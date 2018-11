UGLEDNI PROFESOR O REHABILITACIJI USTAŠTVA: ‘Nekad je ni ne primjećujemo. Pogledajte samo nove interpretacije Jasenovca’

‘U hrvatskoj politici nema rehabilitacije ustaškog pokreta, ali je ona na djelu u drugim segmentima društva’, uvjeren je Dejan Jović

Odnos hrvatske vlasti prema ustaškom pokretu i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj komentirali su za Radio ‘Slobodna Evropa’ Dejan Jović, profesor zagrebačkog Fakuleta političkih znanosti, i Davor Gjenero, politički analitičar iz Zagreba.

“Hrvatska radiotelevizija, koja je javni servis, reklamirala je u svom Jutarnjem programu knjigu Romana Leljaka u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti, nego sabirni logor i da u njemu nije stradalo više od 1.600 ljudi. Kada u Njemačkoj i u Austriji netko napiše tekst, makar i u najbeznačajnijim novinama, u kome negira holokaust, on ide u zatvor. Hrvatska je članica EU kao i Njemačka i Austrija. Kako je onda moguće da se na hrvatskom javnom servisu hvali knjiga koja negira najveći logor smrti na Balkanu za vrijeme Drugog svjetskog rata?”, pitao je na početku novinar Omer Karabeg svoje sugovornike.

SKANDALOZAN ISTUP HTV-OVE VODITELJICE: Oduševljeno pričala o filmu koji negira zločine u Jasenovcu

“Već duže vrijeme u Hrvatskoj su dopuštene stvari koje su ranije bile potpuno nezamislive i koje su nezamislive i u Austriji i Njemačkoj. U Hrvatskoj je stvorena atmosfera u kojoj je sve moguće i reći i napisati i pri tome se ne vodi računa ni o povijesnim okolnostima ni o specifičnoj odgovornosti Hrvatske za događaje u Drugom svjetskom ratu”, rekao je Dejan Jović.

I Davor Gjenero kaže kako je ono što se dogodilo u Jutarnjem programu HTV-a posljedica nevjerojatne gluposti i političke neodgovornosti.

‘Nema opravdanja’

“Ne postoji niti jedno opravdanje za nešto takvo, kao što ne postoji opravdanje što u javnom servisu, nakon što se taj skandal dogodio, nisu poduzete adekvatne mjere, koje je bi spriječile da se nešto takvo ponovi, i što nisu kažnjeni oni koji su počinili taj nevjerojatni profesionalni propust”, kaže analitičar.

Knjiga Romana Leljaka promovira se u čak 20 gradova, a mnogi se pitaju je li to zahvaljujući podršci vlasti.

“Koliko sam uspio pročitati u medijima, neke od tih promocija održavaju se u prostorijama Katoličke crkve – u Nadbiskupskom pastoralnom institutu i Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu i Splitu. Neke se održavaju i u općinskim prostorijama, na primjer u Petrinji. Ta vrsta aktivnosti ima podršku i u nekim medijima, tu, prije svega, mislim na emisiju Bujica koja već dugo promovira gospodina Leljaka i druge slične autore. Bez toga mi se čini da bi se cijela ta stvar svela samo na potpuno marginalne grupe”, smatra Jović.

Ipak, Gjenero tvrdi kako Leljak ne uživa podršku vlasti.

“On je dio ultradesne revolucije koja u Hrvatskoj pokušava potkopati svaki oblik liberalno-demokratske vlasti. Radi se o pokretu koji je prije svega usmjeren na destabilizaciju aktualne administracije. Riječ je o ljudima koji imaju minorno obrazovanje. To što on radi nisu nikakva ozbiljna povijesna istraživanja. To je trećerazredna publicistika”, smatra analitičar.

A što misle premijer i predsjednica?

Jović i Gjenero oboje smatraju kako Plenković ne pripada desnim radikalima. Gjenero je ustvrdio kako je premijer jedini koji ih trenutno obuzdaje te pokušava jačati centrističku politiku.

No, kada je u pitanju Kolinda Grabar Kitarović, sugovornici imaju drugačije mišljenje.

“Ona je na samom rubu populističke pozicije, a to znači da pokušava predstavljati sve one koji tvrde da nisu predstavljeni u političkom i društvenom prostoru. U te spadaju i desne radikalne grupe. Ona vrlo često ulazi u taj prostor pokušavajući ga pridobiti. Predsjednica se nalazi na drugoj strani u odnosu na Plenkovićevu ideju o stvaranju centrističke Hrvatske”, kaže Jović.

Gjenero se slaže te tvrdi da Kolinda zapravo hoda po rubu što može biti vrlo opasno.

‘Ustaški pozdrav’

Oko pozdrava ‘Za Dom spremni’, lomila su se već koplja. Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi spominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu Hrvatskih obrambenih snaga, poznatijih kao HOS, na čijem grbu je napisano Za dom spremni.

PLENKOVIĆ: ‘Pozdrav ‘Za dom spremni’ je nedozvoljen, ali može se koristiti u ‘iznimnim situacijama’

Jović kaže kako se u Hrvatskoj ne može sa sigurnošću reći je li taj pozdrav legaliziran ili ne.

“Mislim da nema dovoljno jasne političke osude takvih događaja koji nisu baš tako marginalni. Thompson ima prilično veliku publiku i to među mlađim ljudima”, zaključuje Jović.

Fašizacija društva

“U Hrvatskoj imamo nešto drugo. Imamo situaciju u kojoj su sve radikalne političke opcije dobile puno više medijskog prostora za širenje gluposti i totalitarnih koncepata, nego što je to bilo u prethodnim razdobljima. To je štetno za zajednicu, to je dijeli, ali sasvim sigurno to nije znak nekakve opasne fašizacije društva”, upozorio je Gjenero.

Jović s druge strane smatra kako u hrvatskoj politici nema rehabilitacije ustaškog pokreta, ali je ona na djelu u drugim segmentima društva i to na način da je ponekad i ne primjećujemo.

“Vidjeli smo što se događa s najnovijim interpretacijama Jasenovca”, napomenuo je Jović.