IMAJU JOŠ SAMO JEDAN DAN ZA SKUPITI POTPISE: Evo što su predsjednički kandidati pripremili za prve dane kampanje

Sutra u ponoć istječe rok za predaju potpisa koji su nužni za sudjelovanje na predsjedničkim izborima

Potpise potrebne za sudjelovanje na predsjedničkim izborima dosada je predalo petero kandidata, među kojima je od danas i Anto Đapić. Sutra je posljednji dan kada su predaju najavili i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro. Nakon što u ponoć istekne rok za predaju Državno izborno povjerenstvo će krenuti u provjeru za koju imaju dva dana, javlja RTL.

Objavom pravovaljane liste počinje službena kampanja, navjerojatnije u četvrtak prijepodne, te bitka duga 16 dana.

Isplanirani prvi skupovi

“Planiramo 5. 12 negdje oko ponoći biti na Grobniku. Nakon toga smo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na taj način počinje naša kampanja koju smo radno nazvali od Prevlake do Dunava”, otkrio je Zoltan Kabok, glasnogovornik Izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović.

“Prvi skup bit će u četvrtak u Koprivnici. Kampanja će biti normalna, a to znači da neće biti plesa, pjesme, a o detaljima ne bih govorio”, kaže Nikola Jelić, glasnogovornik kampanje Zorana Milanovića.

“Imamo veliki skup sljedeće nedjelje, 8. prosinca u velikoj dvorani Lisinski u Zagrebu. Imamo veliki skup u Splitu 14. prosinca, potom u Rijeci 15. prosinca. U kombinaciji s tim velikim skupovima, bit će i nešto manjih, obilazak adventskih manifestacijama i slično. U ovom trenutku još moramo odlučiti kako završiti, ali neka to ostane iznenađenje”, kaže Mate Mijić, šef kampanje Miroslava Škore.

Koliko će se potrošiti novaca?

Sve to koštat će milijune kuna, stranačkog i vlastitog novca, ali i nezaobilaznih donacija. Kandidat najviše može potrošiti 8 milijuna kuna. Mislav Kolakušić, uvjerava njegov voditelj kampanje i u ovoj službenoj neće potrošiti ništa.

“Naša kampanja planirano koštat će nula kuna. Nikakve posebne aktivnosti u predizborno odnosno izborno vrijeme nećemo koristiti. Ono što očekujemo su kvalitetna sučeljavanja. Mi smo dva puta obišli Hrvatsku i nema sad nekakve posebne potrebe da obilazimo Hrvatsku i družimo se s građanima kad smo već to učinili”, kaže Dražan Dizdar, voditelj kampanje Mislava Kolakušića.

No preko Facebook stranice aktivan je svakodnevno, a preko društvenih mreža i drugi pokušavaju doći do birača. Ovo bi mogli biti predsjednički izbori s najvećim brojem kandidata do sada, čak 14.

