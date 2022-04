Važna sigurnosna pitanja povukla su se proteklih dana u Hrvatskoj. Konačno je završila istraga o padu sovjetskog drona kod studentskog doma na zagrebačkom Jarunu. Na konferenciji za medije DORH-a rečeno je da je letjelica nosila bombu u kojoj nije bilo eksploziva, ali jest zapaljive smjese koja je u međuvremenu ishlapila. Na to se osvrnuo i stručnjak za vojna pitanja i sigurnost Igor Tabak. Tvrdi da ni njemu nakon svega nije jasno što je palo ispred Studentskog doma Stjepan Radić.

"Osnova te cijele stvari je onaj sovjetski dron. Svi daljnji dodaci su nejasni. Tu je nešto eksplodiralo, ali nije ni civilni, ni vojni eksploziv. Bomba je eksplodirala ali je njezin upaljač ostao čitav. Bilo je govora o piropatronama, pokazane su slike upaljača zrakoplovne bombe, ali u njega ide vojni eksploziv, a nisu nađeni njegovi tragovi. Rečeno je da su nađeni tragovi goriva, nije nitko našao za shodno spomenuti je li to gorivo koje bi trebalo ići ili su u njega dodavani aditivi koji bi mogli produžiti domete, a o kojima se priča za tu relativno staru tehniku. Puno je tu nejasnoća. Nitko ne može reći otkud je letjelica došla, ali uz originalne boje nađeni su tragovi plave i žute. Tko bi to mogao biti u tim krajevima? Da ne kažemo da je cijela skalamerija pala na Jarunu, razvila se velika temperatura koja je kalila rubove tih krhotina. Nije bilo dovoljno toplo da bi se lak spalio i aluminij. Dosta je to čudno", analizirao je Tabak za RTL.

'Puno je tu čudnih stvari'

Nije mu jasno ni zašto je istražiteljima trebalo toliko vremena da otkriju što je bilo u palom dronu. Unatoč tome što je prošlo već mjesec dana od pada letjelice, nije poznato kakav je to eksploziv ona nosila.

"Gledajući današnju znanost, astronomi ustanove koji su kemijski sastavi dalekih planeta u drugih galaksijama, a tu ekipa ima problema s identificiranjem tragova nečeg što ima u ruci. To mi je teško zamislivo. Ako je to tajanstveni eksploziv koji izgara bez tragova, možda bi to tražilo posebnu istragu da ga netko, ne daj bože, ne donese na naš aerodrom. Puno je to čudnih stvari", poručio je.

Tijekom dana, predsjednik Zoran Milanović je ustvrdio da u istrazi nije otkriveno ništa te se hipotetski zapitao treba li optužiti Sergeja ili Serhija, Rusa ili Ukrajinca. "Koga god da bi se tužilo, ako je riječ o teškom kaznenom djelu ugrožavanja sigurnosti građana, meni bi bilo logično da se krene ako ništa za prvu silu prema nepoznatom počinitelju računajući da će dodatne istrage nešto i dati od odgovora. Ako ne bude ništa, onda je to zataškavanje, a ne ozbiljan obračun s tom situacijom", upozorio je stručnjak.

Intrigantna pošiljka iz Kine

Atmosferu u domaćoj javnosti podgrijava i naoružavanje Srbije. Iz Kine su tijekom vikenda stigli proturaketni sustavi FK-3 (HQ-22), a predsjednik Aleksandar Vučić je ponovno najavio kupnju 12 novih borbenih zrakoplova, vrlo vjerojatno Rafalea.

"To što su dobili taj FK-3 je izvozna varijanta unaprijeđenog njihovog domaćeg sistema. To su derivati od ruskog S-300 pa su ih Kinezi dorađivali. Teško je reći koliko je to efikasan sustav, jer nije borbeno isproban, a Srbija je prvi kupac na ovoj hemisferi. Tu će se tek vidjeti na što to liči. To je nastavak njihovog viđenog nastojanja da si obnove protuzračnu obranu, mislim da to ima veze s NATO histerijom, ali to je nacionalni cilj koji su si postavili. Nabavili su lakše Pancir sustave s raketama i topovima, ovo je dodatak. To je itekako usporedivo s onim što smo oko Oluje planirali nabaviti, S-300. Ovo je modernija verzija opreme. Ono što mene puno više brine su dronovi. Ne samo Bayraktar. Prije godinu-dvije je Srbija od Kine nabavila dronove CH-92 koji su u klasi s Bayraktarom, a sad govore o nabavi većih kineskih dronova. To je klasu jača oprema i time ako dodaju Bayraktare reda radi, svi su čuli za njih, time Srbija dobiva lepezu dronova, dobiva industrijsku suradnju koja će im pomoći riješiti tehnička uska grla na koja su naišli u razvoju vlastitih dronova", kazao je.

Vučić bi mogao izvisiti

Izgleda kako je Vučić svjestan, tvrdi stručnjak, da od Rusije neće dobiti ništa. "Dobili su donaciju ruskih i bjeloruskih MIG-ova, time su kompletirali eskadrilu koja je u problemu. Srbija puno kupuje i na europskim tržištima. Od Airbusa su se opremili eskadrilom novih vojno-civilnih helikoptera, od Francuske kupuju protuzračne projektile. U sjeni dolaska kineske opreme mislim da će krajem mjeseca predstavljati projektile Mistral, europski proizvod, i u takvoj trgovačkoj klimi gdje se na veliko radi s Europom, nije toliko neozbiljno čuti da neko vrijeme pregovaraju o Rafaleima, ali bi kupili novi koji bi bili verzija F-4, a ne F-3 kao rabljeni koje mi nabavljamo", ustvrdio je Tabak.

No, pitanje je hoće li zbog svoje povezanosti s Rusijom, Srbija ostati kratkih rukava u nabavci novih borbenih zrakoplova. "Srbija je u isto vrijeme zemlja kandidat za EU. Ako se cijela prestroji i odustane od ruske veze, ako uvede sankcije Rusiji, ne bi me čudilo da u sklopu raznih benefita koji bi se mogli otvoriti bude i vojno-industrijski", zaključio je analitičar Tabak.