‘IGRAMO OPASNU IGRU’: Čačić optužio Stožer da bezočno laže: ‘Određeni broj ljudi nije trebao umrijeti, za to netko treba odgovarati!’

Radimir Čačić tvrdi da je situacija u Varaždinskoj županiji alarmantna te da su nužne nove, stroge epidemiološke mjere

Zbog jako loše epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, župan Radimir Čačić je u razgovoru za N1 zatražio nove, stroge mjere. Kaže da je situacija alarmantna. “Apsolutno ništa od ozbiljnih mjera se nije poduzelo. Nikakve mjere u Varaždinskoj županiji nisu… Nacionalni stožer odbio je i one minimalne – zatvaranje ugostiteljskih objekata u 20 sati. Na snazi je zatvaranje u 22 sata, to ima i većina drugih županija u kojima nije ovakvo stanje. Situacija u kojoj imate 550 ugostiteljskih objekata i pet inspektora je izvan svake kontrole”, rekao je Čačić.

Kaže da je u komercijalnom testiranju u rujnu 1,3 posto bilo zaraženo, u listopadu 6,5, a 18,4 posto u zadnjih mjesec dana. Zadnji tjedan 25,8 posto svih testiranih u bolničkom sustavu su zaraženi. Asimptomatskih je zadnjih sedam dana 50,8 posto, u studenome je bilo 47,5 posto.

‘Opasna igra’

“Imamo nevjerojatnu situaciju da se kontinuirano prodaje direktno lažna priča koja govori da su druge zemlje u Europi gore. Ne, od Varždinske županije i sjevera zemlje nije nitko gori… Igramo opasnu igru. Hrvatske se penje u samu špicu svjetskog broja umrlih. Određeni broj nije trebao umrijeti, za to netko treba preuzeti odgovornost”, govori Čačić.

Kaže da je odigrana igra “bad guy, good guy”. Na županije je prebačeno da predlažu mjere, a Stožer ih prihvaća ili odbija. “Imate ljude koji se trude ovu kamilicu od mjera proglasiti mjerama. Advent? Pa kamo mi idemo. Ako Stožer na razini države želi preuzeti odgovornost za ovo kamo idemo, neka to javno kaže”, upozorio je.

“Ugostitelji će dobiti kompletnu naknadu za rad ako se zatvore… Te trećerazredne demagoške priče o testiranjima, pa mi smo naručili već 15 tisuća testova bez nacionalnih stožera, ali nije to rješenje, rješenje je sprječavanje kontakata. Zaraza se prenosi ljudima od 20 do 40 godina, a žrtve su oni stariji. Nije to lockdown, nismo ga imali ni u prvoj fazi. Tražimo da se zaustave sva okupljanja u zatvorenim prostorima, sportska događanja, rekreacija. Nema više alibija, mi smo najgori u Europi”, kaže Čačić.

‘Bezočna je laž…’

Čačić smatra da Stožer žmiri nad podacima i činjenicama. “Bezočna je laž da restriktivne mjere ne daju rezultate. Svi koji su uveli mjere imaju pad, mi imamo rast… Inzistiram da se prihvate mjere za Varaždinsku županiju”, poručuje varaždinski župan.

“Govorimo o ozbiljnim stvarima, ovo nije prostor za politikantstvo. Tražim da se Varaždinskoj županiji zabrani rad ugostiteljskih objekata, okupljanje u zatvorenom prostoru i limitira, ozbiljne zemlje su to napravile”, govori Čačić.

Na konstataciju da se Vili Beroš najvjerojatnije zarazio u Varaždinu, Čačić kaže: “A što se čudimo? Što se nas tiče, cijela Županija će ići na testiranje danas, uključujući i ja.”

