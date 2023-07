Jedna od velikih boljki Zagreba definitivno je javni prijevoz, a iako je u posljednje vrijeme nabavljeno nešto novih tramvaja i autobusa, na brojnim linijama i dalje voze zastarjela vozila.

Jedan takav primjer je i autobus koji je jučer u jutarnjim satima vozio na liniji 215. Redakcija portala Net.hr u posjedu je snimke gdje se vidi kako je uslijed jakog pljuska i nevremena, autobus počeo prokišnjavati, a voda se slijevala po kokpitu i volanu.

POGLEDAJTE VIDEO

Upit o ovom nemilom događaju poslali smo ZET-u iz kojeg su nam odgovorili da je nadležna služba jučer u jutarnjim satima reagirala po dojavi vozača linije 215 i vozilo je odmah upućeno u garažu na popravak.

"Utvrđeno je kako je do propuštanja vode došlo u prednjem dijelu vozila, kod vozačkog stakla te je nedostatak promptno i otklonjen", kazali su nam iz ZET-a.

'To nije smjelo dogoditi'

Prometni stručnjak Željko Marušić u razgovoru za Net.hr kaže da ovo ukazuje na nekvalitetu i neodgovornost u održavanju autobusa, pa se treba zapitati u kakvom su stanju vitalni sklopovi i sustavi autobusa.

Ovo može dovesti do nekakvog neplaniranog zastoja, a dugoročno i u težem slučaju može oštetiti upravljački mehanizam, elektroniku te dovesti do rizika za vožnju.

"Vlaga djeluje na elektroničke sklopove, električne sklopove i na mehaničke", pojašnjava. "Može doći do otkaza da autobus stane, a može nastati oštećenje i kvar što u konačnici košta pri popravku", kaže nam Marušić.

"To se nije smjelo dogoditi. Kada se pere autobus, to simulira kišu i to se tada vidi. Ovdje je zakazalo održavanje i to nije problem vidjeti", pojasnio nam je prometni stručnjak Željko Marušić.