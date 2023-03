U Kliničkoj bolnici Dubrava trenutno traje nadzor inspekcije Ministarstva zdravstva, a u posjedu smo dokumenta koji je primio ravnatelj KB Dubrava, prof. Ivica Lukšić i naslovljen je kao "Zdravstveno-inspekcijski nadzor".

Na početku dokumenta od osam stranica upozorava ih se da će Zdravstvena inspekcija od 6. do 8. ožujka obavljati nadzor u njihovoj bolnici i to zbog anonimne prijave u kojoj se navode uvjeti u Klinici za kirurgiju koji bi mogli dovesti do ugrožavanja života i zdravlja medicinskog osoblja i pacijenata, zaprimljenu od Državnog odvjetništva.

Prije svega se to odnosi na Kliniku za kirurgiju te se očekuje da će se razgovarati s njihovim predstavnikom. Toni Kolak je pomoćnik ravnatelja i predstavnik spomenute Klinike za kirurgiju.

"Molim da pripremite presliku Statuta, Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta (prvu stranu i Kliniku za kirurgiju), broj i popis sestara (medicinske sestre, prvostupnice, diplomirane), liječnika (po specijalizacijama) za svaki odjel/zavod posebno, ugovor s HZZO-om u dijelu Klinike za kirurgiju, broj ugovorenih kreveta i stvaran broj, liste čekanja za operacije Zavoda za ortopediju i traumatologiju (hitne, planirane). Molimo da nam pripremite očitovanje po točkama", zatražili su zdravstveni inspektori od bolničke uprave uoči višednevnog nadzora.

Mail je Lukšić primio prije tjedan dana, a u njemu je spomenuto 20 točaka za koje kirurzi smatraju da ugrožavaju zdravlje i život medicinskog osoblja i pacijenata.

'Zbog manjka ljudi, griješi se u liječenju'

U prvoj točki kako "Izvanredno stanje na Kirurškoj klinici KB-a Dubrava traje od kukavičke smjene dr. Patrlja koji je smijenjen u sapunici koju su vodili dr. Kujundžić, dr. Ajduk i dr. Stipančić." Nastavljaju da je sve krenulo u doba korone i da je uzrokovalo veliki i nenadoknadiv odljev doktora i sestara.

"Klinika za kirurgiju KBD danas radi s nezakonitim deficitom stručnog kadra što dovodi do učestalih pogrešaka u liječenju pacijenata i visoke smrtnosti. Mnogim kirurzima i medicinskim sestrama je ozbiljno narušeno zdravlje", navodi se u dokumentu.

Kažu da odjeli torakalne i vaskularne kirurgije ne zadovoljavaju standarde niti manjih općih bolnica, a "kamoli jedne velike kliničke bolnice". Navode da je manjak sala, osoblja, da nema dovoljno bolničkih kreveta…

Navode se i konkretne situacije i to da "u hitnoj kirurškoj službi se dežurni kirurzi redovno moraju svađati s radiolozima radi UZV i MSCT pretraga čime se bitno otežava i usporava rad."

Objašnjavaju i da se žale na katastrofalnu situaciju na kirurškoj poliklinici, na neispravni stol u proktološkoj ambulanti, rupe u podovima u ambulanti i drugo.

U dokumentu se navode i detalji vezani za neprimjereno ponašanje te se ozbiljne optužbe stavljaju na teret doktora.

Bolnica za privatna druženja i alkohol

"Pojedini dežurni doktori službene prostorije bolnice koriste za svoja neprilična privatna druženja, često uz alkohol - što je izvan svake pameti", poriču u 16. točki dokumenta.

Na posljednje tri stranice dotaknuli su se, kako kažu, seksizma i šovinizma.

"Iako smo muškarci, doktori u nekim ozbiljnim godinama, očevi smo prekrasnih kćeri i ne želimo im da prolaze ono što prolaze kolegice doktorice s Klinike na kojoj radimo", stoji na samom početku.

U nastavku smo izdvojili samo neke od optužbi koje se stavljaju na teret pojedinim doktorima.

Pokušali smo kontaktirati ravnatelja Lukšića kako bismo čuli i njegovu stranu priče, ali na naše upite trenutačno ne odgovara. Željeli smo stupiti u kontakt i s Kolakom, pomoćnikom ravnatelja koji se nije javio. Kada dobijemo odgovor, objavit ćemo ga u cijelosti.

Na sve ovo reagirao je ministar Vili Beroš, a što je sve rekao možete pogledati ovdje.