ILEGALNA PRAKSA U STUDENTSKIM DOMOVIMA: ‘Javiš mu se u inbox, onda on ponudi cijenu pa se dogovorite’

Traži se i do 9000 kuna, a iako je praksa uhodana, kontrola je slaba

Objavom konačnih rezultata natječaja za studentske domove u Zagrebu, ponovno se rasplamsala ilegalna kupoprodaja. Nude se tako mjesta na Savi, traže na Cvjetnom, a neki svoje ležajeve u jednom domu mijenjaju za drugi te za to nude ili traže nadoplatu.

Već letimičnim pregledom Facebook grupa doma Stjepan Radić na Savi i Cvjetno naselje vide se oglasi “Kupujem dom! Po mogućnosti Sava, bilo koja kategorija. Bitno je ponuditi nešto, ostalo se lako dogovori.” “Traži se MM na Savi, 3. kategorija. Ponude u inbox.” “Kupujem ŽM.”

Osim moralne strane priče, da studenti prodaju nešto što nije njihovo, a oni koji kupuju uzimaju mjesto nekome tko ga je zaslužio, Srednja.hr je istaknula i pravni dio priče. U bilo kojem vas trenutku može uhvatiti kontrola i mjesto u domu koje ste ilegalno uživali, više nećete imati. Osim toga, sigurno ćete ostati i bez svojeg novca jer vam prodavači domova ne jamče sigurnost od izbacivanja. Drugo, ako se sljedeće godine planirate legalno natjecati za dom, možda ćete biti diskvalificirani u samom natječaju zbog toga što ste godinu prije sudjelovali u ilegalnoj radnji kupoprodaje.

Za mjesto se traži i 9000 kn – i dalje daleko manje od stana u Zagrebu

No čini se da to studente nimalo ne uzrujava, osobito uzmu li se u obzir cijene iznajmljivanja u Zagrebu koje lete u nebo. Za mjesto se traži i do 9000 kuna. Prije nekoliko godina jedna studentica našla je mjesto u domu za 5000 kuna. Prodaja se uglavnom odvija preko Facebooka.

“Obično ljudi naprave lažni profil ili preko prijatelja, netko zna nekoga tko prodaje i javiš mu se u inbox, onda on ponudi cijenu te se dogovorite”, kaže. Kontrole se ne plaši.

“Pričalo se da postoje, ali nikad se nisu dogodile. Jedina kontrola koja dolazi su zaštitari ako ste prebučni, ali inače nema kontrola koje bi provjerile jesu li unutra osobe koje bi trebale biti unutra”, rekla je za Novu TV.

Unatoč raširenoj praksi, u Studentskom centru prošle su godine pronašli samo sedam slučajeva ilegalnog stanovanja među gotovo sedam tisuća stanara.

Kad krenu predavanja te kontrole su vrlo česte, ide se u jutarnjim satima, od 6 ujutro pa nadalje, ili do 22 sata”, kaže pomoćnik upravitelja Mario Župan, no priznaje: “A gledajte, kontrole idu po procjeni, ni djeca ne vole, naši studenti da ih svaki čas uznemiravamo.”