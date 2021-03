‘IMAMO DRAMATIČAN RAST’; Čini se da popuštanja neće biti, a uvođenje još strožih mjera? ‘Nadam se da će nam brojke pomoći…’

Popuštanje koje smo uveli doprinosi povećanju broja oboljelih. Teško je reći radi li se o trećem valu ili “repu drugog”, uostalom to nije ni bitno. U svakom slučaju imamo porast broja novooboljelih, koji je nešto sporiji, ali je ipak dramatičan. Radi se ipak o velikom rastu, potrebno je to suzbiti ukoliko je to moguće, rekao je Capak

Čelnik HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je za Dnevnik HTV-a situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj. Danas gotovo 1900 novozaraženih, u tri županije, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i gradu Zagrebu više je od 1000 novih slučajeva.

“Moramo spomenuti klasične mjere, ako ih se držimo i ako se držimo što je propisao Nacionalni stožer, možemo smanjiti broj novooboljelih. Dakako, popuštanje koje smo uveli doprinosi povećanju broja oboljelih. Teško je reći radi li se o trećem valu ili “repu drugog”, uostalom to nije ni bitno. U svakom slučaju imamo porast broja novooboljelih, koji je nešto sporiji, ali je ipak dramatičan. Radi se ipak o velikom rastu, potrebno je to suzbiti ukoliko je to moguće”, istaknuo je Capak za HRT.

‘AstraZeneca je bilo najizglednije cjepivo koje se trebalo registrirati, ali…’

Postoje problemi s isporukom cjepiva. Jesmo li trebali naručiti više doza Pfizerova cjepiva?

“Mi u tom trenutku nismo mogli znati kako će to izgledati s isporukom AstraZenece, sada je lako o tome pričati. Mi smo razmišljali da li da uopće naručimo Pfizer jer smo imali naručene velike količine AstraZenece. Tada su do naš došle glasine da bi se moglo dogoditi da će se Pfizer prvi registrirati, pa smo naručili milijun osnovnih doza pa dodatne doze. Sada smo negdje na 3 milijuna naručenih doza Pfizera, dakle više nego AstraZenece. AstraZeneca je bilo najizglednije cjepivo koje se trebalo registrirati. Bio je zastoj u kliničkim ispitivanjima, ali nismo imali sumnji da bi se nešto moglo dogoditi”, kazao je.

‘U ljude je ušao strah i nepovjerenje’

Zbog svega što se događalo oko studija AstraZenece vezano uz starije od 65 godina, a što je dovelo do toga da neke zemlje zabrane cijepljenje te populacije, a potom su se pojavile i u nuspojave.

“U ljude je ušao strah i nepovjerenje, ali naše zdravstvene vlasti su sve pažljivo pratile te smo odlučili da od toga ne treba odustati”, smatra Capak.

Premijer Andrej Plenković najavio je kompenzaciju s Pfizerovim cjepivom.

“S obzirom da je brzina cijepljenja u zemljama različita jer dolaze različite količine cjepiva. Postavljen je zahtjev pred Europsku komisiju da se ubrza dolazak Pfizerovih cjepiva te su oni ugovorili dodatnih 10 milijuna doza, a koje se zovu akceleracijske doze, sada se vode pregovori koliko od tih 10 milijuna će dobiti zemlje koje su manje cijepile od drugih zemalja. Postoje i dodatne mogućnosti da se nabave i dodatne doze Pfizera u drugom kvartalu”, ističe.

‘Teško da ćemo do ljeta procijepiti 50 posto populacije’

Capak je komentirao i prethodne najave da ćemo do ljeta procijepiti 50% populacije. Do sada je s dvije doze cijepljeno tek 86 tisuća ljudi.

“Nije neizvedivo, ali teško da ćemo do toga doći. Osim ako se sada u ovoj fazi dok se intenzivno pregovara o akceleracijskim i dodatnim dozama Pfizera, ako se uspije dobiti veća količina, onda to još stignemo. Teško je reći koliko ćemo cijepiti ljudi do ljeta, to ovisi o količini isporučenog cjepiva. Ako ćemo imati dovoljno, moći ćemo cijepiti 50%”, kazao je.

Spominjalo se da će se cijepiti turistički djelatnici, prosvjetni radnici te se postavlja pitanje kada će oni doći na red. Capak ističe da se trenutno još cijepe osobe starije od 65 godina te osobe s raznim komorbiditetima.

“Nakon toga ćemo krenuti na sve ostale, naravno da neće sve to biti epidemiološki prioriteti, bit će tu ih gospodarskih prioriteta. Tu svakako spadaju turistički djelatnici”, rekao je.

‘Malo je vjerojatno da će se mjere popuštati’

Što se tiče mjera od početka travnja, Capak kaže da pažljivo prate situaciju.

“Malo je vjerojatno da će se mjere popuštati, nastojat ćemo zadržati razinu popuštanja koju imamo do sada, nadam se da će nam brojke pomoći u tome da ne idemo dalje”, rekao je Capak za HTV.

