ILEGALNO POVEĆANJE PLAĆE: Pripravnica splitske ustanove strelovito karijerno napredovala iako je više bila na bolovanju nego na poslu

Radi se o voditeljici općih, pravnih i kadrovskih poslova i razvoj projekata u Javnoj ustanovi koja je na tu poziciju napredovala preko čelnih ljudi ustanove koji su kršili pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kao i zakon

Još uvijek se službeno ne zna tko bi mogao biti ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park – šumom Marjan. Za sada je predložen Marinero Rančić, diplomirani pravnik s radnim uskostvom u ugostiteljstvu, no, neslužbena šuškanja govore i o Ani Perčić kao osobi koja bi mogla preuzeti čelnu funkciju te ustanove. Kako piše Slobodna Dalmacija, radi se o voditeljici općih, pravnih i kadrovskih poslova i razvoj projekata u Javnoj ustanovi koja je na tu poziciju napredovala preko čelnih ljudi ustanove koji su kršili pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kao i zakon.

Prema navodima Slobodne Dalmacije, priča o Perčić, osobi iznimno važnoj za funkcioniranje te javne ustanove, zapravo je nevjerojatan mozaik priča nekadašnjeg ravnatelja Roberta Koharevića, predsjednika upravnih vijeća Srđana Marinića i Gorana Kotura kao i sadašnjeg ravnatelja Damira Grubšića. Postavlja se pitanje je li Ana Perčić iznimno važna za funkcioniranje ustanove na pravni ili politički način.

Kako je Ana Peričić napredovala u karijeri?

Perčić je zaposlena 2011. godine na mjesto stručne suradnice – pripravnice, a vrlo brzo nakon dobivanja posla, ona zbog privatnih razloga zdravstvene prirode nije radila cijelu 2012. godinu. Šest mjeseci je odradila godinu kasnije, a ostalih šest mjeseci radila je na pola radnog vremena. Tek od veljače 2014. godine počinje raditi puno radno vrijeme. Samo mjesec dana nakon toga Peričić dobiva povećanje plaće, što je nezamislila situacija da je primjerice Perčić radila kod privatnika.

Tadašnji ravnatelj ustanove i današnji pomoćnik, Robert Koharević, zaslužan je za veću plaću Ani Perčić. Tada pripravnica Perčić, suprotno pravilniku o sistematizaciji, dobiva povećanu osnovicu plaće i to za 1.600 bodova. Dakle, sa 4.900 bodova osnovica je skočila na 6.500. Tu nepravilnost je ustvrdila Inspekcija rada nakon provedenog nadzora. Svoje izvide iz svibnja 2017. poslali su splitskom Gradskom vijeću, a reakcija je izostala. Doslovno je došlo do situacije “nikom ništa”.

Koharević upire prstom u bivšeg gradonačelnika Splita

Novinari Slobodne Dalmacije pitali su Koharevića tko je odobrio povećanje plaće Ani Perčić protivno sistematizaciji i na temelju čega kao i što se poduzelo nakon što je JU obaviještena da je Državni inspektorat potvrdio nepravilnosti. Što se tiče posljednjeg pitanja, na njega odgovor nije stigao. Koharević odgovornost prebacuje i prstom upire na Ivu Baldasara, tadašnjeg splitskog gradonačelnika kao i u Srđana Marinića, predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove, sadašnjeg predsjednika Društva “Marjan”.

Tko je odobrio povećanje njezine plaće protivno sistematizaciji i na temelju čega te što se poduzelo nakon što je JU obaviještena da je Državni inspektorat potvrdio nepravilnosti, upitali smo Koharevića. Na zadnje pitanje nismo dobili odgovor.

“Za povećanje plaće pravnici u Javnoj ustanovi “Marjan” saznao sam tijekom 2017. godine kad mi se obratio zaposlenik ustanove, tražeći od mene, kao predsjednika Upravnog vijeća, objašnjenje zbog čega je povećana plaća osobi zaduženoj za pravne poslove unatoč brojnim neriješenim pravnim situacijama i nepravilnostima u radu ustanove i koja je više bila na bolovanju ili na porodiljnom nego što je radila.

Tada sam saznao da joj je u svibnju 2014., kada sam podnio ostavku, ipak podignuta plaća protivno sistematizaciji i bez znanja i suglasnosti Upravnog vijeća, premda sam tadašnjem v.d. ravnatelja Kohareviću i mom tadašnjem zamjeniku i Goranu Koturu izričito rekao da to ne dolazi u obzir. Koharević i Kotur su krajem ožujka 2014. od mene tražili povećanje plaće pravnice što sam kategorički odbio, a to se može i provjeriti iz zapisnika sa sastanaka. Povećanje plaće pravnici nikada nisam stavio na dnevni red, a unatoč tome ravnatelj joj je ipak povećao plaću aneksom. Za to nije bilo zakonskog uporišta. Izražavam osnovanu sumnju da se radilo o političkoj trgovini između tadašnjeg SDP-a i HČSP-a, čije posljedice traju sve do današnjeg dana”, pojasnio je Marinić za Slobodnu Dalmaciju.

Mimo zakona povećana plaća

Na listi Luke Podruga, stranke HČSP, Perčić je bila 2016. godine. Njezin otac je Ivan Gabelica, koji je do kraja 2018. godine obnašao dužnost ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš”. Međutim, tu ovoj priči nije kraj. Čak 18 mjeseci, Perčić je veću plaću dobivala mimo zakona. Novim pravilnikom o sistematizaciji od 28. rujna 2015. njezino radno mjesto mijenja naziv pa ona postaje voditeljica službe općih, pravnih i kadrovskih poslova. Iznos plaće je od 6.500 bodova. Tim potezom je njezina osnovica “legalizirana”, no to nije odrađeno legalno. Prema Zakonu o zaštiti prirode, trebao se raspisati navedeni natječaj za njezino radno mjesto, ali nikada nije raspisan.

“Za vrijeme mog mandata Javna ustanova nije raspisala navedeni natječaj, niti sam službeno bio upoznat s navedenim problemom, do medijskog članka u veljači 2020. Po saznanju sam usmeno i pismeno izvijestio Upravno vijeće koje je trebalo raspisati navedeni natječaj, a prema mojim saznanjima do sada nisu raspravljali o tome niti mi dostavili svoju odluku”, govori Damir Grubšić.

Perčić je postala voditeljica u Koharićevom mandatu, dok je na čelu Upravnog vijeća bio Goran Kotur, šef splitskog SDP-a. Slobodna Dalmacija je obojicu pitala zašto nije raspisan natječaj, a Koharićev odgovor na to pitanje nije baš najbolje razumljiv:

“Što se tiče natječaja, napominjem da je Perčić bila zaposlena u Ustanovi i prije nego što sam postao ravnatelj, te da je Upravno vijeće raspisivalo natječaje za ona radna mjesta koja su se izrijekom tražila prema Zakonu o zaštiti prirode. Prilikom njezina imenovanja voditeljicom službe nije se provodio natječaj s obzirom na to da je ona već prije zaposlena u Ustanovi.” Inače, Koharević zakone drugačije tumači od Marinića, Grubšića i Kotura. Kotur je naime mislio da je Perčić već tada bila voditeljica službe, ali ona tada nije bila na tom mjestu.

Policija i DORH istražuju slučaj

“Upravno vijeće provelo je natječaj za ravnatelja, glavnog čuvara prirode i čuvare prirode. Tada sam mislio da osoba za koju pitate već radi kao šefica pravne službe. Nikada je nismo izabrali i tadašnji ravnatelj Koharević nam nikada nije predložio raspisivanje natječaja za tu poziciju, niti nas je obavijestio da se nešto mijenjalo po tom pitanju”, prisjetio se SDP-ovac Kotur.

Kada je u pitanju povećanje osnovice protivno sistematizaciji, Kotur se sjeća da ga nitko o tome nije obavijestio nego je kazao da su u to vrijeme “intenzivno komunicirali tadašnji predsjednik Upravnog vijeća Srđan Marinić i tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar”. Suprotno tvrdi Marinić i aludira da su Kotur i Koharević od njega tražili povećanje plaće protivno sistematizaciji što je on, kako tvrdi, odbio. Državno odvjetništvo i policija istražuju prijavu zbog osnovane sumnje u nezakonito povećanje plaće. Izvidi su još uvijek u tijeku.

Perčić je dobila i novac građana koji joj je nelegalno isplaćen, ali i još nešto. Dakle, ona je poslije završenog studija 2011. u Javnoj ustanovi dobila pripravnički posao te je danas jedina pravnica koja radi u službi sa očito najviše pravnih problema.

Grad šuti u vezi ovog slučaja

Je li se i što poduzelo u vezi nepravilnosti u Javnoj ustanovi novinari su pitali Grad Split. Upit je poslan predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću kao i potpredsjednici Marijani Puljak i predsjedniku Petru Škoriću. Od Grada nije stigao nikakav odgovor kao ni od Škorića. Odgovorio je Stanišić i rekao kako mu je poznato da je podignuta kaznena prijava u vezi tog slučaja i da je još uvijek u obradi.

“Moje mišljenje je da će nakon svih pravnih procedura ipak trebati raspisati natječaj. O povećanju bodova ne znam ništa, to određuje ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća i o tome bi trebali govoriti Robert Koharević i Goran Kotur”, odgovorio je Stanišić, a Puljak tvrdi da je tek od Slobodne Dalmacije doznala za inspekcijski nalaz o nepravilnostima u ustanovi.