Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 138 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 1466

U Hrvatskoj je jučer preminulo dvoje oboljelih

326 pacijenata je na bolničkom liječenju, od kojih je 24 na respiratoru

U svijetu je zaraženo 35.404.671

Oporavilo se 26.630.686, a umrlo 1.041.862

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Alemka Markotić: ‘Imat ćemo hrvatski model’

7:05 – “Novo izazovno vrijeme opet je pred nama. Imamo iskustva, ali je bilo i opuštanja. Definitivno ćemo raditi kao i do sada. Imat ćemo hrvatski model, sukladno hrvatskim okolnostima. Pratimo što rade druge države u Europi, ali isto tako pratimo i što su tijekom jeseni i zime radili na Islandu, u Australiji, Argentini, Čileu i drugim zemljama koje su imale dobrih iskustava”, izjavila je jučer Dnevniku HTV-a ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” prof. Alemka Markotić, javlja HRT. Dodala je kako će u idućem vremenu veću važnost imati lokalni stožeri i tzv. “parcijalna zatvaranja”. Lokalnim stožerima, dodala je, omogućeno je donošenje i predlaganje cijelog niza mjera i odluka, jer oni na terenu najbolje poznaju situaciju. Nije željela decidirano potvrditi da će, primjerice, u pojedinim ugostiteljskim objektima i pojedinim županijama biti obvezno nošenje maski, a u drugima ne. Naglasila je da su razgovori s predstavnicima ugostitelja u tijeku i sve bi se trebalo znati za desetak dana. “Bolnički kapaciteti zasad su dovoljni, nisu ni popunjeni. Kumuliranog znanja u liječenju – ima. Veći je broj umrlih, ali je postotak dvostruko manji. Imamo novi lijek remdesivir i neke biološke lijekove”, kazala je Alemka Markotić. Ponovila je da veći broj zaraženih donosi i veći postotak ljudi u bolnicama, što opterećuje zdravstveni sustav, a u konačnici dovodi i do većeg broja smrtnih slučajeva.

Biden pozvao Trumpa da uputi poruku o važnosti nošenja maski

7:01 – Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden iznova je prozvao republikanskog protukandidata i aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog umanjivanja ozbiljnosti koronavirusa, pozvavši ga da uputi poruku o važnosti nošenja maski. “Nadao bih se da će predsjednik nakon što je prošao ono što je prošao – i drago mi je što se, čini se, prilično dobro drži – Amerikancima prenijeti pravu poruku: Maske su važne”, izjavio je Biden za NBC News u gradskoj vijećnici u Miamiju na Floridi. No, nedugo nakon što je napustio vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona, u kojoj je zbog oboljenja covidom-19 proveo gotovo četiri dana, te se helikopterom vratio u Bijelu kuću, Trump je na Twitteru objavio video u kojem je ponovio poruke građanima da se ne boje koronavirusa te da ne dopuste da im zavlada životima.

Donald Trump izašao iz bolnice

7:00 – Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je napustio vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona u kojoj se liječio od covida-19, te se helikopterom vratio u Bijelu kuću, koja je četiri tjedna uoči predsjedničkih izbora pogođena zarazom koronavirusom. Noseći bijelu kiruršku masku, Trump (74) je podignuo palac gore i mahnuo novinarima dok je iz helikoptera išao prema Bijeloj kući. Nakon što se stubištem popeo na južni trijem Bijele kuće, skinuo je masku te pozirao za fotografiranje i snimanje, također uz podizanje palčeva i mahanje. Ranije, dok je napuštao vojnu bolnicu, na novinarsko pitanje o tome koliko je ljudi u Bijeloj kući zaraženo koronavirusom odgovorio je: “Puno vam hvala.”

Trump je u petak objavio da je zaražen koronavirusom te je kasnije toga dana prebačen u vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona, dok je danas najavio da će u 18,30 sati po lokalnom vremenu napustiti bolnicu, pri čemu je građanima poručio i da se ne boje covida-19. “U 18,30 sati izlazim iz sjajne bolnice Walter Reed. Osjećam se jako dobro! Ne bojte se covida-19. Ne dopustite da vam upravlja životom. Pod Trumpovom administracijom razvili smo odlične lijekove i stekli odlična znanja. Osjećam se bolje nego prije 20 godina”, napisao je Trump na Twitteru. Inače, osim Trumpa, koronavirus je zahvatio i njegovu suprugu Melaniju, bliske savjetnice Hope Hicks i nekoliko drugih članova njegove ekipe, kao i glasnogovornicu Kayleigh McEnany.

Kako je Trumpov medicinski tim rekao novinarima ispred bolnice, američki predsjednik u posljednjih više od 72 sata nije imao temperaturu, a razina kisika u organizmu mu je normalna. Međutim, liječnici su odbili odgovarati na pitanja o bilo kakvim posljedicama koju bi bolest mogla imati na Trumpova pluća, ili pak otkriti kada je posljednji put bio negativan na koronavirus. Iz tima su otkrili da je američki predsjednik posljednjih dana dva puta dobio dodatni kisik. Bolest covid-19 usmrtila je više od milijun ljudi širom svijeta, a više od 209 tisuća samo u SAD-u, što je ujedno i najveći broj smrtnih slučajeva u bilo kojoj zemlji.

Trump je u ponedjeljak po lokalnom vremenu, nakon povratka u Bijelu kuću iz bolnice u kojoj je zbog oboljenja covidom-19 proveo gotovo četiri dana, ponovio poruke građanima da se ne boje koronavirusa te da ne dopuste da im zavlada životima. Nedugo nakon što je napustio vojnu bolnicu kod Washingtona te se helikopterom vratio u Bijelu kuću, Trump je na Twitteru objavio video snimljen u Bijeloj kući, u kojem je na početku pohvalio liječnike i medicinske sestre u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je boravio. Osim što je ponovio da je mnogo naučio o koronavirusu, Trump je ponovio i ranije poruke o tome da se koronavirusa ne treba bojati. “Jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada nad vama i preuzme vaše živote, ne bojte se, pobijedit ćete ga”, rekao je Trump, kojI je građanima poručio i da izađu van, no i da budu oprezni. Ustvrdio je da je SAD najbolja zemlja na svijetu koja ima najbolju medicinsku opremu i lijekove, a kada je rijeć o cijepivu, rekao je da ono dolazi “momentalno”.

Trump kaže da izlazi iz bolnice, Bijela kuća pogođena zarazom

Jučer – Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se osjeća “jako dobro” i da će kasnije u ponedjeljak izaći iz vojne bolnice u kojoj se liječio od covida-19, unatoč valu zaraze koji pogađa Bijelu kuću četiri tjedna prije predsjedničkih izbora. Trump, koji je u petak objavio da je zaražen i kasnije toga dana prebačen u vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona, najavio je da će bolnicu napustiti u 6:30 sati po lokalnom vremenu (pola sata iza ponoći po hrvatskom vremenu). “U 6:30 sati izlazim iz sjajne bolnice Walter Reed. Osjećam se jako dobro! Ne bojte se covida-19. Ne dopustite da vam upravlja životom. Pod Trumpovom administracijom razvili smo odlične lijekove i stekli odlična znanja. Osjećam se bolje nego prije 20 godina”, napisao je Trump na Twitteru. Trump (74) imao je visoku temperaturu i dobivao je kisik kada mu je u petak pala razina kisika u krvi, rekao je njegov liječnik Sean P. Conley. Liječnici su mu davali steroid deksametazon koji se uobičajeno koristi samo u teškim slučajevima.

Beroš naglašava važnost nošenja maski

Jučer – Ministar zdravstva Vili Beroš je komentirao najavu nove mjere obveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru, kazavši da je važno ukazivati na važnost njezinog nošenja no priznao je i kako se do sada nije razmišljalo o sankcijama za njihovo nenošenje. “Održavanje fizičkog razmaka jedan je od najvažnijih načina sprječavanja ove bolesti. Naravno da nije uvijek moguće održavati fizičku distancu, i u tim slučajevima, maska je element koji je iznimno važan”, kazao je. Istaknuo je i kako da se do sada nije razmišljalo o uvođenju sankcija. Nitko na svijetu, rekao je, nema resurse da bi mogao kontrolirati sve radne organizacije i sve prostore i nošenje maski u njima. Ministar je istaknuo i kako je Rodilište u Petrovoj nakon dezinfekcije ponovo u funkciji. U toj je bolnici potvrđen pozitivan nalaz na koronavirus kod jednog liječnika, zbog čega su on i 15 djelatnika završili u samoizolaciji.

Guverner New Yorka naredio zatvaranje škola u ‘žarištima’

Jučer – Njujorški guverner Andrew Cuomo naredio je od utorka zatvaranje škola u “žarištima” zaraze koronavirusom u toj saveznoj državi, uključujući njujorške četvrti u Brooklynu i Queensu. Gradonačelnik New York Cityja Bill de Blasio je ranije objavio da se zbog tripostotnog porasta novozaraženih tjedan dana za redom, od srijede zatvaraju škole u 11 gradskih četvrti. “Neću preporučiti ili dozvoliti bilo kojoj obitelji u New York Cityju da pošalju svoje dijete u školu u koju ja ne bih poslao svoje dijete”, kazao je Cuomo. Rekao je također da će u tim žarištima država od lokalnih vlasti preuzeti provođenje mjera socijalne distance. Izrazio je zabrinutost sličnim porastom novozaraženih u više okruga sjeverno od New York Cityja, uključujući Rocklands i Orange. New York je u proljeće bio među prvima na udaru pandemije novog koronavirusa SARS-CoV-2, ali od tada je uglavno uspio kontrolirati širenje zaraze. U ponedjeljak je pozitivno bilo 1,01 posto od svih testova na koronavirus u cijeloj državi.