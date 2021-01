IMAJU PRAVNU SLUŽBU, A MASNO PLAĆAJU ODVJETNIČKE USLUGE: HDZ-ovac Tušek ima utjecaj u tvrtki s kojom unosno posluje njegov odvjetnik

Iako Narodne novine i Tušek službeno negiraju međusobnu povezanost, sugovornici iz tvrtke, a i iz same stranke, potvrdili su da je ta državna tvrtka pod kontrolom zagorskog HDZ-a koji je do jučer vodio Tušek

Iako imaju pravnu službu, u Narodnim novinama, tvrtki u državnom vlasništvu, ipak koriste odvjetničke usluge “izvana”.

“Mi vam imamo svoju službu s tri pravnika, ali ipak trošimo stotine tisuća kuna za vanjske odvjetničke usluge. Otkako je došla ekipa Žarka Tušeka, njegov odvjetnik Vladimir Terešak ima ekskluzivne ugovore”, kazao je za 24 sata jedan neimenovani sugovornik iz Narodnih novina.

Zagorski HDZ ‘kontrolira’ Narodne novine

Inače, Terešak zastupa bivšeg šefa krapinsko-zagorskog HDZ-a Tušeka i u slučaju tajnih snimki na kojima se čuje kako ovaj nudi povlastice i položaj nezavisnom vijećniku iz Oroslavja Viktoru Šimuniću. Zbog objave tih snimki, Terešak je najavio kaznenu prijavu protiv Šimunića i novinara 24 sata koji je istu objavio. Isti je odvjetnik bio i pravni zastupnik HDZ-a u aferi Fimi Media.

Iako Narodne novine i ranije sam Tušek službeno negiraju bilo kakvu međusobnu povezanost, sugovornici iz tvrtke, ali iz same stranke, potvrdili su novinaru 24 sata da je ta državna tvrtka pod kontrolom zagorskog HDZ-a koji je do jučer vodio Tušek. Član uprave je Mato Regvar, Tušekov prijatelj i rizničar krapinsko-zagorskog HDZ-a. Sugovornik 24 sata iz Narodnih novina kaže da predsjednik Uprave Zlatko Hodak nije član stranke, ali da je Regvar taj kojeg se sluša.

Suradnja od 2017., za usluge dobio 861.000 kuna

Terešak je počeo surađivati s Narodnim novinama 2017. godine, a do danas je ta tvrtka njegove usluge platila više od 861.000 kuna s PDV-om. Na upit iz 24 sata, iz narodnih novina je odgovoreno da ugovori s Terešakom koji obuhvaćaju navedeni iznos ne uključuju i plaćanje zastupanja u postupcima, ali nisu naveli o kojem iznosu izvan ugovora je riječ.

Terešak je najprije 2018. dobio jednogodišnji ugovor od 225.000 kuna, a sljedeće godine Narodne novine htjele su mu direktnom pogodbom dodijeliti posao vrijedan 375.000 kuna, ali žalbu je uložio drugi odvjetnički ured pa je državna komisija poništila odabir.

“Samo je objavljeno da je ured Terešak dobio posao. Nije bilo traženja barem tri ponude, nije bilo postupka. Očito su odlučili unaprijed i poslali mu zahtjev, a on je dao ponudu. Smatramo da je to izigravanje javne nabave i htjeli smo upozoriti na što se događa. I to ne samo u Narodnim novinama, nego i u drugim državnim tvrtkama koje tako odabiru odvjetnike. I srušili smo takav odabir, ali opet su mu na drugi način dali posao”, kaže odvjetnica Mira Pavić, koja je pisala žalbu.

Smanjili vrijednost nabave da bi Terešak dobio posao?

Potom su, da bi Terešak dobio posao, Narodne novine smanjile vrijednost nabave ispod 200.000 kuna kako bi mogli slati poziv za usluge. Usluge su procijenile na 199.000 kuna bez PDV-a, a Terešak je poslao ponudu na 198.999,96 kuna – četiri lipe manje. I dobio je posao na koji Narodne novine trebaju još platiti PDV tako da je konačni iznos nešto veći od 248.000 kuna. Kad je taj ugovor istekao, lani se ponovilo isto. I ove godine, pišu 24 sata, procijenjena vrijednost nabave je – 199.000 kuna.

Na pitanje 24 sata zašto nisu raspisali natječaj nakon što im je Državna komisija poništila nabavu, iz Narodnih novina odgovorili su da je “navedeno sukladno propisima i u tom trenutku to je bila optimalna opcija za Narodne novine”.

