‘IMAMO EKSPLOZIJU POTREBE ZA RESPIRATORIMA’: Čačić upozorava da je sustav mjera prelabav: ‘Moramo uvesti neka ograničenja kretanja’

Radimir Čačić tvrdi da su u Varaždinskoj županiji počeli upotrebljavati dodatne respiratore: ‘Mi imamo eksploziju potrebe za respiratorima’

Varaždinski župan Radimir Čačić rekao je za N1 da situacija u njegovoj županiji još uvijek nije tako dramatična jer u odnosu na bazične kvalitetne respiratore, postoje i transportni respiratori te kako postoji još i cijeli niz sustava u operacijskim salama i na intenzivnoj njezi.

“Ono što se nažalost dogodilo jest da smo mi došli do kraja s respiratorima i da smo morali početi upotrebljavati dodatne respiratore. U Hrvatskoj se tvrdi da imamo 800 respiratora. To nije istina, ima ih eventualno 600. Mi smo 4 posto stanovništva u Hrvatskoj. Po nekom izračunu mi bi ih trebali imati 24, a imamo 12. Trinaesti pacijent je išao na pokretni respirator. Ministar je rekao da će poslati još dva dodatna respiratora. Uspjeli smo direktno dobiti najkvalitetnijih 5 respiratora. Tih pet smo odmah prebacili i mi ćemo tijekom dana imati 19 respiratora, a sutra 20. To radimo iz županijskih sredstava, ne državnih”, rekao je Čačić.

Dodao je da su i pismeno zatražili mobilizaciju resursa. “Respiratori su prva točka pucanja. Mi smo u ovom trenutku na 200 zaraženih dnevno. 10 posto završava u sobama s kisikom. 10 posto od ovih na kisiku završava na respiratoru. To su dva dnevno. Mi imamo eksploziju potrebe za respiratorima”, rekao je Čačić te istaknuo da sustav nije došao do točke kada se bira između života i smrti. “Mi sad imamo dvije trećine respirator više nego što ih je bilo. Vrlo lako moguće da ćemo za deset dana imati problem i s ovim brojem respiratora”, napominje.

Ograničenja u kasnijim satima

Čačić tvrdi kako se slaže s pokušajem Hrvatske da izbjegne zatvaranje države. “Ali neke vrste ograničenja kretanja u kasnijim satima sasvim sigurno. Zatvaranje ugostiteljskih objekata u ranijim satima sasvim sigurno, zabranja bilo kakvih masovnijih okupljanja sasvim sigurno. Idemo prema Stožeru i tražit ćemo da se idemo s tim mjerama u Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija koja je 5 puta manja od Zagreba radi u svom Zavodu radi 600 testova”, kazao je Čačić.

Smatra da je trenutni sustav mjera prelabav dok ulazimo u hladnije vrijeme. “Mi smo potpuno ukinuli ovlasti nad kontrolom, ljudi više ne prijavljuju kontakte, nažalost. Sustav je prelabav i Vlada to dopušta”, naglašava Čačić. “Moja je poruka i bio bih sretan da nam se ovaj eksponencijalni rast zaustavi u idućih tjedan dva”, rekao je i dodao da u slučaju da se ne zaustavi moramo uvesti strože mjere.

Komentirao je i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji se protivi uvođenju policijskog sata. “Mi smo odlično surađivati prije nego što sam postao prvi potpredsjednik Vlade, a danas smo također dobri, ali ne znači da se u svemu slažemo”, rekao je.

