‘IMA SVAKAKVIH LJUDI, NEKI VJERUJU DA JE ZEMLJA RAVNA PLOČA’: Epidemiolog poslao poruku svima onima koji ne vjeruju u koronu

Zdravstveni sustav će skrbiti i za one koji ne vjeruju u koronu ako dobiju virus i ako bude mjesta u sustavu, kazao je Branko Kolarić

Već dva tjedna bilježimo veći broj zaraženih i brže širenje epidemije, kazao je za Dnevnik Nove TV epidemiolog Branko Kolarić te dodao kako se radi sve kako bi se sačuvao zdravstveni sustav jer opasnost nije toliko što će ljudi biti teško bolesni, nego što neće moći dobiti zdravstvenu skrb ako se odjednom zarazi velik broj ljudi jer bi se moglo dogoditi da kapaciteti budu popunjeni.

‘Ako se ne budemo pridržavali mjera, može biti crni scenarij’

Prema trenutnom ponašanju bliži smo crnom scenariju nego što smo to bili prije mjesec dana, rekao je Kolarić koji kaže da će nam jesen biti onakva kakvu si sami iskrojimo. “Ovisi kako ćemo se pridržavati mjera. Ako ih se ne budemo pridržavali može biti crni scenarij”, rekao je.

O prosvjednicima protiv korona mjera: Neka idućih 14 dana izbjegavaju starije

U Hrvatskoj je i dalje velik broj ljudi koji ne vjeruju u koronu, a za sutra je najavljen i veliki prosvjed. Epidemiolog poručuje onima koji ne vjeruju u koronavirus da će dobiti zdravstvenu skrb ako se zaraze, i ako bude mjesta u bolnicama.

“Žao mi je to čuti, postoje svakakvi ljudi, neki vjeruju da je Zemlja ravna ploča. Zdravstveni sustav će skrbiti i za one koji ne vjeruju u koronu ako dobiju virus i ako bude mjesta u sustavu”, kazao je i zaključio kako im preporučuje da se ne okupljaju u velikim skupovima, ali ako to već učine da 14 dana izbjegavaju starije i osjetljive članove društva.

