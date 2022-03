Saga oko pada bespilotne letjelice koja je prije dva tjedna pala u centru Zagreba ide dalje. Naime, jedan izvor blizak istrazi u utorak je za Dnevnik.hr rekao da na vještačenim dijelovima sovjetskog drona palog u Zagrebu, a koji se vješati u Centru "Ivan Vučetić", nisu pronađeni tragovi eksploziva. Ta je izjava kontradiktorna izjavama premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Maria Banožića, koji već danima govore da su istražitelji na krhotinama letjelice pronašli eksploziv. Da na letjelici nije bilo oružja nedavno su kazali i iz NATO-a, pa ih je Plenković nakon toga demantirao.

Na jučerašnje tvrdnje da eksploziva nije bilo, danas se osvrnuo i DORH, koji je u svom priopćenju kazao da je na fragmentima bilo avio bombe.

"Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, do sada, dobilo rezultate balističkog vještačenja i samo dio rezultata kemijsko-fizikalnog vještačenja. Balističkim vještačenjem metalnih fragmenata utvrđeno je da se radilo o avio bombi s pripadajućim upaljačem", navode u priopćenju, dodajući da rezultati dosadašnjeg tijeka kriminalističkog istraživanja i rezultati dijela provedenih vještačenja ne daju osnovu za donošenje konačnog zaključka.

Istragu pada letjelice danas je na sjednici Vlade komentirao i sam premijer andrej Plenković. "Istraga traje, važno je da vještačenja budu dovršena, precizna. Ono što je u ovom trenutku potvrđeno je da je na besposadnoj letjelici, bila postavljena jedna vrsta aviobombe i da je letjelica bila naoružana. Ostale detalje čut ćemo u sljedećim danima kada se kompletira istraga", rekao je Plenković.

'Oni svi moraju otići'

Što na ovu kakofoniju koja je već sad dobrano zbunila građane kaže oporba? Saborski zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković u razgovoru za Net.hr upitan kako komentira nove nalaze istrage, govori da je bio na sastanku s premijerom, no da su oni dobili drugačije informacije. "To je nešto što treba završiti do kraja, pa onda komentirati", veli nam Hajduković.

"Zabrinut sam jer javnim prostorom kola jako puno poluinformacija i to nam ne pomaže u kreiranju i stvaranju jednog normalnog okruženja. Stvara se vrlo loša atmosfera", upozorava Hajduković, dodajući da svakako treba poraditi na kriznom komuniciranju. Što se tiče same istrage, Hajduković kaže da je neće komentirati dok ista ne završi.

Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak rekla nam je da način na koji su najviši državni dužnosnici, premijer i ministar obrane, govorili o dronu je "potpuno neshvatljiv, čak i za niske standarde kakvi vladaju u Hrvatskoj".

"Hvata me jeza kad pomislim da našom vojskom upravlja Banožić, čovjek koji je očito elementarno potkapacitiran i veoma ograničenih sposobnosti. Zbog toga valja biti zabrinut, i ja osobno sam zabrinuta. Što Banožić priča na sastancima u NATO-u i kako saveznicima izgleda zemlja u kojoj je on ministar, strah me i pomisliti. Nema smisla svaki dan tražiti ostavku nekog ministra, oni naprosto svi moraju otići. Što prije", rezolutna je saborska zastupnica.

Bitka Milanovića i Plenkovića

Saborski zastupnik Hrvatski suverenista, Marko Milanović Litre, smatra da je ta pomutnja posljedica odnosa između Milanovića i Plenkovića.

"Sve što se do sada događa, očito je netko u pravu od njih. Ako nisu imali dokaze da postoji eksploziv, onda nisu trebali izlaziti u javnost s takvim izjavama. Plenković je pozvao opozicijske zastupnike, odnosno klubove stranaka, kategorički tvrdio da je bila bomba tamo. To je očito jedan raskorak u cijeloj situaciji od strane vlasti u Hrvatskoj, jer to treba doći na neku razinu usklađivanja. Nemoguće da se govori deset dana prije da je postojala bomba u dronu, da bi se nekoliko dana nakon toga potvrdilo da ne postoji bomba", kaže.

Dodaje da ako su posljednji navodi točni, Milanović Litre smatra da je to onda zapravo bitka između Milanovića i Plenkovića da se pokaže tko je jači. "Ako je jedini razlog očuvanje nekakvog obraza, u smislu izjave ministra Banožića kada je on izjavio da je bila bomba, pa sada oni moraju to do kraja izgurati, a da nisu dobili konkretnu analizu i potvrdu da je tu postojao eksploziv, to je na razini za ostavku. To je neshvatljivo", veli saborski zastupnik.

Milanović Litre smatra da nepovjerenje prema Vladi proizlazi iz njihovog ponašanja. "Kako se Vlast ponaša, tako će biti i percipirana. Ne možemo imati nekakvo povjerenje u ovu vlast, jer sve što se događalo do sada, ne daje nam osjećaj povjerenja prema njima", veli.

Kaže da se to najbolje moglo vidjeti na primjeru upravljanja koronakrizom gdje su jedna pravila vrijedila vani, a druga iza zatvorenih vrata. Isto to, dodaje, nastavlja se i u politici u slučaju drona. "A da ne govorimo o ministrici Tramišak, koja dobiva prijetnje preko dana. To očito nije ogroman problem za Andreja Plenkovića, ali mu je problem kada netko na Facebooku kaže da će ga gađati s trulim jajima", zaključuje Marko Milanović Litre. , dodajući da je taj nesrazmjer neshvatljiv.

Podsjećamo, bespilotna letjelica Tu-141 pala je u Zagrebu prije gotovo dva tjedna. Nakon što je nad Mađarskom letjela 40 minuta, letjelica je u Hrvatsku ušla u 22 sata i 57 minuta. U našem zračnom prostoru letjela je 7 minuta i kretala se brzinom od 700 kilometara na sat na visini od 1300 metara.