Član Predsjedništva Domovinskog pokreta Igor Peternel komentirao je za N1 iznenadnu ostavku Miroslava Škore.

“Kao i u svakoj drugoj stranci, Domovinski pokret prolazi kroz svoja turbulentna razdobolja. Ovo je situacija koja se dogodila tijekom ljeta pa je medijima možda zanimljivija nego u nekim normalnim okolnostima. Miroslav Škoro jučer je podnio ostavku i to je to, sada stvari kreću dalje u skladu sa statutom stranke. Očekujemo u rujnu unutarstranačke izbore, a do onda će stranku voditi zamjenik”, rekao je Peternel.

“Mogu reći samo ono što je gospodin Škoro rekao, da se radi o osobnim razlozima. On je ipak dao kompletnog sebe u tri izborna ciklusa. Mediji ga nisu štedjeli, govorili su o njegovim porazima, u zadnjim izborima bila je uključivanja i njegova obitelj. Cijelo vrijeme ga se gledalo nekim drugim kriterijiam nego ostale kandidate i čovjek se umorio. Kod gospodina Škore je od strane medija bila isključivo kritika. To što je on doživljavao od strane medija, pogotovo uoči drugog kruga lokalnih izvora i pogotovo nekih medija, to je bilo stvarno previše“, nadodao je.

Vučemilović reagirala emotivno

Komentirao je i izjave Škorine sestre, Vesne Vučemilović, kazavši da je ona emotivno reagirala.

“Neću komentirati komentare. Gospođa Vučemilović je vrijedna zastupnica, kvalitetna kolegica. Ona je emocionalno reagirala. Nema razloga da pozivam na bilo kakve ostavke, po meni su rezultati Domovinskog pokreta dobri, opravdali su očekivanja u sva tri izborna ciklusa. Sigurno da gospođi Vučemilović nije drago što je za ostavku saznala putem medija, ali to će ona dogovoriti s njim”, rekao je Peternel.

Peternel kaže da on ne misli da je bilo koja stranaka vezana uz jednog čovjeka. Svi koji se angažiraju u stranku nude neke ideje. „I Domovinski pokret bilo da sam ja u njemu, Škoro, ili da nismo, treba biti stranka koja nudi neku politiku, ideologiju, ideje za dobrobit svih građana. Ja dok sam tu ću se zalagati i vjerovati da je Domovinski pokret ovdje u službi naroda, svih građana Republike Hrvatske i da će nuditi politike za koje smatra da ovom narodu trebaju”, odgovorio je Peternel.