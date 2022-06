U studiju Net.hr-a gostovao je energetski stručnjak Igor Grozdanić, koji je govorio o visokim cijenama energenata u Hrvatskoj te alternativama istih u budućnosti. Govoreći o novim mjerama koje je Vlada nedavno donijela, Grozdanić ih je pozdravio, no istaknuo da bi Vlada zajedno s poduzetnicima i industrijom trebala više promovirati mehanizme obnovljivih izvora energije.

"Tu dosta zaostajemo, posebno u implementacijama sunčanih energana i za građane i za industriju i to je jedno od ključnih rješenja", rekao je Grozdanić. "Ono što Vlada sada može je pokrenuti još jaču ofenzivu implementacije obnovljivih izvora energije", istaknuo je.

Osvrnuo se na visoke cijene računa za struju koje su dobili poduzetnici, a koji plaćaju veću cijenu struje od građana. Podsjetimo, poduzetnici traže da se cijene njihove struje i struje za građanstvo izjednače. Jedno od mogućih rješenja po tom pitanju su upravo obnovljivi izvori energije. "Ono što se može je realizacijom obnovljivih izvora energije, jer tu dosta kasnimo. Naša industrija se tek u zadnjih dvije-tri godine pokrenula što se tiče obnovljivih izvora energije. Sada je krajnje vrijeme da uhvatimo korak s Europom, da implementiramo i solarne i toplinske pumpe, da se daju bespovratne subvencije, ili barem 50 do 70 posto bespovratne. Sada je taj krajnji trenutak da ubrzamo energetsku tranziciju koja je kod nas vrlo klimava i vrlo usporena", rekao je.

Tranzicija je bolna, ali nužna

Grozdanić je u studiju rekao da je tranzicija "bolna" te da će se građani morati malo strpjeti, no da trebamo napraviti konačni "switch" na obnovljive izvore, između ostalog i u samom prometu. "Imamo tu nekoliko rješenja, države EU trebaju pomoći svojim građanima da napokon naftu i naftne derivate što je brže moguće izbacimo iz potrošnje", rekao je.

Osvrnuo se i na problematiku tranzicije u prometu, odnosno nedostatka infrastrukture za punjenje električnih automobila. "Tu su problem i gradovi, javni transport je još u većim problemima. Vidimo da i Grad Zagreb ima problema, smanjuje linije što baš i nije dobro. Volio bih da Grad Zagreb napokon krene u vodikove autobuse, a ako ne, onda barem u električne koji su danas jeftiniji i brži", rekao je Grozdanić, dodajući da je Grad Osijek nabavio električni autobus, što znači da se nešto kreće.

"Europa više ne potiče nikakve dizel norme. Moramo se okrenuti električnim autobusima i autobusima na vodik i jednostavno izbaciti sva stara dizel vozila iz javnog gradskog prometa i međugradskog prometa", rekao je.

Što se tiče vodika, Hrvatska ima strategiju za vodik, no još uvijek nemamo punionice za vodik. Na pitanje hoće li se izgradnja takvih punionica realizirati u nekoj bliskoj budućnosti, Grozdanić kaže da vjeruje da hoće. "Napravljena je strategija, ona je malo opširna, no ministarstvo ju je napravilo i to je jedan veliki plus za njih od strane struke", kaže, dodajući da to sada treba implementirati.

"Nakon ovoga trebalo bi napraviti jedan provedbeni dokument da se vidi i prati gdje i kako u kojem trenutku stojimo. Postoje lokacije od Varaždina, Zagreba, Rijeke, Osijeka, imamo mogućnosti na moru", rekao je. "Vodik neće zauzeti veliku nišu u prometu Republike Hrvatske, ali daje jedan značajan doprinos dekarbonizaciji. Zajedno s elektromobilnosti, to su dvije najveće karike kako da istisnemo dizel i benzin s naših prometnica", rekao je.

U kontekstu zelenijeg prometa, Grozdanić je govorio i o plinu, za koji smatra da bi se trebao uvesti u teškom teretnom prometu, odnosno kamionskom prijevozu. "Trebalo je biti čak šest punionica. Imamo jednu u Bakru i jednu u probnom pogonu. Nažalost, obje su zatvorene jer su cijene dosta visoke. Međutim ono što je prijelazno rješenje u prometu je LNG. On uz obnovljive izvore energije može jako dobro zamijeniti dizel. Država bi tu trebala ući u subvencioniranje, jer su naši auto prijevoznici ugroženi ovim cijenama", istaknuo je.

Solarne energane rješenje za visoke račune

Ono što njega možda najviše brine su cijene električne energije. "Činjenica je da cijene električne energije u zadnjih dvije i pol, tri godine kontinuirano i lagano rastu i to je dugoročni problem", istaknuo je. "Zato pozivam građane i industriju da ulažu u obnovljive izvore energije, ne samo u sunčane energane i toplinske pumpe, nego i u bioplinska postrojenja, geotermalna, jer nam treba ta obnovljiva i održiva energija", rekao je, dodajući da ga upravo cijene te električne energije brinu najviše.

Grozdanić kaže da je budućnost u obnovljivim izvorima energije i vodiku te da su obnovljivi izvori energije rješenje za velike račune za struju. "Nekada su sunčeve energane bile velika bojaznost i opasnost. Nije bilo subvencija. Danas ih daju županije, Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša,…postoje rješenja. Konkretno, sunčane energane za građane danas su jedna vrlo zrela tehnologija. U Europi se ona koristi već dugi niz godina", kaže. Kao primjer navodi grad Maribor koji je s okolicom do nedavno imao više sunčanih energana nego Hrvatska koja ima puno više sunca.

"U zadnje vrijeme smo se napokon pokrenuli po tom pitanju i više nije rok otplate 10 do 12 godina nego je to palo na 4 do 5 godina za kućanstva i višestambene objekte", istaknuo je. Jedna takva investicija na četveročlano kućanstvo iznosi od 80 do 120 tisuća kuna, ovisno kakva je kuća i koje su potrebe.

"To nisu visoke cijene, posebno ako se daju subvencije. Treba iskoristiti to, jer nakon 4 do 6 godina, vi imate besplatnu električnu energiju sljedećih 15 do 20 godina. To je i lagano održavanje i ne morate se brinuti za račune. Dapače, možete postati i proizvođač na tržištu, možete postati opskrbljivač... tu su velike mogućnosti. Nedavno je zakon za obnovljive izvore energije donio neke nove intencije, tako da građani i industrija, a posebno industrija, mogu danas čuda raditi", kazao je energetičar Igor Grozdanić u studiju Net.hr-a.