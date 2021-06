U petak će se u Saboru glasovati o prijedlogu rebalansa državnog proračuna, ali još nije poznato ima li saborska većina dovoljan broj ruku - najmanje 76 - za usvajanje tog dokumenta. U HDZ-u tvrde da imaju i da im je parlamentarna većina stabilna. No, mnogo toga ovisi o formiranju većine u Skupštini Varaždinske županije, što je predsjednik Reformista Radimir Čačić prije dva tjedna postavio kao uvjet za njihov glas za rebalans državnog proračuna. Stoga se još ne zna kako će u petak postupiti saborska zastupnica Reformista Natalija Martinčević, piše Novi list.

Plenković neće popustiti Čačiću?

"Ne znam još hoću li glasovati za rebalans. Razgovaramo, dogovora još nema", kratko je rekla Martinčević za riječki dnevnik.

Prošloga tjedna iz HDZ-a, ali i drugih stranaka saborske većine, stizale su vijesti da premijer Andrej Plenković neće popustiti pred Čačićevim ultimatumom i odreći se suradnje s Ivanom Čehokom u Varaždinskoj županiji. Otprilike to je izjavio i novoizabrani varaždinski župan, HDZ-ov Anđelko Stričak. On je u razgovoru za N1 televiziju ponavljao Plenkovićevu tezu da treba odvojiti nacionalnu i lokalnu politiku te da će dogovor u Županijskoj skupštini biti postignut do konstituirajuće sjednice 24. lipnja.

Je li HDZ osigurao ruku nekog oporbenog zastupnika?

Po svemu sudeći, u petak će se u Saboru ići na glasovanje bez prethodnog ispunjenja Čačićevog zahtjeva. Ako tako na kraju doista bude, piše Novi list, značit će to da su Reformisti odustali od svog uvjeta ili da je HDZ osigurao podršku nekog oporbenog zastupnika, kojim bi nadomjestili Nataliju Martinčević za slučaj da ona glasuje protiv rebalansa ili bude suzdržana.

Moguće je i da HDZ u posljednji trenutak odgodi ovo glasovanje ako procijene da nemaju sigurnih 76 zastupnika. Neizglasavanje rebalansa državnog proračuna predstavljalo bi težak politički udarac za Vladu i HDZ, ali ne bi odmah izazvalo krizu vlasti. Rebalans bi zastupnici mogli prihvatiti i iz drugog ili trećeg pokušaja.