U protekla 24 sata zabilježena su 2.904 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14.604

U Hrvatskoj je 2278 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 253

Preminuo je ukupno 7001 oboljeli

U svijetu je zabilježeno 149.359.111 slučajeva

Oporavilo se 127.040.429, a preminulo 3.149.381

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Sisačko-moslavačka županija: 92

8:22 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan su devedesetdvije novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o tridesetsedam osoba s područja grada Kutine, devetnaest osoba s područja grada Novske, jedanaest osoba s područja grada Siska, sedam osoba s područja grada Petrinje, šest osoba s područja općine Lipovljani, pet osoba s područja grada Popovače, dvije osobe s područja općine Velika Ludina, dvije osobe s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja grada Gline, jednoj osobi s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja općine Sunja.

Požeško-slavonska županija: 98

8:10 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 439 slučajeva zaraze koronavirusom, 426 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 13 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 481 osoba, a ukupno je testirano 40358 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 280 uzoraka, od kojih je 98 pozitivnih.

Kolona mrtvih u KB Dubrava

7:04 – Epidemiolog Bruno Baršić iz KB Dubrava rekao je sinoć u emisiji “Otvoreno” za HRT da je sada vrhunac opterećenja bolničkog sustava. “Imamo osjećaj da popušta broj novootkrivenih. Sljedećih nekoliko dana imat ćemo ovakvo opterećenje. Onda će potom padati broj prijema novonastalih bolesnika. Sada je situacija izuzetno teška. U KB Dubravi je oko 430 bolesnika”, dodao je.

Urednik i voditelj podsjetio ga je da je na hodniku bolnice vidio potresnu scenu, kolonu ljudi koji su danas preminuli. “Odvoženi su iz mrtvačnice. To je bilo potresno. Ja sam isto samo čovjek. Bio sam jako deprimiran kada sam vidio koliki je to broj mrtvih ljudi. To je strašno, ali nažalost to je takva bolest”, kazao je.

U bolnicu sada uglavnom dolaze ljudi od 50 do 70 godina, kazao je Baršić. U prvoj fazi, stariji pacijenti dolazili su u bolnicu drugi ili treći dan bolesti, a sada, mlađi ljudi čekaju doma i dolaze 10. ili 11. dan, kada se iscrpe. Dolaze na velike količine kisika – 6, 8 ili 12 litara, rekao je. “Trenutačno je 51 bolesnik kojemu prijeti mehanička ventilacija. Od njih će 60-70 posto završiti na respiratoru. U roku od tri dana dolaze na respirator, a na respiratoru je smrtnost 70%”, dodao je Baršić i dometnuo kako ipak sve ovisi o dobi pacijenta.

U prvom valu na respiratorima su bili stariji ljudi i smrtnost je među njima bila veća. Kod ljudi ispod 70 godina smrtnost je manja, a što je čovjek mlađi još je manja, izjavio je.

SAD šalje 100 milijuna vrijednu pomoć Indiji

7:02 – Sjedinjene Američke Države šalju Indiji zalihe vrijedne više od 100 milijuna dolara kako bi joj pomogle u borbi protiv epidemije COVID-19, priopćila je Bijela kuća. SAD će u Indiju poslati više od 1.000 boca s kisikom, jedinice za proizvodnju kisika, 15 milijuna maski N95, milijun brzih dijagnostičkih testova, te niz druge opreme potrebne indijskim bolnicama, navodi se u priopćenju. Najavljeno je i slanje više milijuna cijepiva. “Baš kao što je Indija poslala pomoć Sjedinjenim Državama kada su naše bolnice imale problema za vrijeme pandemije, SAD su odlučne pomoći Indiji u vrijeme kada je to potrebno”, poručili su iz Bijela kuće. Indija već danima bilježi crne pandemijske rekorde. Danas je ponovo bilo više od 300 tisuća novozaraženih čime se broj zaraženih u Indiji povećao na gotovo 18 milijuna uz više od 200.000 umrlih. Bolnice su prenapučene i odbijaju pacijente zbog nedostatka kreveta i zaliha kisika. Pomoći Indiji najavili su i Europska unija, Velika Britanija, Njemačka, Rusija…

Moskva i Peking vode kampanju ocrnjivanja zapadnih cjepiva?

7:01 – Rusija i Kina vode kampanju “ocrnjivanja” kako bi potkopale povjerenje u cjepiva koja odobrava Europska unija i prodavale svoja, ocjenjuje se u izvješću koje je u srijedu objavilo tijelo europske diplomacije za borbu s dezinformiranjem. Rusku i kinesku “diplomaciju cjepiva” prate “pokušaji dezinformiranja i manipuliranja kojima se želi potkopati povjerenje u cjepiva proizvedena na Zapadu, u europske ustanove i u europsku strategiju cijepljenja”, ističe se u izvješću. Moskva i Peking se “koriste državnim medijima, medijskim mrežama bliskim vlasti i društvenim mrežama, pa tako i službenim diplomatskim računima na društvenim mrežama, kako bi postigli te ciljeve”, upozoravaju autori izvješća. “Tako se koriste službenim računom Sputnjika V na Twitteru”, dodaju. “Tako je od početka 2021. u bazu podataka EUvsDisinfo dodano više od sto novih primjera dezinformiranja o cijepljenju koji se mogu pripisati Kremlju”, piše u izvješću.

Takvim postupanjem želi se “potkopati povjerenje javnosti u Europsku agenciju za lijekove i baciti sumnja na njezine procedure i na njezinu političku objektivnost”, tvrdi se u izvješću. Europska agencija za lijekove (EMA) dosad je odobrila četiri cjepiva: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna i Johnson&Johnson. “Potičući nepovjerenje prema Europskoj agenciji za lijekove, širitelji dezinformacija žele potkopati i unijeti podjelu u jedinstven europski pristup kojim se želi zajamčiti opskrba cjepivom”, ocjenjuju. Svrha izvješća je “iznijeti naša zapažanja, upozoriti na neke postupke i potkrijepiti ih dokumentima kako bismo se zaštitili”, rekao je europski izvor. “Ali nedostaje nam čarobni štapić kojim bismo se protiv toga borili”, priznaju. “Ipak, ne možemo samo pasivno promatrati. EU mora razviti mehanizme koji će tražiti odgovornost za takvo dezinformiranje”. “Pitanje je što treba sankcionirati? Sadržaj ili njegovo objavljivanje? Gdje je crvena crta? Moramo ocijeniti kolika je bila želja za manipuliranjem i djelovati pazeći na slobodu govora. To je lakše reći nego učiniti”, priznao je izvor.

U Europi se više od 50 milijuna ljudi zarazilo covidom

7:00 – Više od 50 milijuna ljudi u Europi zarazilo se covidom-19 od pojave virusa u Kini u prosincu 2019., pokazuje izračun koji je novinska agencija France Presse objavila u srijedu na temelju službenih podataka. Ukupno je 50.021.615 slučajeva službeno prijavljeno u 52 zemlje i teritorija na tom području koje se na istoku pruža do Azerbajdžana i Rusije, od kojih više od 1.382.000 u zadnjih sedam dana, što je u prosjeku 197.000 na dan. Popuštanje epidemije primjećuje se u većini europskih zemalja koje oprezno ublažavaju restrikcije uvedene kako bi se zaustavio posljednji val epidemije: dnevni broj novozaraženih u padu je u protekla dva tjedna.

Velika Britanija je počela popuštati mjere još 12. travnja, nakon tri mjeseca karantene, otvarajući trgovine koje ne prodaju hranu i osnovne potrepštine i terase. Zemlja sada ima u prosjeku tek 2300 novozaraženih na dan, upravo zahvaljujući zatvaranju i kampanji masovnog cijepljenja koja je počela već početkom prosinca a omogućila je da 64 posto odraslih primi barem jednu dozu cjepiva. Za njezinim primjerom pošla je u ponedjeljak Italija: barovi, restorani, kino dvorane i dvorane za priredbe djelomično su proradili. Nakon rekordnog dnevnog broja zaraženih krajem ožujka, gotovo 23.000, Italija sada u prosjeku ima manje od 13.000 slučajeva na dan. U Francuskoj, najgore stradaloj europskoj zemlji gledano po ukupnom broju zaraženih (5.565.852 slučajeva), broj novih slučajeva počeo je lagano padati. Broj zaraženih na dan pao je početkom tjedna ispod 30.000, što je još velik broj.

Naprotiv, neke zemlje teško uspijevaju zaustaviti epidemiju. Cipar je prošlog tjedna prijavio 651 novi slučaj u danu na 100.000 stanovnika, što je najviša stopa u svijetu, pokazuju podaci francuske novinske agencije. Taj je sredozemni otok u petak najavio novo dvotjedno zatvaranje. U svijetu je ukupno od početka pandemije zaraženo oko 149 milijuna ljudi, tako da je trećina ukupnog broja zaraženih koronavirusom u Europi. Prošli je tjedan od ukupnog zaraženih u svijetu iz Europe bilo 24 posto novozaraženih. Na tom je području umrlo više od 1.060.900 ljudi od početka epidemije, a trenutačno ih umire oko 3600 na dan, što je također u laganom padu od sredine travnja.