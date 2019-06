IMA IH OD DALMACIJE DO ZAGREBA: Zmija ugrizla čovjeka na kućnom pragu, evo što napraviti ako vam se to dogodi

Poskok je sve rašireniji na našem području i ima ga od Dalmacije sve do Zagreba

Poskok, zmija koju se često može vidjeti kako “klizi” po hrvatskom tlu, ove godine je možda na sunce izašla prekasno, ali dovoljno brzo da ugrize čovjeka. Prvi ovogodišnji ugriz poskoka dogodio se u Imotskom, a “žrtva” zmije bio je 81-godišnjak kojeg je opasna zmija ugrizla kraj kuće.

“U niskom raslinju ispred svoje kuće čovjek je osjetio ubod u području desnog gležnja. Kako je odmah nastao otok i krvni podljev, posumnjao je da se radi o ugrizu poskoka, usprkos činjenici da samu zmiju nije vidio. Odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć, koja je također posumnjala u ugriz poskoka i koja je ozlijeđenog muškarca dovela na Hitni prijam Klinike za infektologiju KBC-a Split. Tu smo definitivno utvrdili da se radi o ugrizu poskoka i muškarcu dali svu potrebnu terapiju”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju prof. dr. Boris Lukšić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split i najpoznatiji hrvatski ekspert za ugrize zmija.

Muškarac je odmah po primitku u bolnicu dobio antiviperini serum i svu ostalu potrebnu terapiju.

Ove godine poskoci kasno izašli zbog lošeg vremena

Dr. Lukšić je za Slobodnu Dalmaciju otkrio da je pacijent zadržan na liječenju te da se osjeća dobro. Kako kaže, krvni podljev od ugriza nije mu se dalje širio, što je za pacijenta iznimno dobro. Liječnik ističe da su ove godine poskoci zakasnili s prvim ugrizom, a jedan od razloga za to je lošije vrijeme. Inače prvi ugriz poskoka obično bude oko Uskrsa.

“Na dalmatinskom području, od svih zmija koje ovdje žive, opasan je jedino poskok, kojega treba izbjegavati. Moj je savjet da ga izbjegavate ako slučajno u prirodi naletite na njega, što je mnogim ljudima teško prihvatiti jer ih uhvati panika, a baš ako ih krenu ubijati, dogodi se da ih poskok ugrize.

Ostanite smireni

Stoga, nastojte ostati što smireniji, a ako vas slučajno ugrize, treba što prije otići u bolnicu, gdje ćete dobiti protuotrov. Tijekom boravka u prirodi najvažniji je oprez, i bez obzira na to što većina ljudi osjeća odbojnost prema zmijama, treba znati da one imaju svoju ulogu u prirodi i da su sve zmije zakonom zaštićene”, ističe dr. sc. Toni Žitko, biolog u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom na to da se zmije, pa i poskoci, znaju približiti kućama, za njihovo odbijanje koriste se i različiti repelenti na bazi kamfora, sumpora ili naftalina, koji se pospu u trakama od dvadesetak centimetara oko kuće, no ponekad zmije prelaze i tu barijeru, tako da se na nju ne možete sa sigurnošću osloniti, ističe biolog.

Opasnost u berbi

Beračima šparoga prijeti opasnost od poskoka, osobito sada kada “berba” još nije gotova. Kako tvrdi Ivona Burić, magistrica ekologije i predsjedica Hrvatskog herpetološkog društva HYLA, poskoku ove godine vrijeme nije išlo na ruku jer ta zmija ne voli vlažno vrijeme. Dok takvo vrijeme primjerice, savršeno odgovara riđovki ili planinskom žutokrugu kojih ima na Dinari iznad 1000 metara.

Obucite se prikladno za izlete

“Izletnicima, kojih je sada sve više, savjetujemo da nose planinarske cipele, gojzerice i duge hlače, jer poskok vas ne može ugristi kroz takvu cipelu pa ste već time zaštićeni. Poskoci i šparoge vole isto stanište, pa kako još nije završilo branje šparoga, beračima još prijeti opasnost. Oni koji idu u šparoge obavezno moraju imati štap i njime lupkati oko šparoga prije nego što ispruže ruku. Naša su istraživanja pokazala da je poskok sve rašireniji na našem području i ima ga od Dalmacije sve do Zagreba. Neki kažu da su ga znali viđati i po granama, osobito u rujnu, jer poskoci na stablima vrebaju ptice i zato treba biti oprezan”, savjetuje Burić.

Uzgajamo poskoke, ali ne smijemo proizvoditi protuotrov

Što učiniti u slučaju ugriza i kako se uopće sačuvati od ugriza?

Kada je u pitanju ugriz poskoka, Burić ističe da su najugroženiji mladi ljudi, djeca i starije osobe. Otkrila je da postoji i tzv. suhi ugriz poskoka, kada vas zmija ugrize, ali ne ispusti otrov ili ispusti vrlo malu količinu. Kod bilo kojeg ugriza nikako se ne savjetuje isisavanje, zarezivanje mjesta ugriza i slične metode samopomoći, nego treba isključivo što prije stići do liječnika, koji će započeti adekvatno liječenje. Za to imate čak četiri sata vremena, s tim da cijelo vrijeme treba pratiti promjene na mjestu ugriza, piše Slobodna Dalmacija.

“Protuotrova imamo u izobilju, barem dva puta više od procijenjenih potreba. Raspolažemo zalihama antivipernog seruma koju je proizveo naš Imunološki zavod, ali kojemu je produljen rok trajanja, tako da nema razloga za paniku”, govori dr. Lukšić.

I Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, u kojoj se također često viđa poskok, adekvatno je opskrbljen serumom protiv zmijskog ugriza, kazao je Slobodnoj Dalmaciji ravnatelj Luka Lulić. Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) vjeruju da su zmijski ugrizi jedna od najvećih “skrivenih” zdravstvenih kriza u svijetu. Prema podacima WHO-a, u svijetu se godišnje bilježi 2,7 milijuna slučajeva trovanja zmijskim otrovom. Zbog posljedica godišnje umire između 81.000 i 138.000 ljudi, a oko 400.000 trajno ostaju invalidi.

Većina ugriza je na nogama

Kako bi se smanjila mogućnost ugriza zmija, potrebno je nositi visoke gumene čizme ili planinarske cipele, budući da je većina ugriza na nogama. Potrebno je pridržavati se i sljedećih savjeta: nositi zaštitnu opremu, čvrsto hodati i koristiti štap za lupanje po tlu (zmije osjete vibracije tla) – gledati kuda se hoda i paziti gdje se hvata rukama, ne hvatati zmije. Ako već i dođe do susreta sa zmijom treba reagirati bez panike, ne približavati se, držati udaljenost između zmije i sebe najmanje pola metra, zaobići zmiju ako je moguće, a ako nije, pričekati da se sama skloni.

Nemojte paničariti

U slučaju da dođe do ugriza zmije, isto tako ne biste trebali paničariti. Trebali biste smiriti ugrizenu osobu, imobilizirati ugrizeno mjesto u položaju ispod razine tijela – ako je ikako moguće, ugrizena osoba ne smije se kretati. Ugrizenu osobu biste trebali što prije prevesti u bolnicu ili pozvati hitnu pomoć (bilo kakva rezanja rane i pokušaji isisavanja otrova ne preporučuju se zbog mogućih ozljeda mekih tkiva i sekundarne infekcije). Liječenje se provodi primjenom antiviperinog seruma, protuotrova koji djeluje protiv otrova svih europskih otrovnica, pod liječničkim nadzorom.

TRAGEDIJA KOD NEUMA: Umro od ugriza poskoka iako je dobio serum