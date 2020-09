IGOR JE NAJMLAĐA HRVATSKA ŽRTVA COVIDA-19: ‘Ipak ću završiti na respiratoru. Nadam se da ću se opet vratiti ženi doma’; Nažalost, nije uspio…

‘Ja sam jednostavno šokiran ovim slijedom. S njim sam se dopisivao prije četiri, pet dana, dogovarali smo druženja, ne znam što bih rekao. Bez obzira na taj povišeni tlak, s tim je mogao živjeti još 50 godina uz lijekove. Očito je koronavirus imao odlučujuću ulogu’

Igor Grbeša (42) je najmlađa hrvatska žrtva koronavirusa. Preminuo je u nedjelju u jutarnjim satima u Respiracijskom centru riječkog KBC-a. Imao je povišeni tlak, a pretilost u njegovom slučaju nije debljina koja bi inače osobi pravila neke veće probleme, piše danas Jutarnji list.

Njegova se bolest od uobičajenih tegoba naglo proširila na pluća te je završio na respiratoru. Kada je izgledalo da se oporavlja te je skinut s respiratora, Igoru je naglo pozlilo i liječnici ga više nisu mogli spasiti.

Bio je zaljubljenik u jedrenje na vlastitoj jedrilici, obožavao je putovanja automobilom, motociklom, zrakoplovom, a kao računalni stručnjak obišao je dobar dio svijeta. Iz Zagreba se preselio u Rijeku, gdje se prije dvije godine oženio. Uskoro je trebao početi graditi kuću, nakon četiri godine prikupljanja dokumentacije.

Posljednji godišnji odmor započeo je 23. srpnja, a provodio ga je na moru, za kormilom svoje jedrilice. “Nevjerojatno ljeto 2020., Rab, Olib, Silba, Ilovik, Susak, za sada. Još uvijek su ostala najmanje dva tjedna plovidbe Konačno smo uspjeli iskoristiti prednost posjedovanja vlastitog čamca, uz malu pomoć korone, nažalost”, napisao je Igor u objavi na društvenim mrežama 5. kolovoza.

Mogao je živjeti još 50 godina

Hospitaliziran je 19. kolovoza. Nakon deset dana javio je prijateljima da će ipak završiti na respiratoru te je izrazio nadu da će se nakon respiratora uspjeti vratiti svojoj ženi. Pritom je objavio sliku na kojoj ima masku s kisikom.

Prošloga petka, nakon petnaestak dana, ponovno se javio, ali ovaj put s optimističnijim vijestima. Skinuli su ga s respiratora, izgledalo je da će se oporaviti i vratiti se brzo doma.

“Sutra bi me trebali maknuti s aparata za disanje i staviti samo na kisik. Još je ostala borba s jakom upalom pluća, ali tijekom idućeg tjedna bih trebao biti pušten doma da se dalje oporavljam. Oporavak će sigurno biti dug. Kada izađem iz bolnice, odgovarat ću vam na pojedinačna pitanja, ako će tko imati koje. Hvala vam svima na podršci, volim vas sve”, napisao je Igor.

“Igor je uvijek bio malo jači, reklo bi se zbijen, ali nije bio debela osoba. Ja sam jednostavno šokiran ovim slijedom. S njim sam se dopisivao prije četiri, pet dana, dogovarali smo druženja, ne znam što bih rekao. Bez obzira na taj povišeni tlak, s tim je mogao živjeti još 50 godina uz lijekove. Očito je koronavirus imao odlučujuću ulogu”, rekao je za Jutarnji list jedan od Igorovih prijatelja.

Citotoksična oluja?

U Stožeru civilne zaštite Primorsko-goranske županije rekli su da je Igor imao kronične bolesti, visoki krvni tlak i pretilost. Jutarnji listo doznaje da je preminuo u respiratorskom centru, a liječen je u razdoblju duljem od dva tjedna na Klinici za infektivne bolesti i u covid centru.

Zbog teške upale pluća stanje mu se naglo pogoršalo te je priključen na respirator. Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Jutarnji list, kod Grbeše je najvjerojatnije došlo do takozvane citotoksične oluje. Liječnici upozoravaju da visoki krvni tlak i pretilost nisu zanemarivi komorbiditeti jer bez obzira na to koliko se osoba osjeća dobro, te bolesti uzrokuju promjene na organizmu i ostavljaju posljedice. Također, upozoravaju da covid-19 ne pita za godine.

“Dosad poznati podaci i stručna saznanja ukazuju na to kako i mlađe osobe mogu oboljeti i posljedično imati teže oblike covida-19. Pridružene bolesti, bez obzira na dob, pridonose većem riziku razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda. Sadašnje spoznaje upućuju i na veliku individualnu varijabilnost u javljanju upalne reakcije organizma, poznate kao citotoksična oluja, u infekciji covida-19”, rekli su u KBC-u Rijeka za Jutarnji list.

