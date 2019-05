IMA LI HRVATSKA 11 ILI 12 MANDATA U BRUXELLESU? Netko od hrvatskih zastupnika ostaje na čekanju. Evo o čemu se radi

Situacija s Velikom Britanijom utječe na zastupljenost pojedine zemlje u Bruxellesu

Ima li Hrvatska 11 ili 12 mjesta u Europskom parlamentu? To je pitanje koje zbunjuje birače, ali i one koji ne mare puno o europskim izborima. Naime, u medijima, političkim analizama, ali i anketama pojavljuju se obje brojke. Broj naših eurozastupnika ovisi o državi koja se nalazi na Atlantiku.

Naime, trakavica oko izlaska Velike Britanije iz Europske unije, mogla izazvati promjene u zastupljenosti mandatima svake pojedine države unutar Parlamenta. Trenutno, Velika Britanija ima 46 zastupnika u europskom parlamentu, a mogućim izlaskom iz Europske unije, ona će ih izgubiti te će oni biti podijeljeni među ostalim državama članicama EU.

Čeka se Brexit

Za Hrvatsku to konkretno znači da će ona dobiti još jedno mjesto, odnosno 12. mandat. No, tko će ići u Bruxelles i kada?

Ovisno o rezultatima izbora za Europski parlament u Hrvatskoj, 12. osoba koja će ju zastupati u EU će se birati između onih koji su ispod crte. Prema rezultatima izlaznih anketa, HDZ ima pet mandata, SDP tri, a Mislav Kolakušić, Suverenisti, Živi zid i Amsterdamska koalicija imaju po jedan mandat. To je sve zajedno 12 mandata te će u ovom trenutku netko ostati bez svog mjesta u Parlamentu. No, to ne znači da će biti bez šansi za odlaskom u Bruxelles.

Podjela mandata

Naime, kada i ako Velika Britanija izađe iz Europske unije, netko će od četverca “jednomandataša” ući u Parlament. No, oni moraju biti oprezni, jer su odmah ispod crte (pet posto glasova) Neovisni za Hrvatsku (4,91 posto), Most (4,80 posto) i Marijana Petir (4,17 posto).

Ovisno o neslužbenim rezultatima DIP-a, ovi rezultati se mogu i promijeniti, ali će eventualni 12. hrvatski zastupnik morati pričekati potez Britanaca. Naime, 11 europarlamentaraca će u Bruxelles otići odmah nakon izbora, čim se formira novi saziv Parlamenta, a 12. će čekati u niskom startu.

