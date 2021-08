Ne prestaje se smirivati bura nastala u Domovinskom pokretu nakon ostavke predsjednika te stranke Miroslava Škore.

Škoro je na Facebooku objavio kako smjenjuje Igora Peternela s mjesta predstojnika u kabinetu potpredsjednika Hrvatskog sabora, optuživši ga za prijetnje.

Član Predsjedništva, Igor Peternel komentirao je sukob bivšeg čelnika te stranke s njegovim nasljednicima. Upitan je li prijetio Škori nakon što ga je smijenio s mjesta u svom saborskom uredu, Peternel je rekao da ga je nazvao i rekao "da za sve postoji način".

"Jako mi je važna forma, način, jer to određuje finoću u prostoru djelovanja. Smetalo me je da nije sa mnom razgovarao, nije me pozvao da odstupim. Ja bih to učinio, vratio bih se na fakultet i to nije velika stvar. Nisam očekivao da ću ostati na toj funkciji, ali sam mislio da će to čekati prvi radni dan, 1.9. Očito mu se žurilo", rekao je Peternel za N1.

'Volio bi on smjenjivati saborske zastupnike'

Dodao je kako je Škori rekao da ne može razumjeti njegov potez - zbog čega se iskaljivao baš na njemu. "Volio bi on smjenjivati saborske zastupnike, ali ne može pa sad smjenjuje sve koje može. Nema problema, ako je on sretan, neka je”, kazao je Peternel o bivšem šefu.

Govoreći o tome što je mislio kada je u stranačkoj grupi napisao da treba uzeti stvari pod kontrolu, rekao je kako ne želi komentirati internu prepisku. "Interna je zato da ostane interna. Zašto je završila u medijima, nije mi poznato. To se mora razriješiti. Sazvano je Predsjedništvo i Domovinski odbor za sljedeći tjedan. Mi moramo članove i birače obavijestiti o odlukama. Što će biti sa Škorom, hoće li ostati potpredsjednik Sabora… O svemu se mora odlučiti i komunicirati prema članovima", rekao je.

Peternel se nada da će se ovog tjedna sastati i stranački Sud časti. "Vjerujem da će se sastati, nemam informaciju kada. Nisam član i na godišnjem sam", dodao je.

Turneja po 'ograncima u Dalmaciji'

“Neću prejudicirati odluke Suda časti, samo ću reći da kao prvi suradnik nisam bio obaviješten o njegovoj ostavci. Tvrdim da kad je ostavka dana ona se ne može povlačiti. Škoro je dao ostavku i otišao na turneju po ograncima u Dalmaciji u društvu svoje suradnice i vratio se ohrabren… Na Facebooku možete nešto izbrisati, ali u životu ne možete. Ne vidim zašto bi Ministarstvo uprave oklijevalo", rekao je Peternel, dodajući kako smatra da je Škoro otišao ipak malo predaleko.

"On dozira svoje napade, svaki dan ide nešto. On svaki dan želi slabiti stranku, a da mi ne znamo što on hoće. Dao je ostavku, ja ne razumijem što on hoće, a nitko ga ni ne pita. Koje su njegove mjere, osim uništavati stranku?”, upitao je Peternel.

“Mi moramo organizirati unutarstranačke izbore i završiti ovu priču. Stvara se dojam raskola, a mi imamo situaciju da predsjednik stranke koji je dao ostavku je prvo instrumentalizirao svoju sestru. Kasnije se ona isključila, a on se uključio”, rekao je Peternel .

'Škoro se mora zapitati u čemu je pogriješio'

Peternel je dodao je da su iza Škore stali pojedini ljudi, a ne lokalne organizacije. “Ja bih očekivao puno više s obzirom na veličinu Miroslava Škore”, rekao je Peternel govoreći kako ne vidi raskol.

“Škoro se mora zapitati u čemu je pogriješio kad ga nitko od saborskih zastupnika nije otvoreno podržao”, dodao je.

Na kraju, upitan je li ovo kraj Domovinskog pokreta, Peternel je poručio da se ta stranka brendirala na imenu Miroslava Škore, ali ističe kako je stranka brendirala i niz drugih ljudi koji pošteno rade svoj posao.

"Siguran sam da DP ima budućnost, onakvu kakvu će sam trasirati. Na članovima je da rješavaju probleme građana", rekao je Peternel, zaključivši da će DP to sve raditi na čelu s Ivanom Penavom.