IMA NEKA TAJNA VEZA IZMEĐU DUBROVNIKA I SAD-A: Amerikanci su slijetali na Čilipe kad nitko nije, a sad će opet imati izravan let

Zračna povezanost Dubrovnika i Sjedinjenih Američkih Država ima svoju značajnu prošlost još od osamdesetih

Svjetski zrakoplovni prijevoznik „United Airlines”, član udruženja „Star Alliance“, najavio je da će povezati Dubrovnik i SAD od 10. srpnja do 3. listopada ove godine tri puta tjedno s američkim gradom New Yorkom i zračnom lukom Newark Liberty international Airport. Za Dubrovnik će letjeti tipom zrakoplova Boeing 767-300 s kapacitetom 214 sjedala, piše Dubrovački dnevnik.

“S obzirom na veliki broj dolazaka turista iz SAD-a na dubrovačko područje, ovo smatramo važnim iskorakom za Dubrovnik i Zračnu luku Dubrovnik, naročito u teškoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa”, poručio je direktor Frano Luetić.

Pandemija zaustavila American Airlines

Podsjetimo, nakon što je 2020. linija American Airlinesa između Philadelphije i Dubrovnika u potpunosti otkazana zbog utjecaja pandemije, kompanija je tada u svom posljednjem priopćenju objavila kako liniju više ne namjerava pokrenuti.

Kompanija je, prije izbijanja pandemije, objavila da će u ljeto 2020. godine zrakoplovi na ovoj liniji prometovati svakodnevno, što je bio jasan znak da je linija bila vrlo uspješna u prethodnoj godini. Nažalost, zbog pandemije COVID-19 linija je u potpunosti otkazana za 2020. godinu, a do danas nije obnovljena.

‘Kad nitko ne leti, PAN-AM leti!’

Prvu zračnu povezanost Amerike i Dubrovnika je napravio bivši JAT koji je letio u New York na zračnu luku JFK. Od 24. ožujka 1983. uvedena je linija JFK – Frankfurt – Dubrovnik, a 1988. je u sezoni tadašnji PAN-AM uveo zrakoplov većeg kapaciteta te petu tjednu liniju. Dolaskom rata linija je ugašena, a kasnije i sama aviokompanija.

Zanimljivost je i broj otkazanih linija, svega par njih u cijeloj povijesti slijetanja na dubrovački aerodrom, a razlog je uvijek bio isti – udari bure preko 50 čvorova. Dok je njihova konkurencija letove otkazivala na manjim udarima bure, oni su slijetali na Čilipe gotovo na svom maksimumu pa su tada i zaradili krilaticu: ‘Kad nitko ne leti, PAN-AM leti!’.

Iz New Yorka u Dubrovnik za 9 sati

Prvi let prema Dubrovniku iz New Yorka poletjet će u četvrtak, 8. srpnja u 19:20 po lokalnom vremenu. Noćni prekooceanski let prema Dubrovniku trajat će otprilike 8 sati i 55 minuta, s očekivanim slijetanjem u Dubrovnik iza 10 sati ujutro, piše portal Croatia Aviation.

Zrakoplovi tipa B767-300ER, kojih United Airlines ima 38 u floti, zadržat će se u Dubrovniku dva puna sata. Polijetanje iz Dubrovnika zakazano je u 12:15, a let do New Yorka trajat će malo više od 10 sati, s očekivanim slijetanjem u New York u 16:25 minuta po lokalnom vremenu.

Na 38 povratnih letova između Dubrovnika i New Yorka United Airlines u prodaji ima 16.264 sjedala. Povratnu kartu na direktnom letu iz Dubrovnika za New York moguće je kupiti po cijeni malo većoj od 4.500 kuna u ekonomskoj klasi na službenoj web stranici aviokompanije.