IMAO 4,29 PROMILA U KRVI: Od toliko alkohola petero od 10 ljudi – sigurno umire, a on je vozio!? Evo što je sve morao popiti da se toliko napije

Subota poslijepodne, Mursko Središće. Policija u redovnoj kontroli prometa u 16 sati i 40 minuta zaustavlja 50-godišnjeg muškarca. Muškarca kojem su potom, usred bijela dana, izmjerili 4,29 promila alkohola.

Po liječničkim uputama to nije ni pijanstvo ni jako pijanstvo. S više od četiri promila može nastupiti alkoholna koma i smrt. Usred bijela dana Međimurac je vozio mrtav pijan. Kada ga je policija zaustavila alkotest je pokazao, vjerovali ili ne, 4,29 promila. Pravo je čudo da je uopće preživio, a kamoli vozio, donosi RTL Direkt.

“Od desetero ljudi koji dosegnu razinu četiri promila alkohola, pet će sigurno umrijeti. Taj čovjek i njegovi bližnji bi trebali biti jako jako zabrinuti”, rekao je doktor Ante Bagarić, iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Jer to znači da je stvarno puno popio. Prema alkoholnom kalkulatoru to su četiri velika piva, četiri rakije, i gotovo litra vina. Sve to trebao bi popiti odrasli muškarac od 80 kilograma, da bi alkotest pokazao više od četiri promila alkohola u krvi. Iznad četiri promila nastupa alkoholna koma, a još veća koma je što se brojni pod utjecajem alkohola uhvate volana i gasa.

Manje pijani voze brže

“Može se primijetiti da se oni s manjim količinama alkohola u krvi osjećaju sigurnije i voze brže, dok ovi s velikim koncentracijama voze brzo, nalijeću na pješake i druga vozila”, objasnio je Goran Medić, zamjenik načelnika II. Postaje prometne policije Zagreb.

Najgori su kažu u policiji oni s 1,5 do 2 promila, osjećaju se kao Supermani. Kada se stave posebne naočale koje demonstriraju kakav je vid pod utjecajem alkohola od 0,8 do 1,5 promila, već je teško hodati.

“A još je teže pod utjecajem alkohola biti koncentriran i paziti na ostale sudionike u prometu i prometne znakove”, objasnio je Tomislav Kučina iz Škole za cestovni promet.

Osim Međimurca, neslavni rekorderi su Križevčanin sa 5,68 promila, Varaždinac koji je vozio sa 4,4, Zagrepčanin sa 5,32 i Samoborac koji je sa 5,27 promila vozio traktor.

‘Niste pijani kad se vama čini da ste pijani’

“Vožnja je nešto što kad vozimo 20 ili više godina postane automatizirano: volan, gas, mjenjač. Ali sve nakon previše alkohola nije vožnja, sve iznad jedan promil je bauljanje I to onda izgleda kao da automobil vozi dvogodišnjak”, rekao je doktor Bagarić.

I niste pijani kad se vama čini da ste pijani, nego već nakon dvije čaše ne možete normalno voziti. Svega se policajci nagledaju i naslušaju.

“Uz izmjene zakona statistika kaže da je broj prekršaj smanjio, ali ljudi nisu svjesni da jednim opuštanjem riskiraju kazne od tri do 20 tisuća kuna”, komentirao je zamjenik načelnika Medić.

Mladić iz Gospića je tako ovog ljeta zbog vožnje pod utjecajem od dva promila alkohola kažnjen bezuvjetnom kaznom zatvora od 90 dana. Doslovno tri piva platio je s tri mjeseca zatvora.