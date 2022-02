Igor Tabak, vojni analitičar portal Obris.org, komentirao je američku donaciju dva Black Hawk helikoptera hrvatskoj vojsci. Tabak je za N1 rekao kako Hrvatska vojska ima mnogo "istočne" tehnologije koja bi trebala postati prošlost.

"Puno je toga. Jugoslavija se opremala istočnom tehnikom i onda je nadograđivala. To je tehnika koju smo dobili ili naslijedili tijekom Domovinskog rata i sada je koristimo. Sad se prelazi na novi sustav, s kalašnjikova na hrvatske jurišne puške, MIG-ovi odlaze u prošlost, prelazimo, ako Bog da, na Rafalee… Puno je toga što je u NATO-u danas egzotika, ali nosi dodatne troškove, posebno ako se takva tehnika nosi sa sobom u misije, onda je to neugodno", rekao je Tabak.

'Hrvatska struže po dnu bačve'

"Prvo smo riješili ono što je bilo moguće s osloncem na hrvatsku proizvodnju, šljemove, uniforme, naoružanje… Ono što je ostalo u veliki kapitalni sustavi, ono što nosi većinu vatrene moći. Tu se Hrvatska uglavnom oprema rabljenom opremom. Hrvatska, nažalost, struže po dnu bačve. S obzirom na gospodarstvo i životni standard, to su rashodi koji su teško probavljivi. I naša politika, i kad ima novaca, a vidjeli smo da je bilo novaca pa su se ulagali u farbanje tunela. Vojni izdaci su teški za potpis, za preuzimanje odgovornosti. Postoji fama o skupoći toga, a i veće novce znali 'raspljuskati' bez posebne diskusije", kaže.

"Hrvatska se jasno svrstala što se međunarodnih odnosa tiče, na čvršćeg svrstavanja. To puno govori. S druge strane, veliki je problem ako ste politički na jednoj strani, a oprema vam je na drugoj strani. Vidjeli smo to kad je Hrvatska išla remontirati one helikoptere na Krimu pa su ostali zarobljeni u tvornici u kojoj se pucalo. To su neugodne situacije. One nastaju kad se u svoje obrambene resurse ulaže rijetko. Nije tajna da je većina ove veće tehnike koja se danas koristi stara nekoliko desetljeća. Koristimo ili investicije iz jugoslavenskog doba ili Domovinskog rata, kad je vojska žderala 30 posto državnog proračuna. To su situacije kada dođete da je oprema starija od ljudi koji je koriste. Država da bi bila država mora biti u stanju kontrolirati svoj zrak, kopno i more i da bi to mogla mora svakih par desetljeća obnoviti tu tehniku. Piloti naših MIG-ova riskiraju svaki put kad sjednu u kabinu, to je grozno", kaže.