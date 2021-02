IMA LI KOLINDA ŠANSE U ZAGREBU? Stručnjakinja tvrdi: ‘Opet bi mogla izgubiti’; O svemu se oglasila i bivša predsjednica

Time bi HDZ sebi napravio još jedan problem, a ona bi si isto napravila problem, nakon predsjednice kandidirati se za gradonačelnicu i opet izgubiti izbore, smatra Ankica Mamić

Komunikacijska stručnjakinja, Ankica Mamić, rekla je danas za N1 da bi bilo loše ako bi bivša predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović, mogla biti HDZ-ova kandidatkinja za Zagreb. “Ja mislim da ona ne bi imala šanse dobiti u Zagrebu i mislim da bi time HDZ sebi napravio još jedan problem, a ona bi si isto napravila problem, nakon predsjednice kandidirati se za gradonačelnicu i opet izgubiti izbore. Ona bi trebala imati neke druge prioritete”, dodala je.

Na upit N1 o tome razgovara li HDZ s Grabar Kitarović o kandidaturi, bivša predsjednica jasno je opovrgla nagađanja: “Ne! Andrej zna da u ovoj fazi svojega života apsolutno nisam zainteresirana za unutarnju politiku”, rekla je.

Iako se kao mogući kandidat spominje i ministar financija Zdravko Marić, kojega priželjkuje dio HDZ-a, neslužbeno on to ne želi. Govori se i o Mislavu Hermanu, kao šefu zagrebačke organizacije, no službeno će HDZ odluku o svom kandidatu donijeti u idućim tjednima.

Mamić je rekla da je ne iznenađuje odustajanje Damira Vanđelića od kandidature za gradonačelnika Zagreba. “Pitanje je je li Vanđelić odustao i gdje su pukli pregovori s HDZ-om. Najvažnije je reći, u obje velike stranke nemaju istaknutog kandidata za gradonačelnika Zagreba, čak i HDZ, uvjerljivo najveća politička stranka u Hrvatskoj, morala je posegnuti za kandidatom izvan svojih redova, jer su uvjereni da njihov kandidat iz njihovih redova nema šanse dobiti izbore”, rekla je Mamić.

Bandiću rastu šanse

Smatra da Vanđelić ima menadžerski pristup, ako ide na izbore, ide sa svojim timom, a HDZ-u to ne ide u prilog, jer imaju stotine ljudi koji čekaju svake izbore da se “dočepaju nečega”. Uvjerena je da nedostatak kandidata HDZ-u i SDP-u ide na ruku aktualnom zagrebačkom gradonačelniku, Milanu Bandiću.

“Sigurno mu rastu šanse, jer po onom kako sada stvari stoje, ako se ne dogodi jako ime i iznenađenje, možemo reći da Tomašević ima drugi krug. To je na neki način i nagrada platformi Možemo! Iako su oni za moj ukus malo previše lijevo, ali Zagreb je uvijek malo više lijevo nego desno”, rekla je Mamić.

Najneizvjesniji izbori

Mamić smatra da bi SDP s Joškom Klisovićem došao u tešku poziciju, jer je rejting SDP-a u Zagrebu bitno uzdrman rastom platforme Možemo! i Klisović u toj situaciji ne bi mogao ući u drugi krug. “Ovo će biti najneizvjesniji izbori, po meni, ali vidjet ćemo što će istraživanja pokazati. Teško je istraživati ako ne znate tko će biti kandidat. Teško je predviđati i ako ne znate tko će biti kandidat. Ako se pojavi predsjednica, to će poremetiti planove Bandiću. Bandić HDZ-u odgovara, jer snosi odgovornost za sve loše, a HDZ participira u tome”, rekla je Mamić.

