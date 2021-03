‘IGRAMO KRAJ DRUGOG POLUVREMENA’: Kozlevac poručio da se neće libiti ići u novo zatvaranje, ako se situacija pogorša

Premda je Istra prije nekoliko dana prema europskim kriterijima prešla u zelenu zonu, Kozlevac upozorava da situacija u okruženju nije dobra te apelira da građani vode računa o mjerama te da se ne opuštaju

Dino Kozlevac, načelnik stožera Civilne zaštite Istarske županije gostujući u HRT-ovoj emisiji Studio 4 rekao je da je u posljednja 24 sata u toj županiji zabilježeno šest novooboljelih od koronavirusa od ukupno 402 testiranih, što je manje od 1 posto, a cijepljeno je preko 12 tisuća stanovnika, od čega njih 4 tisuće s dvije doze cjepiva. “Interes je puno veći od onoga koliko dobivamo cjepiva”, rekao je Kozlevac dodajući da zasad u Istri nisu zabilježeni novi sojevi koronavirusa.

Epidemiološka situacija

Premda je Istra prije nekoliko dana prema europskim kriterijima prešla u zelenu zonu, Kozlevac upozorava da situacija u okruženju nije dobra te apelira da građani vode računa o mjerama te da se ne opuštaju. “Pratimo situaciju i reagirat ćemo na vrijeme ako bude trebalo donositi odluke. Povećana je mobilnost na području županije, veći dio ljudi putuje u Italiju i Sloveniju na posao, to su sve rizici. Ovo stanje je rezultat sinergije s našim građanima koji su strpljivo i disciplinirano podnosili sve mjere i to je dovelo do stanja koje imamo danas”, rekao je Kozlevac te dodao da je trenutni cilj zadržati postojeće brojke.

Kozlevac se osvrnuo na otvaranje terasa ugostiteljskih objekata, rekavši da se većina vlasnika, ali i građana drži epidemioloških mjera. “Nismo uočili da bi to izazvalo povećani broj nastanka virusa, očekujem da će ljudi ostati disciplinirani. Ako se situacija pogorša, onda se nećemo libiti da opet donosimo mjere zatvaranja što ne bi bilo dobro ni ekonomski ni psihološki. To svakodnevno govorimo da ljudi shvate”, rekao je.

Također, rekao je da zasad nisu primijetili veće dolaske ljudi u Istru, no očekuju da će se to promijeniti kada zatopli. Naglasio je da ne bi trebalo biti problema ukoliko će se svi pridržavati mjera. “Rizik postoji. Nije da se bojimo, ali ga uvažavamo i vodimo računa. Imamo određeni broj turista koji borave na našem području i u hotelima se izuzetno dobro poštuju mjere, nemamo pojave virusa ni među osobljem ni među gostima”, kazao je.

Popuštanje mjera i pripreme za sezonu

O eventualnom popuštanju mjera uoči Uskrsa, Kozlevac je rekao da treba pričekati da se utvrdi trenutno stanje, ali i vidi koji su rizici. “Kako sada idu trenutno brojke na području Hrvatske, nije baš ohrabrujuće. Nadam se da će se trend lagano rasta zaustaviti. Učvrstimo ovo stanje da bi pred Uskrs došli u situaciju, ako je dobro stanje, da popustimo dodatno mjere”, poručio je te naglasio da je suradnja s Nacionalnim stožerom vrlo dobra. “Pitanje je tajminga kada će mjere početi donositi na lokalnoj razini. On polako dolazi. Njemačka, koja diktira tempo u EU, je prihvatila regionalni pristup, već Hrvatsku sagledava po županijama i Istru su stavili u zeleno, što je dobra vijest”, rekao je.

Uvođenje Covid putovnica Kozlevac bi podržao, ukoliko one ne bi bile ograničavajući faktor za putovanja. “Ako će sužavati prostor, pogotovo danas kad se ljudi ne mogu cijepiti tempom i brzinom koja bi trebala biti, onda ona definitivno nije dobra. Ja sam pristalica načina na koji smo mi lani garantirali sigurnost turistima i u konačnici ostvarili, s razine Istre, mi smo još dva tjedna bili zeleni i mogli produžavati sezonu da nismo imali koju nerazumnu odluku odnosno da smo reagirali brže”, rekao je.

Kozlevac je, također, rekao da su u županiji počeli pripreme za ljeto. “Veseli nas interes turističkih kompanija, mali iznajmljivači pitaju što i kako, mi ćemo vrlo brzo morati dati odgovore. Očekujem da naša diplomacija i vlast prema EU dogovara na način da se zauzmu zajednički pristupi. Ja sam uvjeren da će biti regionalni pristup. Što prije moramo djelovati kako bi što spremnije dočekali turističku sezonu. Ne možemo si dozvoliti da izgubimo još jednu sezonu”, upozorio je, naglasivši da “igramo kraj drugog poluvremena, što ne isključuje da neće biti produžetaka, ali tu smo negdje”.

