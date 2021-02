‘ILI NAS VOZITE KONVOJEM U BEOGRAD, ILI…’; Pljušte kritike na cijepljenje preko reda: Pacijenti, ali i umirovljenici su poprilično bijesni

Dok se jedne strane nedostaje cjepiva u Hrvatskoj i zato nije puno ljudi cijepljeno te najugroženiji još uvijek čekaju na svoju dozu, drugi dolaze na red ‘preko štele’

Oštre reakcije javnosti, ali i saborske oporbe izazvalo je cijepljenje prije reda o čemu možemo ovih dana slušati. Prvo je u javnost dospjela informacija da se tako preko reda cijepio rektor Damir Boras i njegova supruga te Stipo Gabrić Jambo kao i Zoran Gobac. Danas je pak u javnost dospjelo da je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić u toj klinici cijepila svoju majku.

Dok se jedne strane nedostaje cjepiva u Hrvatskoj i zato nije puno ljudi cijepljeno te najugroženiji još uvijek čekaju na svoju dozu, drugi dolaze na red “preko štele”. Oporbeni zastupnici smatraju da je riječ o korupciji te traže objavu imena onih koji su primili cjepivo prije nego što su trebali doći na red. Čuje se i zazivanje ostavki.

Među onima koji zazivaju ostavke su i udruge pacijenata.

‘Sumnjamo da se najkvalitetnijim cjepiva cijepe oni blizu centra moći’

Predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata, Mario Drlje, vjeruje kako je u javnost poslana kriva poruka. On drži kako cijepljenje nije dovoljno dobro organizirano ni iskomunicirano.

“Mi iz udruge pacijenata smo već 28. siječnja poslali jedno otvoreno pismo ministru Berošu gdje smo tražili da se točno precizira, napravi se plan cijepljenja i rezervne liste ako netko taj dan ne dođe ili iz bilo kojih razloga otkaže. Tako da nije smjelo biti govora o nekakvom višku cjepiva. Mi sumnjamo da je ovo privilegija nekih centara moći, da se s najkvalitetnijim cjepivima cijepe oni koji su bliže vatri. Oni koji su bliže centru moći i njihove obitelji”, rekao je Drlje za RTL Danas.

Srozano povjerenje u cijepljenje

Drlje se nije htio osvrtati na pojedinačne slučajeve, no vjeruje kako je bilo koja izlika neprihvatljiva. Šef Udruge hrvatskih pacijenata vjeruje da viška cjepiva ne bi bilo da se organizirano i kvalitetno pristupilo cijepljenju. Osim liste za taj dan, treba postojati i lista u slučaju da netko otkaže, da se zovu visokorizične skupine.

Rekao je kako se neki danas hvale sudjelovanjem u ratu, a brojni bolesnici, među kojima su i branitelji, nisu bili pozvani da se cijepe viškom cjepiva. Kada se govori o cijepljenju prije reda, Drlje misli da sankcija neće biti.

“Mi živimo u Hrvatskoj, neće biti od sankcija ništa. No poruka koja se šalje u javni prostor je sramotna. Dobila se dojam da su visokoučinkovita cjepiva samo za elitu. A ova, ja bih nazvao ‘reda radi’ cjepiva s niskim učincima, ostaju za jadnu sirotinju koja nema veze”, govori Drlje te dodaje da je takva slika, prema njegovom mišljenju, potpuno srozala povjerenje u cijepljenje. Smatra da se to nije smjelo dogoditi.

“Iza 20. siječnja se naveliko govorilo među pukom i na društvenim mrežama upravo o privilegiranim cjepivima”, rekao je Mario Drlje za RTL Danas.

‘Mi obični smrtnici se ovim tempom nećemo za četiri godine cijepiti’

Ekipa RTL-a Danas provjerila je što stariji građani misle o cijepljenju preko reda.

“Kako je njima to, ja vjerujem da je njih isto stid sada što su to napravili. Zamislite, ostalo cjepiva malo da se ne baci, došli on i njegova djeca i cijepili se, a mi koji ćemo doći obični smrtnici ovim tempom nećemo doći na red za četiri godine”, rekao je Zlatko, Dubrovnik.

“Oni imaju prednost. A sad po čemu. Oni je izmisle, bez brige budite”, rekao je Ferid, Zagreb. “Možete vi misliti ako netko ima mogućnost da ne bi svoga roditelja cijepio”, rekao je Stjepo iz Dubrovnika. Naša poznata psihologinja Mirjana Nazor ne slaže se s tvrdnjom da su “ljudi jednostavno takvi”.

“To oni koji su egoistični koji misle da im položaj i moć koju imaju daje za pravo da zapravo uzimaju ono što im ne pripada, a da time dovode u opasnost živote onih kojima je to zaista bilo neophodno”, rekla je Nazor.

Umirovljenici: ‘Ili nas vozite konvojem u Beograd ili organizirajte prosvjed’

Najugroženija skupina više nije ljuta jer kao da su naviknuti, kako godine dolaze, da su društvu sve manje važni. “Ništa se tu ne može napravit i onda ne osjećam ni razočaranje nego nekakvu apatiju”, rekao je Behdžet iz Zagreba.

Umirovljenici razočarani svaki dan zovu sindikat i zahtijevaju da ih se ili vozi konvojem u Beograd na cijepljenje ili da se organizira prosvjed.

“Svi oni koji predstavljaju hrvatsku javnost kod nas u Hrvatskoj bi trebali svoj moral malo podignit na jedan određeni nivo”, rekla je za RTL Danas Mira Hendija, izvršna tajnica Sindikata umirovljenika.

