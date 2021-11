Sanja Šprem, Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, gostovala je u Dnevniku N1 televizije gdje je govorila o uvođenju covid-potvrda u škole.

Šprem smatra da je situacija s uvođenjem covid-potvrda ozbiljna i zahtijevala je hitnost.

"Od najave do donošenja odluke je prošlo tjedan dana. Stožer ne zna koje su sve specifičnosti u sektoru obrazovanja. Ne možemo reći da neće doći do problema jer će do njih sigurno doći. Ne postoji u svim mjestima mogućnost testiranja. Bez obzira na to što je 6 tisuća mjesta za testiranje, nemaju svi tu informaciju i nemaju dovoljno testova. Situacija nije nimalo jednostavna”, govori Šprem.

Odgovorna osoba je ravnatelj

"Prema samoj odluci i šturim uputama, odgovorna osoba je ravnatelj. Doista nije jasno precizirano, ali odgovorna osoba svake škole je poslodavac. Pitanje je što je s djelatnicima koji rade u više školama, kome će oni podnijeti račun za test. Imamo situacije gdje sami ravnatelji nisu cijepljeni, pa je pitanje tko će njih testirati”, kazala je.

Šprem je rekla da su članovima sindikata dali sve konkretne informacije.

"Mi ustvari za svakog tko ponaosob nazove, dobit će konkretni pravni savjet. Sindikat stoji uz svakog člana”, ističe.