Hrvatski eurozastupnik Ladislav Ilčić (ECR) inicirao je raspravu "prekogranična posvajanja - potreba za većom transparentnošću i boljom međunarodnom suradnjom" u Europskom parlamentu. Pitanje prekograničnih posvajanja aktualiziralo se uhićenjem i podizanjem optužnice protiv osmero Hrvata. No hrvatski slučaj nije trebala biti tema rasprave, rekao je Ilčić "To je samo jedan od povoda za ovu raspravu koji sigurno pokazuje da uz plemeniti dio cijele priče, a to je posvajanje djece kojoj je potrebna roditeljska skrb, postoji onaj mračni dio, a to je činjenica da preko milijun djece godišnje prema UNICEF-u biva uključeno u svijet dječje prostitucije, pornografije i prodaje organa", rekao je Ilčić.

Isto je ponovio gostujući za N1, ali jedno pitanje uporno je izbjegavao odgovor.

“Postalo je jasno da se nešto hitno mora napraviti po pitanju bolje međudržavne suradnje kad su u pitanju prekogranična posvajanja. U rekordnom sam roku uspio izboriti da to dođe na dnevni red plenarne sjednice Europskog parlamenta. Što je pozadina? Posvojenje je samo po sebi jedna vrlo plemenita stvar, ljude koji su spremni dati ljubav za nezbrinutu djecu treba paziti da ne budu označeni u javnosti ili prozivani”, rekao je.

'Moj posao nije zaštititi četvoro nego milijun djece'

Upitan zašto, ako mu je interes djece prije svega, nije učinio ništa da se pomogne četvoro hrvatskih državljana, malodobne djece koji su u Zambiji, kao i hrvatskim državljanima koji su ih posvojili, Ilčić je rekao da posao europskog parlamentarca nije to.

“Ja vam ponavljam da moj posao europskog parlamentarca nije da pomažem samo to četvoro djece, nego preko milijun djece. To nije nikakvo ispričavanje, nemojte interpretirati stvari na taj način, ne radi se o iskorištavanju, radi se o tome da se na političkoj razini mora govoriti o problemu, sad imamo problem stigmatizacije djece i roditelja koji su posvojili djecu”, rekao je Ilčić.

Još je više bježao od odgovora na pitanje što on misli o transrodnim osobama. Kaže da transrodne osobe uopće nisu dio ove teme. “Ako budemo miksali sve teme, nećemo doći do rješenja. "Tema tko će posvajati djecu je nacionalna kompetencija, to treba pitati zastupnike u Hrvatskom saboru, o tome odlučuju nacionalni parlamenti, a ne Europski parlament”, rekao je Ilčić. Na ponovno pitanje ima li predrasude prema transrodnim osobama, Ilčić je rekao da govori o stvarima koje su relevantne za raspravu u Europskom parlamentu, a citiranje njegove izjave da transrodne osobe imaju poremećaj koji treba liječiti kod psihijatra nazvao je pokušajem ideologiziranja.

Na ponovljeno pitanje o predrasudama prema transrodnim osobama, Ilčić je ponovio da to nije tema i dodao: “Bilo kakvo zalaženje u to bilo bi samo hrana za vaše ideološke strasti koje rade veliku štetu.”