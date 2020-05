IMAMO LOŠE VIJESTI ZA ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU: Ministar je upravo objavio – ugovorenih povišica neće biti

Vlada je ušla u pregovore o povećanju plaća u dobroj vjeri i u vrijeme pozitivnih trendova, kada se predviđao rast BDP-a. Međutim, tada nitko nije mogao predvidjeti što će se događati – kazao je ministar rada i mirovinskog sustava Jospi Aladrović misleći na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa

“U srijedu smo imali razgovore po pitanju kolektivnih ugovora, a Vladin prijedlog je, zbog svega što se dogodilo, da ugovorenih povećanja plaća neće biti”, rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović gostujući jutros u emisiji “Poligraf” Hrvatskog radija.

Napomenuo je da je Vlada ušla u pregovore o povećanju plaća u dobroj vjeri i u vrijeme pozitivnih trendova, kada se predviđao rast BDP-a. Međutim, tada nitko nije mogao predvidjeti što će se događati – kazao je misleći na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa.

Ribić: U ovome trenutku to pomaže samo politici

“Smanjenja plaća nema. Naš prijedlog je da do povećanja plaća ne dolazi, a on ima vrlo jasan temelj u svim makroekonomskim pokazateljima”, kazao je ministar Aladrović.

Pojasnio je kako u Vladi amatraju da u ovom trenutku nije realno povećanje plaća u javnom i državnom sektoru.

“Razumno je odustati od povećanja kada je to korisno, no u ovome trenutku to pomaže samo politici”, uzvratio mu je predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.

Ribić smatra da je nerazumno odustati od dogovorenog povećanja jer ono pomaže nacionalnoj ekonomiji i trebamo jačati kupovnu moć na svim razinama, a kontraproduktivno je to sada smanjivati.

