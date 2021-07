S obzirom na neslužbene informacije da je tijekom izvida u slučaju Advent više puta izuzimana dokumentacija i u Turističkoj zajednici Grada Zagreba, te da je bila ispitana i direktorica Martina Bienenfeld, uputili smo upit o tome i njoj osobno odmah nakon uhićenja osoba koje su bile vezane za Advent. Denisa Mohenskog, ugostitelja koji je bio jedan od ključnih igrača u dodjeli pozicija za kućice na Adventu, Zdravka Krajine, dugogodišnjeg vozača Milana Bandića i jednog od posrednika u dogovaranju poslova, te Jelene Čeklić, bivše članice Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina.

Zanimalo nas je ima li gospođa Bienenfeld ikakav komentar na uhićenja, no iz njena ureda nam je poručeno da na tu temu "nisu u mogućnosti davati bilo kakve komentare".

"TZGZ naravno podržava sav rad nadležnih tijela u cilju uklanjanja mogućih nepravilnosti i nezakonitosti. Kao što smo više puta do sada javno pojasnili, ističemo još jednom da TZGZ nije nadležan za dodjelu bilo kakvih javnih površina te ne raspolaže niti iznajmljuje ni adventske kućice. Stoga se po tom pitanju molimo obratite nadležnim službama Grada Zagreba", odgovoreno nam je na set pitanja u kojima smo propitivali koliko je Martina Bienenfeld znala o "operaciji kućice", s obzirom na to da je bila, uz Milana Bandića, jedno do zaštitnih lica zagrebačkog modela organiziranja Adventa.

Smatra li se Bienenfeld odgovornom?

Naime, činjenica je da je u novinarskim istraživanjima (Index, 24 sata…) još prije nekoliko godina bilo problematizirana i njezina uloga u kreiranju jedinstvenog zagrebačkog modela zakupa kućica na Adventu, modela koji je zapravo donosio vrlo malu korist gradu. Jedno je sigurno: ona nije ostavljala dojam profesionalno distancirane stručnjakinje za turizam, nego je funkcionirala kao bliska suradnica, pa i prijateljica gradonačelnika Bandića. Stoga je nesumnjivo važno utvrditi koliko je znala, u čemu je sudjelovala i pred čim je zatvarala oči – dok je Bandićev model gospodarenja bio nedodirljiv.

"Gotovo cijeli Advent je podijeljen između ekipe šefice Turističke zajednice Martine Bienenfeld i ekipe Milana Bandića. Iako su im šefovi povezani, između tih ekipa traje borba za lokacije i prevlast", pisali su, primjerice, u prosincu 2019. novinari 24sata.

Cijeli proces je slikovito opisan i u knjizi Kumek, autora Saše Paparelle i Hrvoja Appelta koja je nastala u vrijeme istraživanja za istoimeni film Darija Juričana. Tu je objašnjeno kako su zahvaljujući potpisu gradonačelnika Milana Bandića tvrtke koje su bez natječaja dobile pravo da na zagrebačkom Adventu ugostiteljima i obrtnicima iznajmljuju kućice, oslobođene plaćanja 50 posto iznosa Gradu Zagrebu za te kućice, a onda su ih još davali u podnajam – za višestruko veće iznose.

"A postoji i dio tvrtki koje, zahvaljujući dealu s Turističkom zajednicom, ne plaćaju Gradu Zagrebu niti taj, za pedeset posto manji iznos. Štoviše, Turistička zajednica plaća njima", piše, između ostalog u knjizi Kumek.

Pitali smo stoga direktoricu Martinu Bienenfeld, kako komentira taj model s današnje distance i - smatra li se odgovornom, odnosno, je li možda mogla učiniti nešto da se spriječe mehanizmi koji su očigledno pogodovali ubiranju mita?

"TZGZ je nadležan za organizaciju promotivnih programa i promociju grada Zagreba kao turističke destinacije te je, u sklopu svojih nadležnosti, inicirao pokretanje i dizanje na najvišu moguću razinu projekta Advent Zagreb, a radimo, naravno, i na promociji tog velikog događaja u Europi i svijetu. Zato nam je iznimno žao što se Advent Zagreb, naš najznačajniji i najnagrađivaniji turistički projekt, a koji je za 2016., 2017. i 2018. godinu proglašen najboljim božićnim sajmom u Europi, dovodi sada i u negativan kontekst istraga i uhićenja. U svakom slučaju, nadamo se da će Advent Zagreb i nadalje biti najznačajnije turističko događanje u našem gradu koje potiče cjelogodišnji turizam te je jedno od najposjećivanijih događanja u ovom dijelu Europe", navedeno je u pisanom odgovoru iz ureda direktorice Bienenfeld.

Također, naglašeno je Turistička zajednica Zagreba smatra da je sve što se tiče njihova dijela posla oko Adventa bilo posve transparentno.

Prebacivanje odgovornosti na Grad

"U sklopu svoje nadležnosti TZGZ svake godine, što je poznata i javna informacija, raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata i manifestacija za narednu godinu, a na isti se prijavljuju svi oni koji smatraju da zadovoljavaju propisane uvjete, pa tako i potencijalni sudionici i organizatori programa Adventa Zagreb. Kriterije i rezultate javnih poziva svake godine objavljujemo na našim mrežnim stranicama. Bitno je također istaknuti da se svaki organizator pojedinog događanja mora javiti Gradu Zagrebu za korištenje javne površine, potpuno neovisno o Javnom pozivu TZGZ-a, a o modelu dodjele javne površine, načinu dodjele i propisima koji uređuju navedeno područje, odlučuju isključivo nadležni gradski uredi kao i Gradska skupština Grada Zagreba", objašnjeno je iz ureda direktorice Bienenfeld.

Budući da je prema Zakonu o turističkim zajednicama čelnik lokalne vlasti ujedno i predsjednik Turističke zajednice, nakon posljednjih lokalnih izbora i tu je došlo do velike promjene: nakon što je dugo godina predsjednik i bliski suradnik direktorice Bienenfeld bio Milan Bandić, kratko joj je predsjedala v.d. gradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević, sada je predsjednik Turističke zajednice Grada Zagreba - Tomislav Tomašević.

Zanimalo nas je, je li možda i ona, s obzirom na to da je bila eksponirana kao osoba iz najužeg kruga Milana Bandića, ponudila ostavku nakon promjene vlasti.

No, nije nam direktno odgovorila. A iz ponuđenog objašnjenja moglo bi se zaključiti da ona sada smatra da predsjednik Turističke zajednice Zagreba, Tomislav Tomašević, nema osobitog utjecaja na poziciju direktora lokalne turističke zajednice i njezino cjelokupno djelovanje.

U nadležnosti Ministarstva turizma i sporta

"Djelovanje TZGZ-a, kao i svake turističke zajednice, uređeno Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. TZGZ nije dio lokalne niti područne (regionalne) samouprave, ne financira se od Grada Zagreba niti joj je Grad Zagreb osnivač. Gradonačelnik Grada Zagreba obnaša dužnost predsjednika TZGZ-a sukladno navedenom zakonu, koji je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta RH. Suradnja turističke zajednice i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruje se kroz obavljanje propisanih zadaća turističkih zajednica i nadležnog djelokruga tih jedinica", stoji u odgovoru Martine Bienenfeld na naše pitanje je li nakon promjene vlasti bilo prilike za sastanak s novim gradonačelnikom, te je li ponudila svoju ostavku.

Direktorica Bienenfeld, sudeći prema odgovoru, sada je više sklona svoj ured smatrati dijelom državne turističke zajednice, podređen neposredno Ministarstvu turizma koje je u sigurnosti Vlade Andreja Plenkovića, nego kao tijelo povezano s lokalnom vlašću, koje sada predvodi tim koji je najavio razgradnju modela upravljanja Milana Bandića.

No, činjenica je da prema zakonu na koji se poziva direktora bira turističko vijeće, a to vijeće saziva i njime predsjeda - predsjednik, u ovom slučaju Tomislav Tomašević.

Tomašević oprezno o budućnosti Adventa

Tomašević je u predizbornim istupima bio uvijek oprezan kada ga se pitalo oko sudbine Adventa. Bilo je evidentno da razdvaja sumnjivo dodjeljivanje kućica od same manifestacije, no činjenica je da su ga uhićenja vezana za kućice nužno podsjetila da će se naći u poziciji donositi nova pravila igre. Na pitanje Net.hr-a je li već kao predsjednik Turističke zajednice održao i prvi sastanak s dosadašnjom direktoricom, Martinom Bienenfeld, iz Tomaševića ureda dobivamo negativan odgovor. Sreli su se u neformalnom okruženju, na promociji filma Anđele i Davora Rostuhara "Ljubav oko svijeta", a ozbiljan sastanak se tek priprema. Kažu da je u tijeku i analiza dosadašnje suradnje TZGZ-a s Gradom, pa i u slučaju Adventa. Svakako će biti zanimljiva i prva sjednica Turističkog vijeća TZGZ-a kojom će predsjedati Tomislav Tomašević. Naime, u Vijeću sjedi i Slobodan Ljubičić, jedan od najisturenijih Bandićevih igrača, a također i optuženik u Aferi Agram.