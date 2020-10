IGOR JE ULOVIO GRDOSIJU KOD RAPCA: Tunu tešku više od 200 kg upecao udicom: ‘Krene adrenalin i veselje, krene onaj fajt’

‘Velika riba povlači barku, ova barka ima oko dvije tone, ona krmom, znači onim težim dijelom, vuče barku brzinom otprilike dva čvora, to umara ribu, međutim držite pribor na granici da ne dođe do pucanja i to je sad to umijeće bit stalno na granici’

Igor Felker, ime je riječkog sportskog ribolovca koji je uhvatio tunu tešku čak 201 kilogram. Njegov ulov bila je glavna tema posljednjih dana na Kvarneru, a kako je izgledala borba čovjeka i grdosije, Felker je ispričao za RTL.

“Bili smo četiri dana bez ribe, znači već je neka ta nervoza prisutna, napetost i već polako odustajemo i peti dan, već pred kraj dana u biti je došlo do griza i onda se sve promijeni. Krene adrenalin veselje i krene onaj fajt, hoćete izvući ribu, nećete…”, opisuje Felker za RTL.

Brzo je riba pokazala svoju moć

Na moru, u blizini Rapca, bio je s prijateljem Danijelom Jurkovićem, u početku su mislili da je riba puno manja, ali nakon pola sata počela je pokazivati svoju moć.

“Velika riba povlači barku, ova barka ima oko dvije tone, ona krmom, znači onim težim dijelom, vuče barku brzinom otprilike dva čvora, to umara ribu, međutim držite pribor na granici da ne dođe do pucanja i to je sad to umijeće bit stalno na granici”, objašnjava Felker.

Da se ulovi velika riba udica ne mora biti velika, što se i potvrdilo jer upravo je njome ulovljena riba teška preko 200 kilograma. Igor se desetljećima bavi ribolovom, a baš tunama već 20 godina. On je čovjek od mora, koji je tu ljubav otisnuo i u knjigu, a iznova je dokazuje idejama. Zbog strogih kvota ribe, veli, treba više promovirati ribolovni čarter.

Prije ulovio tunu tešku 300 kilograma

Ribolovci koji u sportskom ribolovu koriste uslugu čartera su dobri vanpasionski potrošači. Kako piše RTL, to znači da troše i kad nisu na dosta na brodu. Između ostalog, sportski ribolov je dobar i za zaštitu ribe jer većina ribe koja se u lovi tijekom takvog ribolova se ponovno pušta u more.

Tune u prosjeku imaju šezdesetak kilograma, a Igor u svojoj biografiji ima već zapisanu i jednu od 300. Ova posljednja, koja uz 200 kilograma ima 227 centimetara, jedan je od razloga zbog kojih je brod njegova druga kuća.