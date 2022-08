Direktor tehnološkog upravljanja skladišta podzemnog plina Okoli, Lasle Farkaš Višontaija komentirao je za RTL koliko plina Hrvatska trenutno ima i je li to dovoljno za predstojeću zimu. Kaže kako je popunjenost skladišta na 60 posto, a do kraja sezone utiskivanja, skladišta će biti popunjeno sukladno odluci Vlade.

Plan je bio da do studenog bude na 80 posto, a direktor kaže da postoji mogućnost da to popune ranije. "Temeljem odluke Vlade da na 60 posto ranog volumena raspolaže krizni tim, ostali korisnici koji čine 40 posto, mnogi već sada zadovoljavaju zatražene postotke, a ako slijedimo ovaj tempo bit ćemo i prije vremena zapunjeni", navodi.

Popunjavanje počelo intenzivno krajem lipnja

Objasnio je da je proces punjenja počeo intenzivno pred kraj lipnja te kako se ne može popuniti preko noći. Sada smo na 60 posto resursa. "Bio je slabiji tempo, ovo je netipična godina zbog situacije i odluke kriznog tima, na početku je u usporedbi na prošlu godinu, a usporedbe se ne mogu raditi, ove godine bilo je slabije", kaže.

Pojasnio je i kako se podzemno skladište nalazi dva kilometra ispod zemlje te da je to porozna stijena sa sitnim rupicama u koje su utiskuje plin. Zatim se površinskim tehnologijama, uz pomoć podzemnih cjevovoda, plin dovodi u skladište dugo 4,5 km, široko 2 do 3 km i duboko 80 metara. Pod tlakom do 190 bara utiskuje se i skladišti plin u tim porama, kaže.