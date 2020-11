‘IMAMO SITUACIJU SLIČNU KAKVA JE BILA U ITALIJI PRIJE ŠEST MJESECI’; Teško stanje u bolnici u Varaždinu: ‘Imali smo određenih problema’

Došlo je do propuštanja tekućeg kisika kroz sigurnosni ventil uslijed porasta tlaka unutar spremnika. To je situacija koja se događa u slučaju preopterećenosti sustava, nismo mi prva bolnica u kojoj se takva situacija dogodila”, rekao je za RTL Danas Nenad Kudelić, ravnatelj OB Varaždin

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je objavila da Varaždinska županija s 1541 slučajem ima sedmodnevnu incidenciju novozaraženih na 100.000 stanovnika od 925 s čime je prva u Europi, a Međimurje je s 944 nova slučaja u sedam dana s incidencijom od 862 te je po toj stopi druga regija u Europi. Iza njih je slovenska Koruška s incidencijom od 817 slučajeva na 100.000 stanovnika u posljednjih sedam dana.

‘Došlo je do propuštanja tekućeg kisika kroz sigurnosni ventil’

Istodobno, iz bolnice u Varaždinu, u kojem su inače zbog crnih brojki uvedene najstrože mjere u zemlji, stižu vijesti o teškom stanju s kojim se suočavaju, velikim brojem sve težih pacijenata, a posebno problema zbog velike potrebe za kisikom, javlja RTL Danas. Problem s kisikom je riješen, a do problema je došlo zbog smrzavanja na instalacijama na spremniku.

“‘Jučer zapravo nije bilo nikakvog problema s dobavljanjem kisika. Radilo se samo o planskom dovršetku nadogradnje instalacija za opskrbu kisikom. Prekjučer je došlo do određenih problema. Došlo je do propuštanja tekućeg kisika kroz sigurnosni ventil uslijed porasta tlaka unutar spremnika. To je situacija koja se događa u slučaju preopterećenosti sustava, nismo mi prva bolnica u kojoj se takva situacija dogodila”, rekao je za RTL Danas Nenad Kudelić, ravnatelj OB Varaždin.

Ravnatelj tvrdi kako su predvidjeli da bi uslijed izrazito visoke potrošnje kisikom, koja trenutno samo u Varaždinu iznosi preko 80 tisuća litara kisika na sat, moglo doći do takve situacije. Inače sve instalacije u bolnicama dizajniraju da se izračuna potrošnja po jednom priključku do maksimalno deset litara kisika u minuti.

”U nekakvoj prosječnoj instalaciji, vi možete dobiti opskrbu kisikom od oko pet litara kisika po minuti. Naši teški pacijenti su na high flow uređajima, na terapiji visokim dozama kisika, gdje količine kisika koje su potrebne za terapiju iznose i preko 50 litara. Svjesni da ako spojimo sve uređaje koji su prije nekoliko dana došli u bolnicu, da će doći do pada sustava, mi smo krenuli s nadogradnjom sustava. Nitko nije bio ugrožen’, kazao je i objasnio kako je bila riječ o planskom seljenju pacijenata iz jedne jedinice u drugu.

‘Imamo situaciju sličnu kakva je bila prije šest mjeseci u Italiji’

Kompletni sustav ima sigurnosnu rezervu. Jako je povećan smještajni kapacitet unutar sve tri lokacije OB Varaždin. U početku je bio planiran smještaj za 110 bolesnika, no kapacitet je proširen na njih 180. Maksimali kapacitet, uz Klenovnik i Novi Marof, bio bi 230 kreveta.

”Kreveti u šatorima nam pružaju jednu dodatnu sigurnost i nisu predviđeni kao trajni smještaj bolesnika, nego prvenstveno kao tranzit. Mi ćemo vrlo vjerojatno početi koristiti šatore u narednim danima, kao privremeni smještaj za pacijente koje smještamo na druge lokacije unutar opće bolnice Varaždin”, izjavio je Kudelić i zaključio: ‘Nažalost, prema sedmodnevnoj incidenciji i prema broju umrlih imamo sličnu situaciju kakva je bila prije šest mjeseci u Italiji. Donesene su nove mjere, no za očekivati je da će se efekt mjera vidjeti tek za 2 tjedna. A tek tjedan ili dva potom unutar bolničkog sustava.’

