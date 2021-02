Nakon što su prošle jeseni uhvaćeni u krznariji Bandićeva bliska suradnica je ustvrdila da se radilo o jednoj od uobičajenih posjeta obrtnicima, te smo i za ovu fotografiju pitali u gradskoj upravi radi li se o privatnoj ili poslovnoj situaciji, no do zaključenja teksta odgovor nije stigao

Redakcija Net.hr-a je primila zanimljivu fotografiju: u ranim večernjim satima u elitnoj zlatarnici u najužem centru Zagreba snimljeni su gradonačelnik Milan Bandić i Natalija Prica, zastupnica stranke Milan Bandić 365 u Gradskoj skupštini, te liderica stranačke mladeži, „Mladi 365“.

Snimljeni su u poziciji koja izgleda kao situacija kupovine, ali možda se radi i o nečem drugom. Uputili smo upit gradonačelniku Bandiću s molbom da pojasni što su on i suradnica Natalija Prica radili u zlatarnici (podaci poznati redakciji), jesu li tamo bili privatno ili službeno, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao.

Situacija je svakako zanimljiva jer su gradonačelnik Bandić i Natalija Prica snimljeni prošle godine u jednoj krznariji u centru grada, a nakon objave fotografija Natalija Prica je izjavila za javnost da ni ona niti gradonačelnik nisu kupovali ili isprobavali krzno – nego se radi o uobičajenom obilasku obrtnika u centru Zagreba. Ako se i sada radi o obilasku obrtnika, neobično je, dakako, da se takav obilazak radi u večernjim satima, a i neobičan je sastav – nisu li obrtnici u Zagrebu u ingerenciji Gradskog ureda za gospodarstvo, Sektora za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije kojeg vodi Nera Pavić a ne Natalija Prica?

Dijamanti na Bandićevoj ruci

Također, treba istaknuti da ovo nije prvi Bandićev susret sa zlatarima-draguljarima, jer je poznato da su u pretresu stana Milana Bandića, kada je uhićen 2014. godine, pronađeni i certifikati za dijamante. Na tu je epizodu podsjetio i film Darija Juričana, Kumek, u kojem je navedeno da je tijekom pretresa u stanu Milana Bandića nađeno, između ostalog, pet i pol tisuća kuna gotovine te certifikati za dva dijamanta. Juričan je u svojim tradicionalnim pismima Bandiću znao spominjati i etikete skupocjenog namještaja, ali i – dijamante.

Iako se danas gradonačelnik Bandić više ne kiti skupocjenim nakitom, 2009. snimljen je s prstenom na ruci za kojeg se neslužbeno spekuliralo da ima ugrađen iznimno vrijedan dijamant.

Inače, Milan Bandić i njegova suradnica Natalija Prica, specijalizantica iz ortodontije koja priprema i doktorat, a u ranoj je mladosti bila ovjenčana i titulom Miss Universe, u zadnje su vrijeme gotovo nerazdvojni na većini javnih događanja. U intervjuu za Jutarnji list, u kojem je ustvrdila da se iza posjeta krznariji u društvu gradonačelnika krila njihova briga za probleme obrtnika u vrijeme pandemije, objasnila je i svoj intenzivan politički angažman i motivaciju da se uključi upravo u stranku Milana Bandića.

BANDIĆ NE ŽELI ALEMKU MARKOTIĆ KAO ZAGREPČANKU GODINE? Isplivalo je još jedno ime, bliska je gradonačelnikova suradnica

Politički uspon Natalije Price

„Prije četiri godine dobila sam povjerenje gradonačelnika da oformim Forum mladih stranke. Bilo je jako puno posla jer smo kretali ispočetka. Kontinuirano sam radila s mladima u svih 17 gradskih četvrti. Stvorili smo snažnu organizaciju mladih. Mladi su nam danas velika podrška i logistika u stranci. Poznato je koliko gradonačelnik Bandić daje šanse mladim ljudima. Prije tri godine ušla sam u zagrebačku Gradsku skupštinu kao zamjena Ani Rucner, koja je stavila svoj mandat u mirovanje. To je veliko povjerenje i stranke i njezina čelnog čovjeka, na čemu sam iznimno zahvalna.“, rekla je Natalija Prica u intervjuu u kojem je opisivala svoj rada od rana jutra do dugo u noć, ali nije htjela otkriti svoje konkretne daljnje planove u politici. No, pretpostavlja se da je čeka visoko mjesto na listi za zagrebačke izbore.

Natalija Prica je ovih dana također kandidirana i za Zagrepčanku godine. U obrazloženju je navedeno da je “gospođa Natalija Prica svojim iznimnim zalaganjem i rezultatima rada kao maksimalno angažirana gradska zastupnica, jedna od najbližih suradnica gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića, vrhunski uspješna znanstvenica, te vrlo uspješna stranačka dužnosnica obilježila proteklu godinu u najpozitivnijem mogućem svjetlu i vratila nadu u bolje sutra građankama i građanima Grada Zagreba: posebice djeci i mladima kojima je poruka nade, optimizma i vjere u sebe i u naše društvo danas najpotrebnija”.

Kandidirala ju je Nada Balen, predsjednice udruge Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava, iste one udruge koja je javno prozivala sve koji su se svojedobno usudili usprotivi ideji da Milan Bandić stekne počasni doktorat na Sveučilištu u Zagrebu, uz konstataciju da bi Bandić mogao predavati političke znanosti i na Oxfordu i na Yaleu.