Donedavni član Hrvatskih suverenista koji je skrenuo pažnju na sebe emotivnim govorom o cijepljenju u Saboru, Hrvoje Zekanović, gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Ondje je između ostalog govorio i o političkoj desnici.

"Postoji jedna stigma desnice, da ih se stalno pokušava staviti u kalup ravnozemljaštva. Krovni je pojam za kockoglavost, krezubost i sve nazadno. I sami smo krivi zbog toga. Činjenica je da se dvije-tri najjače desne stranke danas ne mogu dogovoriti oko znanstvene činjenice o cijepljenju i pozvati na cijepljenje", rekao je i zapitao se je li ikad itko igdje izbačen iz stranke jer je zagovarao cijepljenje?

"Koliko god oni objašnjavali da sam ja vrijeđao kolege, oni su mijenjali teze. Da to nije tako, oni bi napravili sutra tiskovnu konferenciju i rekli: 'Ljudi, cijepite se.' Oni to neće napraviti jer je to razlog mog izbacivanja iz stranke. To je razlog zašto me Most ne voli i to je razlog zašto je desnica, s pravom, kockoglava i krezuba, a ne akademska i moderna", rekao je.

Na tu izjavu mu je odgovorio Igor Peternel iz Domovinskog pokreta. Na Facebooku mu je poslao kratku, ali jasnu poruku:

"Kaže Zekanović da postoji razlog zašto je desnica kockoglava i krezuba, a ne obrazovana i moderna! Svojim odlaskom Zekanović je dao ključni doprinos toj desnici da postane punozubnija, obrazovanija i modernija!" napisao je.