama.

‘Monotona kampanja’

“Kampanje se rade da bi se nešto mijenjalo. Bila je monotona i nisu ljudi bili uključeni, a debata je uključila masu ljudi u raspravu. Neki su se predstavili prvi put pa će reći ljudi da ima dobar program i da dobro priča. Stvari se raspoređuju, ali kod tri favorita može se reći da je predsjednica prekinula histeriju negativnih vijesti. Malo se od njega očekivalo pa je ispalo super, od Škore se više očekivalo pa mu se predbacuje nije bio energičan. Milanović se najbolje isprofilirao, nije se svađao, priznao je greške”, istaknuo je Macan.

U okviru statističke pogreške

Vodeći trojac je prema anketama u okviru statističke pogreške i svakome od njih treba izvesti nešto kako bi se odvojio od ostatka konkurencije.

“Najveći izazov je Milanoviću jer je najviše lijevih kandidata, koji bi mu mogli uzeti jedan do dva posto i spustiti bi ga prema Škori. On pak mora spustiti Grabar-Kitarović, što mi se sad čini kao teži scenarij. No, treba vidjeti što će teren pokazati jer iako će HDZ-ovci izvući svoje ljude, glasanje je tajno i tko zna koga će zaokružiti”, navodi analitičar i komentira energiju i snagu kandidata.

“Moraju imati jer pola se odlučivalo u posljednja dva tjedna, a pola u posljednjem tjednu. Zato je ovo ključan tjedan za kandidate i tko god je savjetovao predsjednicu da pristane na sučeljavanje, dobro je napravio”, smatra Macan.

Prljava kampanja može postati još prljavija

Ova je kampanja bila obilježena “prljavštinom”, nisu se birala sredstva, niti načini, a bilo je napada i na osobnoj razini. Što su izbori bliže, moguće je i da kampanja postane još prljavija.

“Ne. Možemo očekivati maksimalnu mobilizaciju svakog birača i očekivat ćemo blokirajuće kampanje kao ‘glas za lijeve kandidate je glas za Škoru’, jer povećava njegove šanse kako se smanjuje postotak Milanoviću. Moraju strateški reći ljudima kako glasati u nedjelju i ona se mora jako dobro odraditi taktički”, mišljenja je Macan.

Trenutna kampanja mogla bi biti putokaz za kampanju u drugom krugu.

“Kandidati su probili led tako da mislim da su spremni i za neku debatu u petak jer su svi skupovi ranije. Ako se procijeni da nekome treba zadnji ‘push’, moguća je zadnja debata. U drugom krugu ćemo imati show program i uživat ćemo u njemu”, zaključio je Macan.

