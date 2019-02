IGOR MANDIĆ O DANAŠNJOJ HRVATSKOJ: ‘Vraćamo se u Austro-Ugarsku. Austrija nam drži banke, a Mađarska naftu’

‘Mi državu nemamo, nismo suvereni, jer nemamo fiksirane granice, nemamo kapital i vraćamo se u Austro-Ugarsku. Austrija nam drži banke a Mađarska tehnologiju, naftu, plin, željezare… Prema tome, to je točno podjela po sistemu Austro-Ugarske, i mi države nemamo’, kaže Igor Mandić

Književnik, književni kritičar i fenomenolog Igor Mandić nedavno je dobio počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci za izniman doprinos nastanku i razvoju kulturalnih studija u Hrvatskoj. Tim povodom dao je opširan intervju Novom listu u kojem je, beskompromisno kao uvijek, ustvrdio da Hrvatska nije suverena te da smo, na neki način, ponovno dio Austro-Ugarske.

“Mi državu nemamo, nismo suvereni, jer nemamo fiksirane granice, nemamo kapital i vraćamo se u Austro-Ugarsku. Austrija nam drži banke a Mađarska tehnologiju, naftu, plin, željezare… Prema tome, to je točno podjela po sistemu Austro-Ugarske, i mi države nemamo”, kazao je Mandić.

Hrvatska država je, kaže, bila iluzija mitomana iz 1990-ih koji su mislili da će “pukim drečanjem u jednom podrumu ‘Mi raskidamo sve veze…’ dobiti državu”.

“E, to ne ide tako, tek se onda počinje krvariti, kad prođe stanovito vrijeme. Prvi šok euforije je kriv za sve krvave posljedice koje su nastupile 10, 20 godina nakon toga. A iseljavanje? Svijet se stalno seli. I mi smo se doselili ovamo i pola Europe odselilo je u Ameriku… To je jedan neminovni proces razmjene naroda, gena, plemena. Dakako da oni koji su time pogođeni mogu zbog toga žaliti, očajavati, ali država je tu nemoćna jer nema mehanizma da zadrži dovoljan broj ljudi da bi se stvorila kritična masu stanovništva za formiranje prave države. Mi imamo Sabor, a nemamo državu”, smatra Mandić.

‘Narod se ne zna buniti jer ga nema tko povesti’

Po njegovim riječima, rasprodaja državne imovine domaćim kriminalcima započela je kao dar za njihovo podržavanje mitomanske retorike o Hrvatskoj koja će biti sretna kada se otcijepi od Jugoslavije.

“Najprije je tima koji su najviše drečali, za koje mi čak i ne znamo, nego znamo samo za onih desetak najistaknutijih, rasprodano nacionalno državno i društveno vlasništvo, ili dato budzašto, kao polog za njihovu vjernost, a nakon toga je došla prekupnja svih važnih strateških resursa ove zemljice, jer je to i bio cilj zapada, da razbije sve što je bilo istočno i što se usuđivalo nazivati socijalističkim. To je trebalo zatrti do zadnje trunke prašine”, kazao je Mandić, među ostalim, u intervjuu Novom listu.

Na pitanje kako će sve to završiti, pesimistično je odgovorio: loše.

“Svaka povijest završava loše, svaka povijesna epoha završava loše. Nema sretne povijesti. Što je bilo nakon tridesetogodišnjeg rata, stogodišnjeg rata? Opet nesreća koja se perpetuira u nekim lažnim mirovnim sporazumima, ali se sve svaljuje na leđa jadnoga naroda koji tegli. Boriti se i buniti ne zna jer ga nema tko povesti”, ustvrdio je.

