‘IMAMO PLAN B, I PLAN C, PA ČAK I PLAN D’: Zamjenik ravnatelja KBC Osijek otkrio hoće li otvarati dodatne bolnice: ‘Sve je na građanima…’

Bolnica je mjesto gdje se rješavaju posljedice, a ne uzroci. To sve ovisi o građanima. Ako se budu pridržavali preporučenih mjera, biti će dobro. Ako ne, morat ćemo otvarati i Arenu, sportske dvorane i sve drugo, poručio je Šego

KBC Osijek je regionalni centar za COVID, tako da je naša popunjenost uvijek visoka. Danas je nešto bolje stanje jer je danas bilo dosta oporavljenih bolesnika, tako da su kapaciteti i dalje dijelom slobodni i sve funkcionira uredno, rekao je za RTL Danas Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja KBC Osijek komentirajući činjenicu da je upravo njihova bolnica najpopunjenija.

Veliki problem je i moguća zaraza liječnika, ali zamjenik ističe kako postoji plan B.

“Mi smo prevelik sustav da bi ovaj broj liječnika koji je izvan stroja doveo do ugroze funkcioniranja. Naravno da imamo i plan B i plan C pa čak i plan D. Radi se o povećanju kapaciteta u slučaju potrebe za COVID oboljele. Za sada smo pokrenuli dio dodatnih kapaciteta i smatramo da će to biti dovoljno u ovom trenutku”, poručio je Šego.

Po pitanju otvaranja dodatnih bolnica, primjerice Arene, smatra kako odgovornost nije na sustavu nego na građanima.

