IMAMO PANNONIAN CHALLENGE: Uzbudljivi festival ekstremnog sporta održat će se i ove godine

Ovogodišnji festival ekstremnog sporta Pannonian Challenge (ipak) će se održati u novim datumima, od 12. do 16. kolovoza u Osijeku

„Zahvaljujući odličnoj reakciji naše Vlade, stručnjaka, medicinara i svih uključenih u suzbijanje COVID-a, Pannonian Challenge savladao je najveći izazov – izazov otkazivanja, i tako postao jedno je od rijetkih natjecanja u svijetu i urbanim sportovima koje će se održati ove godine. Kako prebacivanje termina ne bi preteško palo našoj vjernoj publici, za novi termin odabran je njima dragi „stari“ termin, odnosno termin od 12. do 16. kolovoza“, s radošću je najavio novi festivalski datum Jurica Barać, glavni organizator Pannoniana.

Naime, unatoč svemu što je zadesilo društvo posljednjih mjeseci te prisilnom i neplaniranom otkazivanju festivala u prvotno najavljenim datumima, ekipa Pannoniana Challengea pronašla je nove datume. Ovogodišnji, 21. Pannonian Challenge održat će se, kako je i najavio Barać, od 12. do 16. kolovoza, na istom mjestu – u osječkom skate parku na lijevoj obali Drave, najsuvremenijem i najopremljenijem skate parku u Europi.

Novi doživljaj

„Pannonian Challenge želi, mora i ide dalje! Nalazimo se u najtežem trenutku za sportsku, kreativnu i event industriju, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Otkazani su brojni događaji i svijet sporta ne pamti ovako teške trenutke. Danonoćno radimo na prilagodbi našeg festivala situaciji i sigurnosti svih nas koja nam je prioritet. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim cijelom timu, ali i partnerima koji su nas zajedno s Gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom snažno poduprijeli da preživimo ove teške trenutke i pošaljemo snažnu poruku – zajedno možemo sve!“ dodao je Barać i dodatno pojasnio smisao ovogodišnjeg mota:

„U novom terminu nas očekuje i potpuno novi doživljaj samog Pannoniana koji će u fokus staviti ono što je DNK ovog eventa – na sport, na jak TV i Internet prijenos te na interakciju s nama najdražom publikom na jedan nov način. Novi doživljaj znači kako zbog sigurnosti svih nas koncerti neće biti održani u obliku koji pamtimo do sada već također u jednom novom izdanju, a mogućnost dolaska publike na sam događaj u Skate park odrediti će epidemiološke mjere koje budu vrijedile u tom trenutku. Za sada sve naznake govore kako će ove godine najbolje ljeto biti u Osijeku!“.

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija od samih su početaka uz Pannonian stoga ih uvelike raduje informacija kako se najveći festival ekstremnih sportova u srednjoj Europi unatoč svemu održava i ove godine.

Izazovna godina

„Po mnogočemu 2020. izazovna godina mali je zalogaj za naš tim Pannonian Challengea koji su kroz godine djelovanja i veće probleme rješavali, a da posjetitelji i sudionici nisu ni znali za njih. Tako će, uvjerena sam, biti i ove godine. Grad Osijek će kao i ranijih godina biti lojalan i odgovoran partner, uključen i spreman pomoći riješiti sve moguće prepreke na putu realizacije ovogodišnje manifestacije ekstremnog sporta i dobre zabave ali manifestacije koja dugi niz godina promiče ljepote i potencijale Osijeka i okolice. Osječanke i Osječani, brojni domaći i međunarodni gosti znaju da Pannonian svake godine pomiče granice ekstremnog sporta, a publici pruža vrhunsku zabavu uz nove trikove, hrabrost i vještine vozača.

Sve navedeno i više je nego dovoljan poziv svim ljudima dobre volje, svima koji žele širiti dobru energiju i podržati još bolju priču koju godina njeguje Pannonian, da dođu i uživaju u mješavini profesionalnog sporta, vrhunske zabave i kvalitetnog gostoprimstva. Slika je to koja godinama iz našeg grada putuje diljem svijeta, a brojni sportaši, posjetitelji i mediji ucrtavaju u kartu svojih odredišta Osijek kao nezaobilaznu stanicu svakog ljeta. To je još jedan pokazatelj da Osječanke i Osječani okupljeni oko Pannoniana rade izniman posao. Hvala im na tome te im ovim putem čestitam kako u svoje ime tako i u ime Grada na svemu što su za Osijek do sada učinili.“, izjavila je Žana Gamoš, dogradonačelnica Osijeka.

„Iznimno me razveselila vijest da će se Pannonian Challenge ove godine ipak održati i da neće izgubiti kontinuitet koji ima već više od dva desetljeća. Pannonian svake godine iznenadi još boljom organizacijom, još zvučnijim imenima i još većim brojem gledatelja tako da sam siguran da će i u ovo „post korona“ vrijeme biti pravo osvježenje na našoj domaćoj, ali i svjetskoj sportskoj i društvenoj sceni. Bit će ovo nešto drugačiji događaj, pod propisanim epidemiološkim mjerama, no vjerujem da će biti jednako, ako ne i spektakularniji nego prošlih godina. Osječko-baranjska županija će i dalje podržavati organizaciju ovog događaja kao i drugih koji prenose jedinstvenu sliku Osijeka, Osječko-baranjske županije i istoka Hrvatske u svijetu. Pannonian je uz sportski i izniman turistički potencijal, jer slika prirodnih, kulturnih i gastronomskih bogatstava našeg kraja zahvaljujući ovom natjecanju obiđe svijet.“ Istaknuo je Ivan Anušić, Osječko-baranjski župan.

Uz nove datume Pannonian Challenge u Osijeku, određeni su i novi datumi Pannonian Challenge Toura koji će drugu godinu za redom – 4. srpnja u Zagrebu, 11. srpnja u Rijeci i 29. kolovoza u Varaždinu – onima koji ne budu mogli do Osijeka, u njihove gradove donijeti i predstaviti najbolje od Pannonian Challengea.

Za sve dnevne informacije, novosti i zanimljivosti pratite www.pannonian.hr te službene profile na društvenim mrežama Instagram i Facebook te uz oznake #PCsummer, #staridatum, #novidozivljaj, #newchapter .