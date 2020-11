IMA NAS MANJE OD 4 MILIJUNA? U travnju kreće popis stanovništva: Proces će biti drugačiji, a zna se i koliku će naknadu dobiti popisivači

Popis 2011. godine otkrio je da je u RH tada živjelo 4.284.889 stanovnika

Sljedeće godine u Hrvatskoj će se provesti popis stanovništva. Ići će u dvije faze, a građani će samo moći odabrati na koji način će biti popisani.

U prvoj fazi, od 1. do 10. travnja osobe će se moći popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku dostupnome u sustavu e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju (CAWI metodom). U drugoj fazi koja će trajati od 16. travnja do 7. svibnja, popisivači na terenu će popisivati sve jedinice koje nisu samostalno popisane u prvoj fazi, a činit će to osobnim intervjuima sa stanovništvom i uz pomoć elektroničkih urežaja. Ujedno će kontrolirati podatke prikupljene u prvoj fazi, piše Slobodna Dalmacija.

Za popis stanovništva izdvojeno je oko 160 milijuna kuna.

“Kod samostalnog popisivanja bitno je naglasiti da će u cijelom kućanstvu biti dovoljno da samo jedna osoba bude registrirana u sustavu e-Građani i moći će popisati sve druge osobe u svojem kućanstvu. Prema našim informacijama, oko milijun osoba se barem jednom koristilo sustavom e-Građani”, objasnila je glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.

Popisivači će obići sve adrese

Vjerodostojnost podataka koje su građani upisali u e-popisnicu popisivači neće provjeravati, no obići će sve adrese, pa i ona kućanstva koja su se popisala samostalno preko sustava e-Građani, kako bi od njih preuzeli šifru koju su dobili na kraju uspješno provedenog samopopisivanja kao dokaz da su taj postupak obavili. Točnost podataka utvrđivat će se u postupku obrade.

Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine predviđene su i novčane kazne od 2000 do 5000 kuna za prekršaj fizičke osobe ako odbije dati podatke o popisnim jedinicama te ako prilikom davanja odgovora na pitanja u popisu da netočne odgovore i nepotpune podatke, piše Slobodna Dalmacija.

Naknada između 4500 i 6000 kn

Brković je otkrila kako će izgledati popisivanje s obzirom na pandemiju koronavirusa i epidemiološke mjere na snazi. “Ako kućanstvo, zbog epidemioloških okolnosti, ne želi pustiti popisivača u kuću, on može popisati članove kućanstva izvan stambenog prostora poštujući epidemiološke mjere”, rekla je Brković te dodala kako će se popis stanovništva provoditi prema preporukama Stožera civilne zaštite RH i u skladu s mjerama.

Naknada popisivačima isplaćivat će se prema broju popisanih jedinica, a iznosit će između 4500 i 6000 kuna. Javni poziv DZS će objaviti u veljači 2021., a glavni kriteriji bit će navršena punoljetnost, najmanje srednja stručna sprema i informatička pismenost.

“Na popisu stanovništva bit će angažirano oko 8000 popisivača, više od 1000 kontrolora, oko 200 instruktora i 45 koordinatora, te će biti angažirani i članovi županijskih popisnih povjerenstava, članovi ispostava i popisnih centara. Sveukupno bi na popisu trebalo biti angažirano više od 10.000 osoba”, kazala je Brković.

Naglašava kako će popisom biti obuhvaćene sve osobe koje se u referentnom trenutku budu nalazile na području Hrvatske, ali u ukupan broj stanovništva Hrvatske ući će samo one osobe koje će boraviti ili će imati namjeru boraviti u RH najmanje godinu dana.

“Hrvatski iseljenici neće se popisivati u Republici Hrvatskoj jer svrha nije popisivanje svih naših državljana u svijetu. Naši iseljenici bit će popisani u onim zemljama u kojima žive, a popisivanje u tim zemljama bit će provedeno sukladno Preporukama UN/Eurostata o popisu stanovništva. To je metodološki okvir koji zemlje moraju obvezno primijeniti u popisivanju kako se ne bi dupliciralo stanovništvo i kako jedna osoba ne bi bila uključena u ukupno stanovništvo više zemalja”, objasnila je Brković.

Ima nas manje od četiri milijuna?

Naš demograf prof. dr. Anđelko Akrap ne očekuje “spektakularne rezultate”. “Popis stanovništva pokazat će koliko stvarno ljudi živi u zemlji. Međutim, ne treba očekivati spektakularne rezultate. Već sada na temelju tekuće vitalne statistike, poput one o broju rođenih, migracijske statistike, statistike općina i gradova, vidimo kakvo je stanje. Popis će vjerojatno pokazati da u Hrvatskoj živi manje od četiri milijuna ljudi”, rekao je Akrap.

Popis 2011. godine otkrio je da je u RH tada živjelo 4.284.889 stanovnika. “Popis će pokazati i stvarnu dobnu strukturu stanovnika Hrvatske, narušenu prostornu ravnotežu i ekonomske probleme koji zbog toga slijede. Ali, kao što sam rekao, sve to već vidimo iz vitalne statistike”, rekao je Akrap.