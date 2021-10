U studiju Net.hr-a gostovao je potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i v.d. predsjednika Domovinskog pokreta Igor Peternel, koji je komentirao aktualna događanja na hrvatskoj političkoj sceni.

Na pitanje kako komentira zagrebačku vlast koja se posljednjih tjedana suočila s brojnim problemima, Peternel kaže da bi bilo malo deplasirano da on to komentira.

"Ono što smo govorili da će se događati se već događa. Radi se o nekompetentnoj vlasti koja je dobila bjanko povjerenje građana koji su bili s pravom ogorčeni na vladavinu pokojnog gradonačelnika i jednostavno gledali su tko je antipod Bandiću. Tu se ekipa Možemo profilirala kroz četiri godine kritika i dobili su jedno ogromno povjerenje. U tu su priču ušli potpuno nespremni, kadrovski potkapacitirani - spremaš se za preuzimanje vlasti pet godina, a nemaš dva direktora spremna u šeširu da mogu odmah uskočiti i preuzeti vrući kesten. Sve što se danas događa u gradu Zagrebu pokazuje da su građani bili nasamareni", kaže Peternel.

Za Možemo je rekao da su se kod izbora novog ravnatelja Srebrnjaka izašli i ormara i razotkrili se te pokazali svoj ideološki karakter o kojem je on često govorio, da je to "zapravo ideološka sekta".

Na pitanje ne nameću li ideologiju sve stranke, Peternel kaže da to nije problem. "Problem je kada se vi sramite to reći, jer mislite da ćete dobiti puno više glasova s nečim drugim. Nije problem reći naše je usmjerenje to i to. Zašto u programu kojeg ste prepisali od franšizne stranke, to skrivate? Pa recite - mi iza toga stojimo, to je u redu, mi hoćemo našu ideologiju u obliku zdravstvenog odgoja u škole i onda će građani dati povjerenje u onoj mjeri kojoj će dat", kaže Peternel.

Penava se treba tek dokazati

Kaže da se Domovinski pokret nakon previranja ljetos konsolidirao te da je stranka u potpunosti ušla u mirnodopsko razdoblje. "One podružnice koje su raspuštene, tamo će biti provedeni izbori u najskorije vrijeme i idemo dalje u novi izborni ciklus", rekao je. Iako je on nakon odlaska Škore imenovan za vršitelja dužnosti predsjednika u zagrebačkoj organizaciji, kaže da još ne zna hoće li se kandidirati za tu poziciju.

Komentirao je i posljednjih rejting stranaka, prema kojem Domovinski pokret uživa samo 4,1 posto glasova građana RH. "Vrlo često se događa da ti rejtinzi nemaju veze s onime što se događa na terenu, pogotovo rejtinzi koji Hrvatsku predstavljaju kao jednu izbornu jedinicu", govori Peternel.

"Naravno da i mi želimo da u tom rejtingu stojimo što bolje, ali opet stvari su i tu vrlo jasne, štoviše, ponekad i okrutne", veli, dodajući da je na njima da se dokazuju te da za to imaju tri godine vremena.

Na pitanje što misli o komentaru na Ivana Penavu, kojeg je nakon objavljenog rejtinga na svom Facebook profilu napisao HDZ, kaže da je Penava tek izabran.

"Možemo o tome pričati nakon tri mjeseca ili nakon šest mjeseci, dajmo čovjeku vremena. Budite sigurni da gospodin Penava puno znači jednom velikom biračkom krugu, pogotovo onom dijelu otkuda dolazi. Na njemu je da se dokaže kao nacionalni političar u smislu vođe jedne nacionalne parlamentarne stranke. Uopće ne sumnjam da će on to učiniti, no dajmo mu malo vremena", rekao je.

'Pobunjenici iz SDP-a bi mogli podržati Plenkovića'

Na pitanje kako komentira navode da sva previranja na desnici idu u prilog Andreju Plenkoviću i HDZ-u, Peternel kaže da je Plenković prvi izbor zato što on vlada, bez ikakvih poteškoća.

"Ima sigurno parlamentarnu većinu, sasvim sigurno i nekoliko rezervnih kandidata za vladajuću većinu", kaže, dodajući da on ne zna tko su, ali da ih sasvim sigurno ima.

"Mislim da oni potpuno mirno spavaju i imaju rezervne varijante u slučaju da se netko od dosadašnjih kooperanata osili. Tu spora nema", kaže.

"Pogotovo u svjetlu toga da je SDP već tradicionalno izvor parlamentarne nestabilnosti, gdje i oni uporno zadržavaju statut koji favorizira to da nakon što izgube izbore, a često izgube, onda promijene predsjednika, pa taj predsjednik četiri godine ima oporbenu situaciju u vlastitom zastupničkom klubu. Ponovo se događa da velik dio zastupnika odlazi. Što će ti zastupnici, njima je kao i onoj prošlog garnituri, koju je predvodio Saucha i Milanka Opačić, njima je jedino u cilju da mandat traje što je moguće duže i njihova saborska i politička karijera da bude što duža, a to ovisi o tome hoće li opstati vladajuća većina. Ne sumnjam da će oni u svakom trenutku biti spremni podržati Plenkovića", kaže.

Škoro kao nacionalno prepoznatljiva ikona

Na pitanje jesu li Hrvatski suverenisti najveća konkurencija Domovinskom pokretu, Peternel kaže da po rejtingu nisu. Kaže da je najveća razlika između njih i Suverenista i Mosta to što oni imaju strukturu i dobro razgranatu stranačku mrežu.

"Uvijek pokušavam govoriti direktno, možda me zbog toga jedan dio ljudi i ne voli…no, gdje bi danas bili Suverenisti da nisu bili na listama Domovinskog pokreta? Tu nitko ne bi prošao u parlament", rekao je Peternel.

Govoreći o predsjedničkoj kampanji Miroslava Škore, kada su iza njega stajali i Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti i Most, Peternel smatra da nisu imali previše opcija "iza koga stajati".

"Postojala su tri ozbiljna kandidata, Zoran Milanović, gospođa Kolinda Grabar Kitarović i Miroslav Škoro kao nacionalno prepoznatljiva ikona, nešto novo i vanstranački tada. Naravno da je jedan veliki dio stranaka, ne zbog Škore nego zbog sebe i svog vlastitog sudjelovanja u dobrom projektu shvatio da to treba podržati".

Peternel smatra da se prava narav te podrške kasnije vidjela na parlamentarnim izborima, kada oni nisu mogli uspostaviti suradnju s Mostom, a jako su se trudili."Da se sporazum o suradnji tada s Mostom postigao, sve u Hrvatskoj bi bilo drugačije. To kažu politički analitičari i to kažu matematičari", rekao je Peternel.

Što se tiče izbornog ciklusa za tri godine, Peternel smatra da je jako važno, kada se govori o partnerima i o slaganju lista za parlamentarne izbore, kakve su trenutne političke okolnosti.

"Da nisu bile okolnosti korone i manipulacije strahom, što je djelom bilo i objektivno, nikada Plenković nakon onoliko korupcijskih afera ne bi postigao onakav rezultat kakav je postigao", kaže.

'HDZ i SDP se ne razlikuju'

"Treba vidjeti za tri godine kakva će biti situacija, kakav će biti rejting vladajuće stranke i kakve će biti njihove politike te na kojim ćemo se politikama najviše razmimoilaziti. Za Domovinski pokret sasvim sigurno, tu nema nikakvog spora, da su potencijalni ideološki, svjetonazorski, politički partneri i Suverenisti i Most", kaže Peternel.

"Današnji HDZ nema apsolutno nikakvu razliku s SDP-om. To je poštivanje politika zadanih u Bruxellesu, a samim time i preuzimanje te globalističke agende koja je legitimna, ali treba reći da je to to", kaže.

"Mi se razlikujemo temeljno, i kada bi i kojim slučajem surađivali, surađivali bi samo tako da imamo određenu parlamentarnu većinu da imamo legitimitet i možemo svojem partneru reći "Ovo su naše politike, one moraju biti provedene i to je uvjet našeg pristupanja određenoj suradnji". Na način da bi mi bili privjesak i dopunjavali broj u paramentu, to za nas nije opcija jer bi to bila prevara birača. Mi možemo surađivati, svakoj stranci je stalo biti na vlasti, mi možemo potencijalno hipotetički surađivati, ali da se zna koje se politike moraju provoditi", kaže.

"Zna se s kime se ne može, to su stranke koje su svjetonazorski vrlo daleke, ali sve to skupa je budućnost. S ovim današnjim HDZ-om, s politikama koje oni provode, sasvim sigurno ni u kom slučaju ne bi surađivali", rekao je Igor Peternel u studiju Net.hr-a.