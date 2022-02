Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Igor Peternel (DP) podnio je u četvrtak ostavku na to mjesto nakon što je na Gradsku skupštinu došla inicijativa Kluba zastupnika BM 365 da umjesto njega na mjesto potpredsjednika dođe "bandićevac" Nenad Predovan.

Za tu inicijativu, koja je po hitnom postupku bila uvrštena na dnevni red današnje sjednice, Klub BM 365 imao je potpise 15 oporbenih zastupnika, među kojima i Miroslava Škore, bivšeg zastupnik Domovinskog pokreta (DP), a sada nestranačkog gradskog zastupnika.

Klub BM 365 ima pet zastupnika, a Klub Domovinskog pokreta i Zelene liste četvero, tako da je Klub BM 365 po jačini drugi oporbeni klub, iza Kluba HDZ-a i HSLS-a, koji ima šest zastupnika i potpredsjednika Gradske skupštine Mislava Hermana.

Očekivali razgovor

Peternel je Hini rekao da je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Gradske skupštine u skladu s traženjem većine opozicijskih klubova.

"Očekivali smo da unutar opozicije vlada neka konzistentnost, da se prvo razgovara s kolegama, a ne da se iza leđa ide na skupljanje potpise zbog matematičkog odnosa u klubovima. Kad sam vidio da od normalnog, demokratskog razgovora nema ništa, podnio sam ostavku jer ne želim da se oko pitanja te pozicije stvara gužva. Ako je njima stalo do tog mjesta, neka ga uzmu", poručio je Peternel.

Kaže da Klubu Domovinskog pokreta i Zelene liste nije stalo do te funkcije, koja je samo "tehnička", ali im je stalo do načelne rasprave o tome što su kriteriji za potpredsjednika zagrebačke Gradske skupštine, je li to trenutni broj mandata jer su oni izgubili jedan mandat (Miroslava Škore), ali su ga izgubili i građani "koje Škoro drži taocima".