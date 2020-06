IMAJU LI HRVATI UOPĆE POVJERENJE U NACIONALNI STOŽER? Ako je suditi po ovome, više ne: A zna se i što je bila kap koja je prelila čašu…

Čitatelji RTL-a poručili su Nacionalnom stožeru civilne zaštite da nemaju ili nikad nisu imali povjerenja u njega. Od 2595 čitatelja, njih 1590 ili 61 posto izgubilo je povjerenje, njih 647 ili 25 posto ustvrdilo je da nikad nije imalo povjerenja u Stožer, a tek njih 358 ili 14 posto odgovorilo je da još uvijek ima povjerenja

Da je Nacionalni stožer za civilnu zaštitu izgubio povjerenje kakvo je uživao do kraja travnja i prije popuštanja mjera, odnosno, prije početka predizborne kampanje, pokazuje istraživanje Valicona za RTL, kroz pitanje “Smatrate li da je premijer Andrej Plenković trebao u samoizolaciju?” Dok su članovi Stožera složno rekli da nije trebao, a prije nekoliko mjeseci za identične situacije navodili su drugačije, građani i građanke u velikoj mjeri ne slažu se s tim.

Konkretnije, 86 posto ih smatra da je Plenković trebao u samoizolaciju. Ako već taj podatak nije dovoljan kao dokaz promjene percepcije prema Stožeru, onda je možda relevantniji onaj koji je RTL dobio kroz rezultate ankete.

Prije tri dana RTL je pitao čitatelje imaju li još uvijek povjerenja u Stožer i ponudili odgovore “Da”, “Ne” i “Nikada nisu ni imali moje povjerenje”. Odgovorilo je 2595 čitatelja. Njih 1590 ili 61 posto izgubilo je povjerenje, njih 647 ili 25 posto ustvrdilo je da nikad nije imalo povjerenja u Stožer, a tek njih 358 ili 14 posto odgovorilo je da još uvijek ima povjerenja.

Opuštanje i neodgovorno ponašanje

Ispada da se koronavirus i stav prema Stožeru na kraju okrenuo protiv aktualne vlasti, koja je upravo zbog pozitivne percepcije “navijala” za parlamentarne izbore početkom ljeta. Imalo je to smisla s obzirom da koronavirus nije “divljao” kroz većinu svibnja i lipnja. Ali, u takvoj idili došlo je do opuštanja, kao što je došlo i do neodgovornog ponašanja onih najodgovornijih, čiji su loš primjer slijedili ostali, piše RTL.

Političari se u kampanji grle, ljube, rukuju, poziraju, organiziraju veće skupove i konstantno su u doticaju s građanima. Trgovine više ne paze koliko je osoba u njima, u javnom prijevozu su gužve kao i prije epidemije, malo tko je nosio maske i rukavice, a iz Stožera su obavještavali da problema nema.

Istovremeno, otvorene su granice, kako naše, tako i Europske unije, što je omogućilo priljev turista i početak spašavanja sezone. Članovi Stožera bezbrižno su se okrenuli političkim karijerama i borbi za novi mandat ove Vlade kroz svoje izborne jedinice, na kojima su nositelji.

Povratak koronavirusa

Ne bi se tome pridavalo previše pažnje da koronavirus nije počeo harati istom mjerom kao prije dva i tri mjeseca. Turnir u Zadru bila je ta kap koja je prelila čašu, a uslijedila je vijest da čak i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak mora biti u samoizolaciji.

Taj Zadar bio je direktan primjer kako neodgovorno ponašanje može utjecati na situaciju. Koju je pogoršao premijer Andrej Plenković dodirivanjem zaraženog Novaka Đokovića pa potom odbijanja odlaska u samoizolaciju, što su Stožer i (ne)ovisni stručnjaci opravdali. No, javnost se baš i ne slaže s tim jer isti Stožer i isti stručnjaci do prije dva mjeseca u takvoj bi situaciji reagirali podosta žustro i slučajno baš kad traje kampanja priča se okrenula.

Ali, možda su kritičari pregrubi prema njima, svaku situaciju argumentiraju na stručan način, a pomaže i što je premijer bio negativan na testiranju. Kako god, nekako ostaje dojam da su članovi Stožera izgubili onaj dio sebe zbog kojeg su ih djeca crtala kao superjunake, a javnost se bespogovorno pridržavala svake upute. Što je rezultiralo minimalnim brojem oboljelih, a Hrvatsku pozicioniralo na sami vrh zemalja koje su primjer ostalima po pitanja pristupanja epidemiji, piše RTL.

