Uoči početka akademske godine, cvate ilegalni biznis u studentskim domovima. Naime, na društvenim mrežama pojavila se hrpa oglasa studenata koji kupuju ili prodaju studentske sobe po domovima, a za neke sobe cijena se penje i do 10 tisuća kuna, uz dodatno plaćanje mjesečne stanarine, javlja RTL. Osim na internetu, studenti kažu da se oglais mogu naći i ispred studentskog doma.

"Izgledalo je tako da je moj prijatelj taman bio apsolventska godina i više nije trebao biti u Zagrebu, a ja sam tražio smještaj. Dogovorili smo se da ću ja za njega plaćati cijelu stanarinu, plus mu dodati minimalno duplo, tj. davao sam mu dodatnih 600 kuna", rekao je jedan anonimni student, koji je ukupno u 10 mjeseci za sobu iskeširao 6000 tisuća kuna.

"To je dosta dobro tržište, postoje studenti koji znaju da sigurno neće biti u domu, dobiju ga i onda kasnije dobiju 1000 eura i više za taj smještaj", kaže student.

"Nije pravedno jer ima dosta ljudi koji zaslužuju dom, a nisu ga dobili jer se netko prijavio tko ga zapravo ne želi", smatra studentica Klara Škugor.

"Nemam pojma da postoji ikakva kontrola vezano za to – oni kao nešto provjeravaju, ali dođe osoba s tuđom iksicom i to je to", kaže student Branko Martinović.

Uhvaćeno 15 ilegalaca

Kazna za kupnju ili prodaju trajno je izbacivanje iz doma, a prošle su godine među 7 tisuća stanara pronašli tek 15 ilegalaca.

"Kontrole se rade na dnevnoj razini od strane ljudi koji rade u studentskom domu, a to su i spremačice i majstori – oni su svi obavezni prijaviti ako u sobi nije stanar za kojeg se zna da je dobio mjesto po natječaju, dakle mala je mogućnost da netko opstane do kraja akademske godine, a da mi to ne primijetimo", govori ravnatelj Studentskog centra Zagreb Mirko Bošnjak.

Jedna studentica kaže kako kontrole dolaze u jutarnjim satima, oko 5-6 ujutro te da studenti uvijek u grupi objave kada su kontrole kako bi ljudi mogli pripaziti.

Plan za bijeg od kontrole ima svaki ilegalni stanar. "Uvijek postoji taj strah da će u jednom trenutku netko doći, da ću morati uzeti sve svoje stvari i izaći van. Na svu sreću nisam imao niti jednom situaciju da je bila kontrola", rekao je student koji je anonimno progovorio za RTL.