IMA JOŠ ZARAŽENIH ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U BOLNICAMA? ŠEFICA ZARAZNE: ‘Imamo neke spoznaje i sve ispitujemo’

Najavila je kako će se preciznije informacije o tome znati tijekom sutrašnjega dana. “Odmah smo reagirali i bili pripremljeni na takvo stanje. Svi koji se budu identificirali da su bili u bližem kontaktu s oboljelima, oni će morati otići u samoizolaciju”, zaključila je Markotić

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” Alemka Markotić izjavila je u nedjelju kako se u toj bolnici cijelo poslijepodne provode izvidi o mogućoj zarazi koronavirusom određenih zdravstvenih djelatnika “zbog sumnji na neke suspektne stvari”.

U ITALIJI UMRLO 368 LJUDI U 24 SATA; Ministar objasnio ulazak u 3. fazu obrane: Otkrio što će aktivirati drastičnije mjere

SVE ŠTO MORATE ZNATI O PANDEMIJI U HRVATSKOJ: Koga kontaktirati, kako se ponašati, što kupiti, a što dobivate besplatno

‘Imamo sumnje kod nas u Zaraznoj, ali provest će se izvidi i u drugim bolnicama’

“Kod nas u Zaraznoj bolnici imamo određene sumnje na neke suspektne stvari. Imamo neke spoznaje i cijelo poslijepodne ispitujemo”, izjavila je dr. Markotić za Dnevnik Nove TV te dodala kako će se “provesti dodatni izvidi i u drugim bolnicama jer je bitno gdje su se kretali određeni zdravstveni djelatnici.

Naglasila je i kako se poduzimaju vrlo stroge mjere, izvidi, kontakti i razgovori sa svim mogućim kontaktima.

“Ako bude postojala sumnja da su određene osobe bile u kontaktu s oboljelima stavit ćemo ih u samoizolaciju, a ostali će raditi svoj posao”, rekla je Markotić.

Moguća nova vrsta režima rada – šihte od 14 dana

Istaknula je i kako to može biti nekakva vrsta režima o kojem su također razmišljali, a to je zamjena šihti – 14 dana bi se odmarali, a onda bi 14 dana radili u timovima.

Najavila je kako će se preciznije informacije o tome znati tijekom sutrašnjega dana. “Odmah smo reagirali i bili pripremljeni na takvo stanje. Svi koji se budu identificirali da su bili u bližem kontaktu s oboljelima, oni će morati otići u samoizolaciju”, zaključila je Markotić.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je evidentirano 49 slučaja zaraze koronavirusom, a među njima je dvoje liječnika iz KB Dubrava.

MINISTAR JE POTVRDIO DA HRVATSKOJ SLIJEDE RIGOROZNE MJERE: ‘Naš život će se početi malo ozbiljnije mijenjati…’

Koliko će potrajati najktiričniji dio? ‘Nezahvalno je davati prognoze’

Na pitanje najkritičniji dio mogao potrajati, dr. Markotić je kazala da je to teško reći.

“Doista bi bilo nezahvalno davati prognoze. Slično je ono što vidimo kod svih, ali tako ide s virusima, imate uzlaznu putanju, kratki plato i onda pad. Koliko će to trajati kod nas, ne mogu prognozirati. Možda par tjedana. Ono što je jako bitno je da smo uspjeli sa svim našim naporima i mjerama odgoditi početak ulaska u tu treću fazu. To je dalo dovoljno vremena da različite scenarije proučimo, da se pripremimo, da se i zdravstveni radnici na neki način senzibiliziraju za tu situaciju i pripreme, a da se i stanovništvo, zahvaljujući medijima, dovoljno informira o svemu, tako da shvati da ne treba raditi paniku već da mora biti vrlo odgovorno i vrlo ozbiljno ponašanje. Osobito za ljude koji su imali bliske kontakte i koji su stavljeni u samoizolaciju”, kazala je za Dnevnik Nove TV.

‘Doza straha je normalna, ali paniku si nitko ne smije dopustiti’

Navodi kako je za građane sada najbitnije da slušaju savjete struke koje ćemo oni i dalje prenositi preko medija, da ne rade paniku.

“Panika je negativan emocionalan izričaj i to može samo štetiti. Doza straha je sasvim normalna, čak je i poželjna i pozitivna, tako da čovjek bude odgovoran. Ali za strah koji paralizira, to je panika – nešto što nitko sebi ne smije dopustiti i nema potrebe za tim. Dakle, kao i do sada – vrlo odgovorno, vrlo smisleno se ponašati, slušati što treba i biti discipliniran”, kazala je.

Upitana je i o funkcioniranju ostatka zdravstvenog sustava, budući da su neki ljudi uplašeni da neće dobiti usluge koje im trebaju.

“Naravno da se o tome promišljalo i u ministarstvu već tjednima, i u Vladi. Danas smo imali raspravu, pokušava se sa strukom sve iskomunicirati. Dapače da drugi bolesnici postoje i da će oni dobiti svu potrebnu zdravstvenu skrb, to je neupitno”, tvrdi dr. Alemka Markotić.

‘Nemojmo ugrožavati druge i biti odgovorni za tuđu bolest i smrt’

Još jednom se dotakla samoizolacije, budući da neki kažu da će biti malo doma pa će skočiti do kioska nešto kupiti…

“Ne, ne, to se mora striktno shvatiti jer to ‘malo’ – možete doći blizu nekoga na blagajni, šalteru. Nemojmo ugrožavati druge i biti odgovorni za tuđu bolest i smrt”, kazala je.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.